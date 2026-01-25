Cómo es Nando, el pueblo que está al norte de Uruguay y tiene solo 13 habitantes Un paraje que resiste al paso del tiempo. La identidad local se sostiene en la cercanía y el paisaje del norte uruguayo. Por + Seguir en







En 1963 tenía más de 70 habitantes. Wikipedia

Es un paraje rural del norte uruguayo con una población mínima registrada en los censos oficiales.

Está ubicado en el departamento de Cerro Largo, en una zona de caminos rurales y estancias ganaderas.

Su vida cotidiana refleja la dinámica del campo y una fuerte identidad comunitaria.

A pesar de su tamaño, cuenta con conectividad móvil que lo vincula con áreas cercanas. Nando es uno de los pueblos más pequeños de Uruguay y se destaca por tener apenas 13 habitantes. Ubicado al norte del país, este punto casi imperceptible en el mapa conserva una forma de vida ligada al entorno rural y a los vínculos cercanos entre vecinos.

En Uruguay existen numerosos asentamientos de baja densidad poblacional que sobreviven lejos de los grandes centros urbanos. Aunque no hay un registro oficial que catalogue a los pueblos más chicos, los datos del censo permiten identificar localidades donde la población estable se cuenta con los dedos de una mano.

Dentro de ese escenario aparece Nando, un paraje que resume la realidad de muchas zonas rurales del interior profundo uruguayo, donde el paso del tiempo redujo la cantidad de habitantes, pero no logró borrar la identidad del lugar ni su presencia territorial.

Nando El País Uruguay Así es Nando, el pueblo uruguayo con muy pocos habitantes Nando se encuentra en el departamento de Cerro Largo, en un tramo de camino que conecta la ruta 7 con la ruta 8, a través del Paso del Arenal sobre el arroyo Chuy del Tacuarí. Sus viviendas están dispersas y rodeadas por campos dedicados principalmente a la actividad ganadera.

La localidad funciona más como un punto de referencia rural que como un centro urbano tradicional. No hay semáforos, paradas de transporte ni comercios visibles desde la ruta, y la antigua escuela ya no cumple el rol que tuvo en otros tiempos, aunque el encuentro entre vecinos sigue siendo parte central de la vida diaria.

Según datos del censo de 2011, Nando cuenta con 13 residentes permanentes, una cifra que permite ver una caída sostenida a lo largo de las décadas. En 1963 tenía más de 70 habitantes, pero con el correr de los años la población fue disminuyendo de forma progresiva. A pesar de su escala mínima, no permanece completamente desconectado. En 2021 se instaló una radiobase que mejoró la cobertura móvil en la zona, beneficiando tanto a los habitantes del paraje como a quienes viven en los alrededores rurales.