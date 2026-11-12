12 de noviembre de 2026 Inicio
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Abrió en Recoleta un restaurante con terraza bajo los árboles y cocina porteña todo el día

Ortiz recupera el espacio donde funcionó el histórico restaurante Munich y propone una carta con platos tradicionales de Buenos Aires, panadería artesanal, pastelería y coctelería. Su terraza de 200 m² y su formato all day son claves en la propuesta.

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Los sabores reconocibles de Buenos Aires

Los sabores reconocibles de Buenos Aires, con una mirada contemporánea.

En una escena gastronómica porteña donde los nuevos restaurantes buscan diferenciarse, Ortiz propone recuperar los sabores reconocibles de Buenos Aires con una mirada contemporánea. Ubicado en Recoleta, en el espacio donde durante más de 60 años funcionó el icónico restaurante Munich, el proyecto combina cocina tradicional, productos de calidad y un ambiente inspirado en los antiguos clubes sociales.

Una propuesta que combina cocina de barrio, bebidas con soda y una mirada contemporánea.
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La estética de Ortiz apuesta por una impronta clásica y luminosa, con predominio del blanco, las tradicionales sillas Mar del Plata y mobiliario de mimbre que remite a los antiguos cafés porteños. Las paredes de ladrillo a la vista, los paños de bloques de vidrio y las barras de madera aportan textura y contraste, mientras que la disposición del salón invita a disfrutar tanto de sus mesas como de la dinámica de la vereda y la terraza, un espacio de 200 m² rodeado de árboles y protagonizado por un emblemático gomero.

Qué comer en Ortiz Recoleta

La cocina está a cargo del chef Bruno Bonanno, con experiencia en restaurantes como Don Julio y El Preferido de Palermo. La carta incluye tortilla de papas, revuelto Gramajo, croquetas de hongos, tartar de cuadril y mollejas de corazón. Entre los principales aparecen la milanesa de bife de chorizo, los tortellini de queso azul, cabutia y almendras, los agnolotti de ricota y hierbas, y cortes de parrilla como entraña y ojo de bife.

Como su formato es all day, también contempla desayunos y meriendas: hay medialunas, croissants, pain au chocolat, croque monsieur, huevos revueltos con palta y tostadas de pan brioche. Tanto la panadería como la pastelería se elaboran en el local, y de esta última se ofrecen especialidades como rogel, profiteroles, financiers, lingotes de chocolate y tarta de curd de limón.

La experiencia se completa con una barra de coctelería que reúne clásicos como Negroni, Manhattan y Aperol Spritz, además de creaciones propias como Banana Brûlée (preparado con ron Havana 3 años, Malibú, banana, nuez y lima), Tango Tango (con whisky Jameson, ginger beer, almíbar especiado, limón y soda) y El Porteño, elaborado con vermú Carpano Rosso, mandarina y limón. La carta de vinos propone etiquetas de distintas regiones vitivinícolas argentinas, entre las que se destacan Familia Catena Malbec Argentino, Familia Catena Gran Enemigo Cabernet Franc/Malbec, Chacra Mainqué Chardonnay y Ribera del Cuarzo Pátinas Blancas Blend de Blancas

Dónde queda Ortiz Recoleta

Ortiz se ubica en la calle Presidente Roberto M. Ortiz 1871 en Recoleta, Buenos Aires. Funciona de martes a domingos de 9 a 00 h.

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