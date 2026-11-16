FUGAZZETA llega al Planetario: pizzerías y actividades gratuitas durante dos jornadas Convocará a más de una decena de pizzerías de Buenos Aires para celebrar una de las preparaciones tradicionales de la gastronomía porteña. La entrada será libre y gratuita y se desarrollará de 11 a 21. Por Agregar C5N en









El objetivo es poner en valor la fugazzeta como parte de la tradición pizzera porteña.

El sábado 21 y el domingo 22 de noviembre se realizará la segunda edición de FUGAZZETA, el festival que reúne a referentes de la pizza porteña, propuestas gastronómicas, clases abiertas, música en vivo y actividades para chicos. La entrada será libre y gratuita y se desarrollará de 11 a 21 h en el entorno del Planetario Galileo Galilei.

Pizzerías, empanadas y propuestas dulces: qué se podrá comer en FUGAZZETA La segunda edición de FUGAZZETA convocará a más de una decena de pizzerías de Buenos Aires para celebrar una de las preparaciones tradicionales de la gastronomía porteña. Durante el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre, de 11 a 21 h, el público podrá recorrer los stands y encontrar fugazzetas clásicas y versiones propias, pizzas de especialidad y muzzarella. Entre los establecimientos participantes estarán Burgio, fundada en 1932 en Belgrano; Kentucky, con más de 80 años de historia; Morelia, referente de la pizza a la parrilla; Fare, con su propuesta de estilo romano; y Roma del Abasto, bar emblemático que incorporó la pizza porteña de masa madre. La lista se completa con Salgado la Pizzería, Antonito, La Pizzetería, Fugazi, Crostita, Lo+Hot La Boca y Gino el Capo.

La oferta incluirá también empanadas de Empanadaza, que se caracteriza por su doble relleno, y Las García, con una propuesta de estilo bodegón. Para el momento dulce estarán Gino el Capo, con su torta de ricota; Abuela Goye, con chocolates, café y helados; y Guapaletas, con helados en palito elaborados con frutas y opciones sin TACC. De esta manera, el festival ampliará su recorrido más allá de la pizza y reunirá distintas preparaciones de la cocina argentina.

También participará APYCE (Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina), con un food truck y clases abiertas de elaboración. Las demostraciones estarán dedicadas a distintas preparaciones, entre ellas la fugazzeta clásica, la pizza argentina a la napolitana y la de jamón y morrones. Además, se abordará la historia de la pizza y el uso de tomates autóctonos o de variedades reliquia.

Música en vivo, demostraciones y actividades para chicos La programación cultural y recreativa acompañará las dos jornadas con propuestas para diferentes edades. La apertura será a las 11 h, con un conductor y música de DJ. A las 12:15 h, Amasaditos tendrá a su cargo una actividad infantil, mientras que a las 13:30 h comenzará el espacio Maestros de la Pizza, con integrantes de la escuela de APYCE y sus clases abiertas.

A las 14:40 h de ambos días se presentará Ezequiel Ortigoza, maestro pizzero argentino con reconocimiento internacional, quien realizará un espectáculo de pizza freestyle. La demostración combina giros, malabares y movimientos acrobáticos con grandes masas de pizza, e incluye intervenciones con fuego. El sábado, a las 15:30 h, llegará Il Vento, un trío de cantantes líricos del Teatro Colón que propone un repertorio de arias de ópera y canciones populares, con humor, flashmob y un espectáculo de tenores. Más tarde, a las 16:10 h, continuarán las clases abiertas de cocina, con contenidos sobre otras variedades de pizza argentina y su historia. La música en vivo tendrá otro momento destacado el sábado, de 19:15 a 20:15 h, con La Reja, banda emergente de Buenos Aires que combina rock nacional y pop, con canciones propias y versiones de clásicos. El grupo volverá a presentarse el domingo, de 15:30 a 16:30 h. Para esa segunda jornada, además, la organización anuncia un cierre sorpresa a partir de las 18:45 h. La música ambiente acompañará el encuentro hasta las 21 h. El objetivo es poner en valor la fugazzeta como parte de la tradición pizzera porteña y llevar el festival a distintos barrios de la ciudad durante 2027. Dónde: Planetario Galileo Galilei, Av. Sarmiento s/n y Av. Belisario Roldán, Palermo, Ciudad de Buenos Aires.