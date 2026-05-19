El emotivo discurso de Wanda Nara sobre la leucemia tras ganar el Martín Fierro

AEn la ceremonia de los premios Martín Fierro 2026, APTRA sorprendió eligió a Wanda Nara para llevarse el galardón a Mejor Conducción Femenina por su labor en MasterChef Celebrity Argentina. En su discurso, agradeció a su familia y habló sobre su enfermedad: “Soy una mujer con leucemia y decidí tratarme con médicos argentinos”.
En una terna muy peleada, ya que compartía con Moria Casán, Pamela David, Verónica Lozano, Karina Mazzocco, Mariana Fabbiani y Georgina Barbarossa, Wanda fue la persona ganadora y se paró a recibirlo con mucha emoción. La primera en abrazarla fue su madre Nora y sus hijas Francesca e Isabella.
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En el Martín Fierro 2025, había salido ganadora como Revelación y hoy su premio se potenció. En su agradecimiento, contó que decidió atenderse en el país: “Tenemos los mejores profesionales y tenemos los mejores artistas”.
“A veces nosotras mismas nos creemos cuando nos dicen que no podemos o no nos merecemos algo o un lugar. Y yo desde acá quiero decir que es verdad, arranqué con unas zapatillas, como dicen algunos periodistas, en mal estado, pero siempre soñé y siempre creí en mí”, expresó.
Por último, le dedicó un mensaje a todas las madres: “Tenemos una mirada a veces un poco dura para las mamás que trabajan y yo el mensaje que quiero dar es que las mujeres salgan a hacer lo que las hace felices, que trabajemos”.