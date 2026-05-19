El emotivo discurso de Wanda Nara sobre la leucemia tras ganar el Martín Fierro RLa empresaria se llevó el galardón a la Mejor Conductora Femenina por primera vez ante figuras como Verónica Lozano, Moria Casán y Gerogina Barbarossa, y, en su agradecimiento, mencionó cómo se encuentra su estado de salud: "Elegí tratarme con médicos argentinos". Agregar C5N en









Wanda Nara, ganadora del Martín Fierro a Mejor Conductora Femenina. Redes sociales

AEn la ceremonia de los premios Martín Fierro 2026, APTRA sorprendió eligió a Wanda Nara para llevarse el galardón a Mejor Conducción Femenina por su labor en MasterChef Celebrity Argentina. En su discurso, agradeció a su familia y habló sobre su enfermedad: “Soy una mujer con leucemia y decidí tratarme con médicos argentinos”.

En una terna muy peleada, ya que compartía con Moria Casán, Pamela David, Verónica Lozano, Karina Mazzocco, Mariana Fabbiani y Georgina Barbarossa, Wanda fue la persona ganadora y se paró a recibirlo con mucha emoción. La primera en abrazarla fue su madre Nora y sus hijas Francesca e Isabella.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedeebongiorno/status/2056558514500256060?s=20&partner=&hide_thread=false La ganadora a Mejor Conductora en los #MartinFierro es Wanda Nara pic.twitter.com/yqCED5akWq — Fefe (@fedeebongiorno) May 19, 2026 En el Martín Fierro 2025, había salido ganadora como Revelación y hoy su premio se potenció. En su agradecimiento, contó que decidió atenderse en el país: “Tenemos los mejores profesionales y tenemos los mejores artistas”.

“A veces nosotras mismas nos creemos cuando nos dicen que no podemos o no nos merecemos algo o un lugar. Y yo desde acá quiero decir que es verdad, arranqué con unas zapatillas, como dicen algunos periodistas, en mal estado, pero siempre soñé y siempre creí en mí”, expresó.