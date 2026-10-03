Cómo hacer hamburguesas caseras y que no se te peguen en el armado según un chef

- Un reconocido chef compartió un sencillo truco para facilitar el armado.
- La técnica evita uno de los problemas más comunes al preparar hamburguesas.
- El método permite manipular la mezcla con mayor facilidad.
- El mismo consejo puede aplicarse a distintos tipos de hamburguesas.
Preparar hamburguesas caseras puede ser una buena forma de cocinar algo rico sin demasiadas complicaciones y, además, sumar a los más chicos a la cocina. Sin embargo, hay un momento que suele resultar bastante incómodo: cuando llega la hora de armar cada porción y la mezcla empieza a quedarse pegada en las manos.
Esto puede pasar tanto con preparaciones a base de legumbres como con las tradicionales hamburguesas de carne picada. La humedad de los ingredientes hace que darles forma sea más difícil de lo esperado y que parte de la preparación termine adherida a los dedos. Para evitar ese problema, Karlos Arguiñano mostró una técnica muy sencilla.
Este es el tip que reveló Karlos Arguiñano para facilitar la preparación de hamburguesas.
Antena 3
El chef español compartió el procedimiento mientras preparaba unas hamburguesas de lentejas, una receta pensada también para acercar las legumbres a los más chicos de una manera diferente. La preparación combina las lentejas con arroz y verduras, una mezcla que puede resultar bastante pegajosa al momento de manipularla y convertirla en hamburguesas.
Así es el truco para hacer hamburguesas caseras sin que se te peguen
La clave está en mojarse las manos antes de empezar a formar las hamburguesas. Arguiñano toma una porción de la mezcla con las manos previamente humedecidas y comienza a darle forma, evitando así que la preparación quede adherida a los dedos durante el armado.
El tip consiste en mojarse las manos antes de armar las hamburguesas.
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Con este simple paso, las manos quedan mucho más limpias y la mezcla puede trabajarse con mayor facilidad. El truco no requiere utensilios especiales ni cambia la receta: solamente hay que repetir el procedimiento cada vez que sea necesario para mantener las manos húmedas mientras se forman las porciones.
Además, la técnica no se limita a las hamburguesas de lentejas. El propio Arguiñano explicó que también puede aplicarse cuando se trabaja con carne picada, ya que este tipo de preparación también puede pegarse fácilmente a las manos. “Si no, se os pega”, advirtió el cocinero al mostrar cómo hacerlo.
Mojarse las manos permite trabajar la mezcla con mayor facilidad.
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Así, un paso muy simple puede hacer más cómodo uno de los momentos más engorrosos de la preparación. Ya sea con lentejas, arroz y verduras o con carne picada, humedecer las manos antes de armar las hamburguesas permite trabajar la mezcla con mayor facilidad y darles una forma pareja sin terminar con los dedos llenos de comida.