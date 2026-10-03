3 de octubre de 2026 Inicio
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Cómo hacer hamburguesas caseras y que no se te peguen en el armado según un chef

Mientras preparaba sus hamburguesas, el chef mostró un consejo práctico para trabajar la mezcla y darles forma de manera más sencilla.

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Así podés evitar que se te peguen las hamburguesas en la mano mientras las preparas

Así podés evitar que se te peguen las hamburguesas en la mano mientras las preparas

Antena 3
  • Un reconocido chef compartió un sencillo truco para facilitar el armado.
  • La técnica evita uno de los problemas más comunes al preparar hamburguesas.
  • El método permite manipular la mezcla con mayor facilidad.
  • El mismo consejo puede aplicarse a distintos tipos de hamburguesas.

Preparar hamburguesas caseras puede ser una buena forma de cocinar algo rico sin demasiadas complicaciones y, además, sumar a los más chicos a la cocina. Sin embargo, hay un momento que suele resultar bastante incómodo: cuando llega la hora de armar cada porción y la mezcla empieza a quedarse pegada en las manos.

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Esto puede pasar tanto con preparaciones a base de legumbres como con las tradicionales hamburguesas de carne picada. La humedad de los ingredientes hace que darles forma sea más difícil de lo esperado y que parte de la preparación termine adherida a los dedos. Para evitar ese problema, Karlos Arguiñano mostró una técnica muy sencilla.

Este es el tip que reveló Karlos Arguiñano para facilitar la preparación de hamburguesas.

Este es el tip que reveló Karlos Arguiñano para facilitar la preparación de hamburguesas.

El chef español compartió el procedimiento mientras preparaba unas hamburguesas de lentejas, una receta pensada también para acercar las legumbres a los más chicos de una manera diferente. La preparación combina las lentejas con arroz y verduras, una mezcla que puede resultar bastante pegajosa al momento de manipularla y convertirla en hamburguesas.

Así es el truco para hacer hamburguesas caseras sin que se te peguen

La clave está en mojarse las manos antes de empezar a formar las hamburguesas. Arguiñano toma una porción de la mezcla con las manos previamente humedecidas y comienza a darle forma, evitando así que la preparación quede adherida a los dedos durante el armado.

El tip consiste en mojarse las manos antes de armar las hamburguesas.

El tip consiste en mojarse las manos antes de armar las hamburguesas.

Con este simple paso, las manos quedan mucho más limpias y la mezcla puede trabajarse con mayor facilidad. El truco no requiere utensilios especiales ni cambia la receta: solamente hay que repetir el procedimiento cada vez que sea necesario para mantener las manos húmedas mientras se forman las porciones.

Además, la técnica no se limita a las hamburguesas de lentejas. El propio Arguiñano explicó que también puede aplicarse cuando se trabaja con carne picada, ya que este tipo de preparación también puede pegarse fácilmente a las manos. “Si no, se os pega”, advirtió el cocinero al mostrar cómo hacerlo.

Mojarse las manos permite trabajar la mezcla con mayor facilidad.

Mojarse las manos permite trabajar la mezcla con mayor facilidad.

Así, un paso muy simple puede hacer más cómodo uno de los momentos más engorrosos de la preparación. Ya sea con lentejas, arroz y verduras o con carne picada, humedecer las manos antes de armar las hamburguesas permite trabajar la mezcla con mayor facilidad y darles una forma pareja sin terminar con los dedos llenos de comida.

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