Cómo es el truco para limpiar la parrilla con un papel aluminio: por qué es más efectivo

Indicó que el papel aluminio comprimido y los cepillos duros ofrecen resultados más firmes y seguros. El interés por mantener la parrilla en buen estado crece a medida que se acercan las fechas de fin de año, en dónde en algunos hogares este lugar de la casa tiene un uso intenso. Entre los métodos más difundidos aparecen alternativas tradicionales que se aplican desde hace años.

Muchos suelen recurrir a ingredientes comunes como cebolla o limón para arrastrar restos adheridos al metal mientras la superficie está caliente. Sin embargo, su efectividad suele generar debate entre quienes buscan un resultado rápido sin cambiar el gusto de los alimentos.

En ese sentido, una evaluación reciente permitió comparar estas prácticas y revisar qué ocurre realmente al aplicarlas, además de mostrar qué productos logran una limpieza más precisa antes de encender el fuego.

Limpieza Parrilla Freepik Así es el truco para limpiar la parrilla con papel aluminio El análisis comenzó con las opciones más populares. Al pasar una cebolla por la rejilla caliente, a simple vista parece retirar residuos, pero al mismo tiempo libera jugos con azúcares que, al exponerse al calor, se caramelizan y finalmente se queman. Esa capa queda adherida al metal y, al colocar la carne, se transfiere directamente, modificando el sabor.

Con el limón ocurre algo similar. Pese a su acidez, contiene más azúcares que la cebolla, por lo que se quema con mayor rapidez. Si bien puede aportar cierta ayuda, no posee la fuerza necesaria para desprender la suciedad, y sus restos también terminan dando notas amargas a los alimentos.