Cómo es el truco para limpiar la parrilla con un papel aluminio: por qué es más efectivo

Esta técnica mostró mejores resultados frente a los trucos tradicionales. Un repaso húmedo ayuda a dejar la superficie en condiciones antes de cocinar.

Entre los métodos más difundidos aparecen alternativas tradicionales que se aplican desde hace años.

  • Un creador de contenidos puso a prueba los métodos caseros más usados para dejar la parrilla en condiciones.
  • Probó cebolla y limón para evaluar su eficacia y detectó que ambos dejan restos que afectan el sabor.
  • Señaló que el calor genera jugos quemados que se adhieren a las rejillas y complican la limpieza.
  • Indicó que el papel aluminio comprimido y los cepillos duros ofrecen resultados más firmes y seguros.

El interés por mantener la parrilla en buen estado crece a medida que se acercan las fechas de fin de año, en dónde en algunos hogares este lugar de la casa tiene un uso intenso. Entre los métodos más difundidos aparecen alternativas tradicionales que se aplican desde hace años.

Muchos suelen recurrir a ingredientes comunes como cebolla o limón para arrastrar restos adheridos al metal mientras la superficie está caliente. Sin embargo, su efectividad suele generar debate entre quienes buscan un resultado rápido sin cambiar el gusto de los alimentos.

En ese sentido, una evaluación reciente permitió comparar estas prácticas y revisar qué ocurre realmente al aplicarlas, además de mostrar qué productos logran una limpieza más precisa antes de encender el fuego.

Así es el truco para limpiar la parrilla con papel aluminio

El análisis comenzó con las opciones más populares. Al pasar una cebolla por la rejilla caliente, a simple vista parece retirar residuos, pero al mismo tiempo libera jugos con azúcares que, al exponerse al calor, se caramelizan y finalmente se queman. Esa capa queda adherida al metal y, al colocar la carne, se transfiere directamente, modificando el sabor.

Con el limón ocurre algo similar. Pese a su acidez, contiene más azúcares que la cebolla, por lo que se quema con mayor rapidez. Si bien puede aportar cierta ayuda, no posee la fuerza necesaria para desprender la suciedad, y sus restos también terminan dando notas amargas a los alimentos.

La alternativa valorada por el especialista fue el papel aluminio comprimido, que permite desprender restos quemados con mayor firmeza. Aun así, advirtió que puede dejar partículas pequeñas, por lo que aconsejó pasar luego un papel húmedo hasta que la superficie quede totalmente limpia. También mencionó que un cepillo con cerdas duras es otra herramienta útil para arrastrar residuos persistentes.

La recomendación final fue inclinarse por elementos que realmente retiren la suciedad acumulada. Aunque la cebolla y el limón pueden usarse por costumbre, no ofrecen el mismo nivel de limpieza que el aluminio comprimido o un cepillo resistente. Se recomienda también terminar el procedimiento con un repaso húmedo.

