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La picante respuesta de Santiago Del Moro a Marley en los Martín Fierro: "Después andan diciendo..."

Luego de que el conductor de Por el Mundo haya confesado que el presentador de Gran Hermano no lo saludaba cuando lo veía, se reencontraron en la ceremonia de premios y hubo pasada de factura.

Del Moro chicaneó a Marley.

Del Moro chicaneó a Marley.

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Uno de los encuentros más esperados de los premios Martín Fierro 2026 involucró a dos de los conductores más destacados. Luego de una previa cargada de picante, Santiago del Moro respondió a Marley y se aplacó la polémica: “Después andan diciendo que no te saludo”, indicó.

Marley contó lo que le pasa con Del Moro.
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Todo inició en la previa con las declaraciones de Florencia Peña, quien aseguró que no lo trata bien a Marley y no lo quiere tanto. La queja se hizo presente porque lo habían nominado a él como Mejor conductor y a Marley, no. Entonces se profundizó la crítica.

Apenas arrancó la ceremonia, empezó a saludar a las personas presentes y una de ellas fue el conductor de Survivor: “Pará que lo vi a entrar a Marley. Lo saludo que después dicen que no saludo a Marley”.

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Pero cuando ganó el premio con Por el Mundo, Marley se subió al escenario y agradeció, pero en medio de todo el festejo por haber ganado, bromeó, fiel a su estilo: “Nos saludamos con Santi, ya no hay tema del que hablar, nos amigamos”.

“El próximo viaje… a la Luna vamos”, respondió Del Moro para seguir con la buena onda, pero se notó la incomodidad en el aire.

El emotivo discurso de Wanda Nara sobre la leucemia tras ganar el Martín Fierro

AEn la ceremonia de los premios Martín Fierro 2026, APTRA sorprendió eligió a Wanda Nara para llevarse el galardón a Mejor Conducción Femenina por su labor en MasterChef Celebrity Argentina. En su discurso, agradeció a su familia y habló sobre su enfermedad: “Soy una mujer con leucemia y decidí tratarme con médicos argentinos”.

En una terna muy peleada, ya que compartía con Moria Casán, Pamela David, Verónica Lozano, Karina Mazzocco, Mariana Fabbiani y Georgina Barbarossa, Wanda fue la persona ganadora y se paró a recibirlo con mucha emoción. La primera en abrazarla fue su madre Nora y sus hijas Francesca e Isabella.

En el Martín Fierro 2025, había salido ganadora como Revelación y hoy su premio se potenció. En su agradecimiento, contó que decidió atenderse en el país: “Tenemos los mejores profesionales y tenemos los mejores artistas”.

“A veces nosotras mismas nos creemos cuando nos dicen que no podemos o no nos merecemos algo o un lugar. Y yo desde acá quiero decir que es verdad, arranqué con unas zapatillas, como dicen algunos periodistas, en mal estado, pero siempre soñé y siempre creí en mí”, expresó.

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