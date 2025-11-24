Estela de Carlotto rechazó la designación de Carlos Presti en Defensa: "Es una provocación"

La presidente de Abuelas de Plaza de Mayo cuestionó el nombramiento del jefe del Estado Mayor General del Ejército al frente de la cartera, lo que lo convierte en el primer militar en el cargo desde el retorno de la democracia. "El Gobierno está mortificando al país con ideas extrañas y tenemos la obligación de impedírselo", sostuvo.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, criticó la designación del teniente general Carlos Presti como nuevo ministro de Defensa , y afirmó que se trata de una "provocación" del Gobierno que debe impedirse. Es el primer militar a cargo de la cartera desde el retorno de la democracia.

"Esto es iniciar una situación de violencia en la sociedad, cuando ya sabemos la vida que ha tenido la Argentina con los golpes de Estado, con las dictaduras y con todo lo que hemos sufrido" , señaló Carlotto este lunes en Radio Splendid.

"Esta idea de poner a un militar como ministro de Defensa es una provocación, es ponerlo en un lugar que no le corresponde, primero porque no está preparado para eso y segundo que no lo sabe hacer" , sostuvo la dirigente, y expresó que con medidas de este tipo el Gobierno "está mortificando al país con ideas extrañas y tenemos la obligación de impedírselo".

" El que tiene vocación militar que esté en esa vocación y que cumpla con la obligación de defender y defendernos, pero las políticas de estado las manejan los civiles . Estos son inventos que destruyen la identidad. Van cambiando lo que ya es historia para hacer una historia nueva que no sirve para nada o es peligrosa", subrayó.

Carlotto aseveró que "no podemos vivir los ciudadanos esperando qué va a hacer hoy el Presidente" , y rechazó que "haga los disparates que hace y uno tenga que todos los días vivir una humillación permanente".

Quién es Carlos Presti, el primer militar al frente del Ministerio de Defensa desde el retorno de la democracia

Carlos Alberto Presti es teniente general. El 10 de enero de 2024, a pocos días de la asunción de Javier Milei, había sido designado jefe del Estado Mayor General del Ejército, lo que provocó el pase a retiro de 22 generales en actividad, mayores que él.

Carlos Presti ministro de Defensa

Presti nació el 23 de junio de 1966. Ingresó al Colegio Militar de la Nación en 1984 y egresó tres años después. Ocupó los cargos de jefe del Regimiento de Asalto Aéreo 601, comandante de la IV Brigada Aerotransportada y director del Colegio Militar y estuvo presente en misiones de paz en Haití y, desde el 15 de septiembre de 2017, fue agregado de la Embajada Argentina en Guatemala con extensión sobre El Salvador, Honduras y Nicaragua.

Durante su gestión, Presti tuvo bajo su mando a 55.000 hombres y mujeres.

Críticas de Agustín Rossi y Jorge Taiana a la designación de Carlos Presti: "Las FFAA son usadas para continuar el ajuste"

Los exministros de Defensa del gobierno de Alberto Fernández, Agustín Rossi y Jorge Taiana, ambos diputados electos que asumirán el 10 de diciembre, criticaron la designación de Presti. El santafesino consideró que "es un enorme retroceso para la democracia argentina y para las Fuerzas Armadas como institución de la República Argentina".

"En Argentina, a lo largo de más de 40 años, logramos consolidar la conducción política de la defensa bajo la dirección del poder civil. Con esta designación las Fuerzas Armadas quedan involucradas en el destino del gobierno, cuando deberían ser preservadas de cualquier circunstancia política", añadió el exministro en sus redes sociales, quien criticó que "Milei paga salarios de hambre al personal militar y Petri destruyó la obra social de los militares afectando las prestaciones de salud de toda la familia militar".

Carlos Presti ministro Defensa Carlos Presti reemplazará a Luis Petri al frente del Ministerio de Defensa.

Por su parte, Jorge Taiana sostuvo que "la conducción civil de las FFAA es un consenso democrático de más de 40 años. Nombrar a un militar como Ministro de Defensa implica la utilización partidaria de las FFAA, haciéndolas parte de las decisiones políticas de un gobierno que ha renunciado a la defensa de la soberanía".

"Está designación significa, también, la continuidad de una gestión que incumplió la jerarquización salarial y quebró su obra social (IOSFA), desprotegiendo a la familia militar. Una vez más, las FFAA son usadas por los poderes de siempre para continuar con las políticas de ajuste y endeudamiento", remató en X.

Además, en las últimas horas se conoció un repudio de la agrupación H.I.J.O.S. Capital, que apuntó que el padre del flamante ministro, Roque Carlos Presti, estuvo acusado por delitos de lesa humanidad cometidos en el período 1976-1983. Roque Presti, que comandaba el Regimiento de Infantería 7 en La Plata durante la última dictadura cívico-militar, murió cuando recaía sobre él una investigación por secuestros, desapariciones y torturas a 44 víctimas. Entre los casos se encuentra el ataque a la casa de Teruggi-Mariani y la desaparición de la bebé Clara Anahí.