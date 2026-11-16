16 de noviembre de 2026 Inicio
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Diez años de cocina vietnamita en Buenos Aires: este restaurante fundado en 2016 renueva su carta

Con locales en San Telmo, Palermo y Retiro, Saigón Noodle Bar celebra una década de trayectoria con una nueva propuesta gastronómica a cargo de su director creativo y culinario, el chef Tute Gutiérrez. Entradas para compartir, dumplings, ensaladas y curries forman parte de esta nueva etapa.

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Saigón Noodle Bar acerca a Buenos Aires los sabores del street food vietnamita.

Saigón Noodle Bar acerca a Buenos Aires los sabores del street food vietnamita.

En el corazón de San Telmo, a pocos pasos del emblemático mercado, Saigón Noodle Bar acerca a Buenos Aires los sabores del street food vietnamita. Fundado a fines de 2016 por Matías McLurg, el restaurante nació con la intención de acercar la cocina tradicional del sudeste asiático al público local. Hoy cuenta también con sucursales en Palermo y Retiro, y celebra sus diez años con una renovación de su propuesta gastronómica, bajo la dirección creativa y culinaria del chef Tute Gutiérrez.

El objetivo es poner en valor la fugazzeta como parte de la tradición pizzera porteña.
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Desde sus comienzos, Saigón apostó por acercar una gastronomía todavía poco explorada por el público porteño, inspirada en los puestos callejeros de Vietnam y en la cultura culinaria del sudeste asiático. Esa identidad también se refleja en sus espacios: los tres locales mantienen una estética informal y descontracturada, con madera, hierro, colores tenues y una barra con cocina a la vista que permite seguir de cerca la preparación de cada plato. En el salón de San Telmo, donde antiguamente funcionaba un bodegón español, un neón con la frase “Pho Open” funciona como una declaración de principios y anticipa uno de los grandes clásicos de la casa.

¿Qué pedir en Saigon?

Uno de los cambios más interesantes de la carta aparece en las entradas, con preparaciones abundantes pensadas para compartir. El Gi Cun Tht Heo son rolls frescos de papel de arroz rellenos de panceta al vapor, pickles de pera, fideos de arroz y hierbas aromáticas, acompañados con una salsa agridulce de ananá. También está el Bánh Cun, una delicada masa fresca de arroz rellena de rabo de ternera braseado, hongos oreja y verdeo, con salsa de jengibre, vinagre y soja oscura.

Entre los dumplings se destacan los Bánh Bt Lc, de fécula de mandioca y rellenos de langostinos, cocidos a la plancha con confit de verdeo y salsa de ostras; y los Si Co, de pollo y jengibre al vapor, con una reducción de caldo de pollo, vino y pimienta blanca. Otra novedad es la ensalada Gi Mc, con calamar grillado, fideos cristal, repollo, zanahoria y cilantro, acompañada con salsa de maní. Para comer con la mano, el Ph Chiên Phng propone almohadas de masa de ph fritas, salteadas con vegetales y ajíes rojos asados en salsa agridulce.

En los principales, el Saigon's Shaking Beef presenta una versión renovada con flat iron marinado en lemongrass, cebolla morada y verdeo, sobre una base de arroz crocante. El Ch Cá Lã Vng lleva pesca de río marinada en cúrcuma y jengibre, salteada con cebolla y eneldo, con fideos de arroz, maní y salsa de lima, ají y pescado. También aparecen el Cm Chiên Tht, arroz frito con cerdo, pesto de hierbas y pickles, y el Cà Ri Gà, un curry amarillo de pollo al lemongrass y leche de coco, con fideos de trigo, papa, zanahoria y mandioca frita.

La carta presenta, además, un nuevo curry de maní y leche de coco, con coco tostado, jengibre, cúrcuma y chiles, que puede pedirse con pollo o con calamar y langostinos. La propuesta se completa con postres como el Ca Phe Trung, una versión del café vietnamita con gelatina de café, leche, sabayón y chocolate rallado, y el Chuoi Nuong, con banana asada, arroz glutinoso y leche de coco. Para beber hay cervezas de autor, vinos, kombuchas, limonadas y cafés vietnamitas.

“El desafío fue renovar sin perder la identidad. No queríamos romper con lo que forma parte de la historia del restaurante, pero tampoco hacer una carta que fuera simplemente una continuación de lo que veníamos haciendo”, explica Tute Gutiérrez. Una filosofía que define esta nueva etapa de Saigón: diez años de cocina vietnamita en Buenos Aires y el deseo de seguir explorando sus sabores sin perder la esencia.

Dónde queda Saigón Noodle Bar

El restaurante cuenta con tres sucursales: en Retiro, Marcelo T. de Alvear 818; en Palermo, Soler 4388 y en San Telmo, Bolívar 986.

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