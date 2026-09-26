Así es el truco para cocinar las papas fritas y que queden suaves por dentro y crocantes por fuera Con algunos pasos simples, es posible conseguir unas papas fritas más sabrosas y con la textura justa. Por Agregar C5N en









Este es el truco para conseguir la papa frita perfecta. Freepik

Una técnica sencilla permite mejorar mucho el resultado.

La preparación previa es clave para conseguir una buena textura.

El aceite y la cocción tienen un papel fundamental.

Hay algunos detalles finales que ayudan a mantenerlas crocantes. Lograr unas buenas papas fritas no depende solamente de tirarlas al aceite y esperar a que se doren. Hay algunos pasos previos que pueden cambiar por completo el resultado y conseguir esa combinación de exterior crocante y centro suave. Entre ellos, hay uno que hace la diferencia: freírlas dos veces, dejando que se enfríen entre una cocción y la otra.

La técnica fue explicada por Paulina Cocina a través de un video publicado en sus redes. El método consiste en hacer una primera fritura a temperatura más baja para cocinar las papas sin dorarlas demasiado. Después de un tiempo de enfriado, se realiza una segunda cocción con el aceite bien caliente para terminar de dorarlas y lograr una textura más crocante.

La clave para conseguir unas papas crujientes por fuera y suaves por dentro es freírlas dos veces. Foodit Antes de llegar a la sartén o la olla, también hay que prestar atención a la papa que se utiliza. Lo ideal es elegir papas jóvenes y frescas, ya que una papa vieja puede tener una textura más blanda y liberar demasiado almidón durante la preparación. Una vez peladas y cortadas, además, deben permanecer 30 minutos en agua helada dentro de la heladera.

Cómo es el truco para cocinar las papas fritas Después del remojo llega un paso que muchas veces se pasa por alto: secar bien las papas. Para la fritura se recomienda utilizar abundante aceite neutro, preferentemente de girasol, y evitar el aceite de oliva. La idea es que las tiras queden completamente cubiertas y puedan cocinarse de manera pareja, sin absorber grasa de más.

La primera cocción debe hacerse con el aceite caliente, pero sin buscar que las papas se doren. Una vez que estén cocidas y todavía tengan un color pálido, hay que retirarlas y dejarlas enfriar por completo. Este punto es clave: deben quedar frías, no apenas tibias, antes de volver al aceite para la segunda fritura.

La segunda fritura es clave, tiene que ser a una temperatura mas alta que la primera. Directo al paladar Finalmente, se vuelve a calentar bien el aceite y se colocan las papas para completar la cocción. Esta vez sí hay que esperar hasta que tomen un tono dorado y una textura crocante, sin dejarlas demasiado tiempo. Una vez listas, conviene dejarlas reposar unos minutos sin amontonarlas y agregar la sal después, para conservar mejor esa textura hasta el momento de servir.