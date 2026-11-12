12 de noviembre de 2026 Inicio
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La parrilla de Villa Crespo que cocina en horno de barro

Somos Asado propone otra forma de disfrutar las carnes argentinas, cocinadas en un horno de barro a leña que nunca descansa, junto a platitos que se la juegan. Al frente están el chef Gustavo Portela, y su esposa, Verónica Krichmar, quien recibe y atiende a los comensales como en casa.

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El horno de barro es el corazón de una cocina que funciona íntegramente a leña.

El horno de barro es el corazón de una cocina que funciona íntegramente a leña.

No es una parrilla convencional. En Somos Asado, las achuras se transforman en dumplings, los vegetales tienen tanta importancia como los cortes de carne y el horno de barro es el corazón de una cocina que funciona íntegramente a leña, sin conexión a gas. El chef y propietario es Gustavo Portela, con más de 25 años de experiencia en gastronomía y uno de los impulsores de la maduración en seco en la escena porteña; técnica que trabaja desde la apertura del restaurante en 2018.

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Algunas piezas superan los 40 días de estacionamiento en una cámara vidriada a la vista, un proceso que permite desarrollar sabores más complejos, mayor terneza y una textura más firme. Su infancia en el campo bonaerense también marcó su forma de cocinar, basada en el respeto por el producto y el aprovechamiento de los recursos.

Portela abrió Somos Asado junto a su esposa, Verónica Krichmar, con quien comparte tanto el proyecto gastronómico como la atención a los comensales. Ubicado en Scalabrini Ortiz 651, Villa Crespo, el restaurante funciona en una antigua fábrica familiar refaccionada, con una ambientación cálida y ecléctica. Dispone de un salón de estilo vintage para 70 personas y un patio a cielo abierto con capacidad para otras 50, donde abundan la vegetación, las mesas de madera y los faroles. Un refugio verde para abstraerse del movimiento de la ciudad, sin salir del barrio.

Qué pedir en Somos Asado

Aunque las carnes son la especialidad, la carta se corre de la parrilla clásica con una sección de platitos para explorar. Entre las achuras aparecen los dumplings de mollejas con adobo picante y ponzu, que llevan un clásico argentino a un formato de inspiración asiática, y los chinchulines crocantes con miel de ajo, gochugaru y limón asado. También se pueden probar los kebabs de Wagyu con tomate, cebollas, hierbas, yogur y pan pita, una preparación con guiños a Medio Oriente.

Los vegetales están muy lejos de quedar relegados a simples guarniciones. Se destacan la coliflor asada con adobo de miso picante y crema de cajú y el zapallo asado con queso azul, crocante de nuez y dátiles. También hay lugar para recetas como los ravioles de asado con corazones de alcauciles y salsa de tomate al natural, que aprovechan el final de la temporada.

El corte más pedido de la casa es el asado de costilla 100% orgánico de pastura, que se corta con cuchara. Le siguen el T-Bone y el ojo de bife con hueso, ambos madurados por más de 40 días, en porción de 900 gramos. También aparece el osobuco entero de cocción larga (para 3 o más personas) con papas e hinojos asados, y el bife de picaña que viene ganando terreno. El propio Portela se ocupa del desposte y del trabajo con las piezas.

Todo pasa por el horno de barro, cuyo calor envolvente permite una cocción lenta y uniforme, con exteriores dorados, interiores jugosos y un ahumado que se integra a los sabores.

El cierre dulce incluye opciones como la tarta de manzanas con frangipane, masa kadaif, almíbar de cardamomo y pistachos, sin dejar por fuera al flan de dulce de leche casero.

Para acompañar, la carta de vinos curada por el sommelier Gabriel Di Trapani propone un recorrido interesante y completo por distintas regiones, cepas y estilos.

Todo en un ambiente cálido, con Gustavo y Verónica atentos a cada mesa y con un trato cercano que refleja el espíritu familiar de Somos Asado.

Dónde queda Somos Asado

Está ubicado en la avenida Scalabrini Ortiz 651, Villa Crespo. Abre de miércoles a sábados desde las 20 hs. Sábados y domingos desde 12 hs.

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