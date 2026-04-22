Cómo hacer un flan saludable en la freidora de aire: lleva menos azúcar Esta receta épica del postre clásico argentino lo logra en menos tiempo de cocción y con menos ingredientes. Por + Seguir en







Hacé flan en la freidora de aire en menos de media hora.

La freidora de aire permite preparar un flan con menos azúcar sin resignar textura.





Esta receta reduce el uso de ingredientes sin complicar el proceso ni perder sabor.





El resultado mantiene una consistencia cremosa, con una cocción pareja.





Este flan en freidora de aire es una opción práctica para quienes buscan un postre más liviano hecho en casa. En un contexto donde la cocina empieza a adaptarse a hábitos más optimizados, la freidora de aire se consolida como una herramienta que no solo simplifica los tiempos sino que también habilita versiones más livianas de las recetas clásicas, como el flan. Uno de los postres más presentes en las mesas argentinas encuentra en este método una alternativa que reduce el azúcar sin perder su identidad y sabor, manteniendo una textura cremosa y un dejo a caramelo que hace del postre un clásico equilibrado.

FLAN DE COCO FREEPIK La clave está en ajustar proporciones y aprovechar la cocción controlada que ofrece la air fryer, que permite trabajar con menos cantidad de azúcar mascabo sin que el resultado quede deslucido. A diferencia del horno tradicional, donde el baño maría exige mayor atención, acá el proceso es más directo y con menos margen de error, algo que suma puntos en la cocina diaria.

Cómo hacer el flan saludable en la air fryer La preparación no difiere demasiado de la receta clásica, pero sí cambia el entorno de cocción, que en este caso es más compacto y eficiente. Esto permite lograr un flan firme, sin exceso de humedad y con una superficie pareja, ideal para porciones individuales o chicas.

Ingredientes Para dos porciones pequeñas o una individual grande:

3 huevos medianos o grandes

200 ml de leche

15 gramos de azúcar mascabo

1 cucharadita de esencia de vainilla Tarta de queso en airfryer (1) Freepik Preparación Colocar en un bowl los huevos, la leche, el azúcar y el vainillín, y mezclar bien hasta integrar, utilizando batidora eléctrica durante medio minuto si hiciera falta para evitar grumos. Colocar un vasito de agua en el piso de la freidora de aire y precalentar durante cinco minutos a 170 grados. Verter la mezcla en un molde apto, preferentemente número 16, asegurando que quede bien distribuida. Llevar a la freidora y cocinar durante 27 minutos a 170 grados, hasta que la preparación tome consistencia. Al final, dejar enfriar. Recomendado que pase una noche en la heladera. El resultado es un flan sabroso y más liviano que el tradicional, con menos carga de azúcar y una preparación rápida que se adapta a la rutina.