16 de noviembre de 2026 Inicio
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FUGAZZETA llega al Planetario: pizzerías y actividades gratuitas durante dos jornadas

Convocará a más de una decena de pizzerías de Buenos Aires para celebrar una de las preparaciones tradicionales de la gastronomía porteña. La entrada será libre y gratuita y se desarrollará de 11 a 21.

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El objetivo es poner en valor la fugazzeta como parte de la tradición pizzera porteña.

El objetivo es poner en valor la fugazzeta como parte de la tradición pizzera porteña.

El sábado 21 y el domingo 22 de noviembre se realizará la segunda edición de FUGAZZETA, el festival que reúne a referentes de la pizza porteña, propuestas gastronómicas, clases abiertas, música en vivo y actividades para chicos. La entrada será libre y gratuita y se desarrollará de 11 a 21 h en el entorno del Planetario Galileo Galilei.

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Pizzerías, empanadas y propuestas dulces: qué se podrá comer en FUGAZZETA

La segunda edición de FUGAZZETA convocará a más de una decena de pizzerías de Buenos Aires para celebrar una de las preparaciones tradicionales de la gastronomía porteña. Durante el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre, de 11 a 21 h, el público podrá recorrer los stands y encontrar fugazzetas clásicas y versiones propias, pizzas de especialidad y muzzarella. Entre los establecimientos participantes estarán Burgio, fundada en 1932 en Belgrano; Kentucky, con más de 80 años de historia; Morelia, referente de la pizza a la parrilla; Fare, con su propuesta de estilo romano; y Roma del Abasto, bar emblemático que incorporó la pizza porteña de masa madre. La lista se completa con Salgado la Pizzería, Antonito, La Pizzetería, Fugazi, Crostita, Lo+Hot La Boca y Gino el Capo.

La oferta incluirá también empanadas de Empanadaza, que se caracteriza por su doble relleno, y Las García, con una propuesta de estilo bodegón. Para el momento dulce estarán Gino el Capo, con su torta de ricota; Abuela Goye, con chocolates, café y helados; y Guapaletas, con helados en palito elaborados con frutas y opciones sin TACC. De esta manera, el festival ampliará su recorrido más allá de la pizza y reunirá distintas preparaciones de la cocina argentina.

También participará APYCE (Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina), con un food truck y clases abiertas de elaboración. Las demostraciones estarán dedicadas a distintas preparaciones, entre ellas la fugazzeta clásica, la pizza argentina a la napolitana y la de jamón y morrones. Además, se abordará la historia de la pizza y el uso de tomates autóctonos o de variedades reliquia.

Música en vivo, demostraciones y actividades para chicos

La programación cultural y recreativa acompañará las dos jornadas con propuestas para diferentes edades. La apertura será a las 11 h, con un conductor y música de DJ. A las 12:15 h, Amasaditos tendrá a su cargo una actividad infantil, mientras que a las 13:30 h comenzará el espacio Maestros de la Pizza, con integrantes de la escuela de APYCE y sus clases abiertas.

A las 14:40 h de ambos días se presentará Ezequiel Ortigoza, maestro pizzero argentino con reconocimiento internacional, quien realizará un espectáculo de pizza freestyle. La demostración combina giros, malabares y movimientos acrobáticos con grandes masas de pizza, e incluye intervenciones con fuego.

El sábado, a las 15:30 h, llegará Il Vento, un trío de cantantes líricos del Teatro Colón que propone un repertorio de arias de ópera y canciones populares, con humor, flashmob y un espectáculo de tenores. Más tarde, a las 16:10 h, continuarán las clases abiertas de cocina, con contenidos sobre otras variedades de pizza argentina y su historia.

La música en vivo tendrá otro momento destacado el sábado, de 19:15 a 20:15 h, con La Reja, banda emergente de Buenos Aires que combina rock nacional y pop, con canciones propias y versiones de clásicos. El grupo volverá a presentarse el domingo, de 15:30 a 16:30 h. Para esa segunda jornada, además, la organización anuncia un cierre sorpresa a partir de las 18:45 h. La música ambiente acompañará el encuentro hasta las 21 h.

El objetivo es poner en valor la fugazzeta como parte de la tradición pizzera porteña y llevar el festival a distintos barrios de la ciudad durante 2027.

Dónde: Planetario Galileo Galilei, Av. Sarmiento s/n y Av. Belisario Roldán, Palermo, Ciudad de Buenos Aires.

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