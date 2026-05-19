Superó el cáncer, volvió a competir y alcanzó la meta en la Maratón de Londres 2026: quién es

Venció a la maligna enfermedad tras dos años de lucha y como muestra de superación logró completar la Maratón que se lleva a cabo en la capital inglesa.

En todo este tiempo de lucha contra la enfermedad nunca dejó de lado su gran pasión: el running. Siguió saliendo a correr aún cuando se encontraba en ciclos de quimioterapia. Esta actividad le permitió mantener una buena condición física y, sobre todo, un equilibrio mental para poder afrontar de la mejor manera el tratamiento.

Hace 11 meses tuvo una cirugía mayor en la que se le extirpó el tumor junto con partes del colon y el recto.

Tras el diagnóstico se sometió a un plan de tratamiento que incluyó la colocación de un estoma, meses de quimioterapia y varias sesiones de radioterapia.

Se trata de Andy Spary, quien logró finalizar el prestigioso Maratón de Londres en un tiempo de 3 horas y 25 minutos , convirtiéndose así en un ejemplo de superación para quienes atraviesan este tipo de enfermedades. Durante todo el proceso Spary mostró su lucha en redes sociales desde una mirada optimista y consiguió el apoyo de muchos usuarios.

Tras la cirugía en la que le extirparon el tumor, Andy estuvo un tiempo sin poder salir a correr. Sin embargo, su fuerza de voluntad hizo que en menos de 4 meses esté de vuelta en las calles. Primero preparó dos medias maratones para recuperar el ritmo y se animó al desafío de completar una maratón entera. A menos de un año de su cirugía, el británico Andy Spary hizo historia al completar la Maratón de Londres.

A pesar de su logro personal, Spary busca cambiar la percepción que se tiene sobre el cáncer. “Sigue habiendo un gran estigma en torno al cáncer y la muerte, porque antes a menudo era una sentencia de muerte. Pero ya no debería ser así”, declaró para un portal europeo. Además, resaltó la importancia de acudir a profesionales de la salud en caso de sentir síntomas, subrayando que la detección temprana puede marcar la diferencia a la hora de tratar la enfermedad.