16 de noviembre de 2026 Inicio
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Dónde comer buena carne a la parrilla en Palermo y Nordelta: una experiencia que va más allá del asado

Con el fuego como figura central, Hierro propone una mirada propia sobre la cocina argentina: carnes maduradas, vegetales trabajados a la parrilla, platos con giros originales y una barra que invita a quedarse un rato más.

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Una mirada propia sobre la cocina argentina.

Una mirada propia sobre la cocina argentina.

Con sedes en Palermo y Nordelta, Hierro encuentra en el asado un punto de partida para explorar nuevos sabores: la Casa de Fuegos construye su identidad alrededor de la carne argentina, pero amplía el recorrido con vegetales de estación, técnicas de cocción cuidadas y combinaciones que se alejan de lo previsible. La parrilla, alimentada con carbón y quebracho colorado, marca el pulso de una carta que recupera productos y sabores reconocibles para llevarlos a otro lugar, sin perder de vista el espíritu de la cocina local.

El objetivo es poner en valor la fugazzeta como parte de la tradición pizzera porteña.
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La experiencia también se juega fuera del plato. El hierro, como material y sello distintivo de la marca, atraviesa la ambientación de ambos espacios y convive con madera, piedra y otros materiales nobles. En Palermo, el salón de techos altos, la cava y las barras que permiten seguir de cerca el trabajo en los fuegos le dan carácter al lugar; en Nordelta, la vista a la bahía y los espacios al aire libre suman otro atractivo. A eso se agrega una propuesta de coctelería de autor y una carta de vinos seleccionada; dos buenos motivos para extender la sobremesa o encarar la noche desde la barra.

Qué pedir en Hierro

Las empanadas fritas de masa casera son una buena puerta de entrada: se pueden elegir de carne o cordero, además de una versión vegetariana con porotos negros, hongos, jengibre, cebolla morada y tomates secos. Otra opción para tener en cuenta es la provoleta, que se sale de la combinación más tradicional para sumar ananá grillada, miel, romero y pistachos tostados. Y si la idea es ir por algo más intenso, la txistorra casera, con pepino sunomono, alioli alimonado, maní garrapiñada y cilantro fresco.

En los principales, la carne ocupa el centro de la escena. Los cortes clásicos, como el bife de chorizo, el asado banderita y la entraña, conviven con alternativas especiales y distintas maduraciones. Entre ellas se destaca el ojo de bife de Wagyu, reconocible por su característico marmoleado, junto con el ojo de bife de novillo argentino, que pasa por un proceso de maduración al vacío de 21 días, y con hueso (750 gr). Además, acaban de incluir un lomo de 300 gr 100% pastura, con certificación Grass Fed por Liaf.

Las guarniciones merecen una mención aparte: lejos de quedar relegadas al papel de acompañamiento, tienen identidad propia y aportan variedad al recorrido. El milhojas de papa, con queso provola, cebolla asada y reducción de aceto, es una alternativa más contundente; mientras que los espárragos rostizados se sirven con panceta, pangrattato de olivas negras, sweet chilli y queso estacionado. También aparecen las zanahorias rostizadas con porotos negros, alioli verde y harissa, y el zucchini grillado con cremoso de coliflor tostado, fermento de limón y almendras tostadas.

Para el final, la carta de postres combina clásicos conocidos con versiones más golosas. El flan casero y el tiramisú conviven con las texturas de chocolate —distintas preparaciones de cacao con sorbete de frambuesa— y el volcán de dulce de leche, acompañado de semifreddo y Vauquita casera. Para maridar la comida o darle continuidad a la noche, la barra suma cócteles de autor como el Sandro, con tequila macerado en romero y ananá; Calor, que combina tequila al romero, vodka, cordial de albahaca y jugo de pomelo; o El Chanta, con whisky, manzana verde y un toque de jalapeño quemado.

En definitiva, Hierro logra llevar la tradición del fuego argentino a una experiencia contemporánea, donde la calidad del producto y la creatividad en la cocina se encuentran alrededor de una misma mesa.

Dónde queda Hierro

Las sucursales de Hierro se ubican en Boulevard del Mirador 220, en Nordelta, y en Costa Rica 5602, en Palermo.

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