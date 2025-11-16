16 de noviembre de 2025 Inicio
De qué se trata el truco de pasar un diente de ajo por la parrilla antes de hacer el asado

Descubrí cómo aplicar este secreto de los expertos parrilleros argentinos.

Un truco muy simple pero efectivo que usan muchos parrilleros es frotar un diente de ajo sobre el brasero caliente

  • Evita que la carne se pegue: el ajo crea una fina capa sobre la superficie caliente.
  • Potencia el sabor: libera compuestos que realzan el aroma y la caramelización de la carne.
  • Desinfecta naturalmente: sus propiedades antimicrobianas eliminan bacterias y restos de grasa.
  • Fácil de aplicar: solo hay que cortar un diente de ajo y frotarlo sobre la parrilla caliente antes de cocinar.

Cuando se trata de preparar un asado perfecto, cada detalle cuenta. Un truco muy simple pero efectivo que usan muchos parrilleros es frotar un diente de ajo sobre el brasero caliente antes de poner la carne. Lo que parece un gesto anecdótico tiene bases científicas y prácticas que transforman la experiencia del asado.

Este tip, que muchos parrilleros usan de manera intuitiva, combina tradición y ciencia. Mientras el ajo protege la carne, evita que se adhiera y aporta sabor, sus compuestos sulfurados actúan como desinfectante natural. Es un ejemplo perfecto de cómo un simple ingrediente puede transformar una rutina de cocina en una experiencia más segura, deliciosa y profesional.

Para los argentinos, la parrilla no es solo una forma de cocinar, es una tradición, un ritual y casi un símbolo cultural. Cada secreto que se aplica en la rejilla—como frotar ajo, controlar el fuego, el momento de dar vuelta la carne o la elección de la leña o carbón— es una mezcla de arte, experiencia y conocimiento transmitido de generación en generación.

Para qué sirve pasar un diente de ajo por la parrilla antes de hacer el asado

El ajo contiene compuestos naturales como la alicina, que al contacto con el calor se liberan y potencian la caramelización de la carne. Esto no solo aporta un aroma sutil que realza el sabor natural de la carne, sino que también ayuda a que se forme un dorado uniforme y jugoso. Al crear una fina capa sobre el metal de la parrilla, el ajo actúa como un lubricante natural, evitando que la carne se pegue y facilitando que se cocine de manera más pareja.

Más allá del sabor, el ajo tiene propiedades antimicrobianas comprobadas. Estudios publicados en Food Control (Elsevier, 2023) destacan que el ajo fresco y su aceite pueden actuar contra bacterias comunes en alimentos. Al frotar un diente de ajo en la parrilla caliente, se eliminan residuos grasos y restos de cocciones anteriores, convirtiéndolo en una alternativa natural a los productos químicos para limpiar y desinfectar la parrilla. Esto contribuye a una cocción más segura y saludable.

Cómo aplicar correctamente el truco del ajo

Para aprovechar al máximo sus beneficios:

  • Corta un diente de ajo por la mitad para liberar sus jugos.
  • Frota la parte cortada sobre la superficie caliente de la parrilla, cubriendo toda la zona donde se colocará la carne.
  • Espera unos segundos antes de poner la carne, para que el ajo impregne la superficie sin quemarse.
  • Si vas a cocinar varias tandas, repite el proceso entre cada una para mantener el efecto del ajo.

