Cuál es la playa de Brasil con piletas naturales y que atrae a los argentinos por su cercanía

Uno de los elementos que potencian su atractivo es su ubicación dentro de un archipiélago compuesto por seis islas, de las cuales solo tres están habitadas. Este escenario ofrece múltiples opciones para los visitantes, que pueden embarcarse en excursiones y recorrer ecosistemas diversos. En el litoral de Bahía existe un rincón que combina serenidad, paisajes vírgenes y la posibilidad de recorrer un archipiélago completo sin alejarse demasiado del continente. Se trata de Quarta Praia, una playa brasileña que se consolidó como uno de los destinos más atractivos para quienes desean descansar, desconectarse y sumergirse en un entorno de naturaleza casi intacta. Con aguas transparentes, arena clara y un ambiente que invita al relax absoluto, este tramo costero se convirtió en el refugio ideal para alejarse del ritmo urbano.

Quarta Praia forma parte de la isla de Morro de São Paulo, un territorio reconocido por su paisaje encantador y su atmósfera apacible. La isla está situada a unos 60 kilómetros al sur de Salvador, la capital bahiana, y ofrece un acceso relativamente simple, aunque al llegar la sensación es la de estar completamente aislado. Dentro de la región, esta playa se destaca por ser una de las más amplias y menos concurridas, lo que permite disfrutar de un contacto más directo con la naturaleza.

Uno de los elementos que potencian su atractivo es su ubicación dentro de un archipiélago compuesto por seis islas, de las cuales solo tres están habitadas. Este escenario ofrece múltiples opciones para los visitantes, que pueden embarcarse en excursiones y recorrer ecosistemas diversos, muchos de ellos prácticamente inalterados. Desde Quarta Praia salen tours que permiten descubrir la riqueza natural de las islas vecinas, convirtiendo cada paseo en una experiencia distinta y memorable.

Con entre 4 y 8 kilómetros de extensión, esta playa se ganó un lugar destacado entre las mejores de Brasil gracias a su amplitud, calma y ambiente relajado. A diferencia de la más concurrida Segunda Praia, aquí predominan la quietud y la baja densidad de visitantes, incluso en temporada alta. Su infraestructura es discreta: apenas algunos bares y restaurantes distribuidos en sectores puntuales, lo que ayuda a conservar su esencia tranquila.

cuarta playa Entre sus principales atractivos se encuentran las piscinas naturales, que se forman durante la marea baja. Los arrecifes dejan al descubierto espacios de agua clara y templada donde es posible observar peces de colores y practicar snorkel con total seguridad. Esta característica posiciona a Quarta Praia como una alternativa perfecta para familias, parejas y amantes de la vida marina que buscan experiencias únicas en un entorno protegido. Pero el encanto de esta playa va más allá del mar. Sus cocoteros, manglares y sectores de Mata Atlántica generan un paisaje que evoca una playa desierta, ideal para caminatas largas o paseos a caballo frente al océano. La combinación de arena suave y agua turquesa refuerza su condición de destino fotogénico y uno de los favoritos del Nordeste. El prestigio internacional también acompañó su crecimiento. TripAdvisor la incluyó en diversas ocasiones entre las mejores playas de Brasil y del mundo, un reconocimiento que subraya su calidad ambiental y su atractivo turístico. Estos méritos consolidaron su posición como una parada obligada para quienes viajan a Morro de São Paulo o buscan nuevos horizontes paradisíacos. quarta-praia-morro-de-sao-paulo-ba-9088