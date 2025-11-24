La escapada de Buenos Aires que es un clásico que se puede visitar durante todo el año

Más allá de la temporada alta, su oferta gastronómica y cultural y sus icónicas playas, lo convierten en un increíble destino para disfrutar en cualquier estación.

Aunque tradicionalmente se la asocia con el verano, su rica oferta cultural, histórica y gastronómica la convierte en un destino vibrante durante todo el año . Un destino cercana a la Ciudad Autónoma de Buenos, con su imponente arquitectura Belle Époque, sus grandes casinos y su costa bañada por el Atlántico, es mucho más que sol y playa.

Mar del Plata es un clásico bonaerense en cualquier época del año. Su atractivo radica justamente en el amplio abanico de experiencias que van desde la pesca en sus escolleras hasta la intensa actividad nocturna , las sierras cercanas y los espectáculos teatrales.

Este encanto la hace única y atrae millones de turistas que aprovechan cualquier oportunidad para meter los pies en el mar y dar un paseo por la costa bonaerense. Ya sea para ir solo o en familia , para escapadas cortas o estadías largas, es un destino ideal en cualquier mes del año.

Sin embargo, durante el verano, Mar del Plata se transforma en un polo cultural con la temporada teatral más importante del país , festivales de música, ferias de artesanos y una vida costera que se extiende hasta el amanecer.

Mar del Plata es la cabecera del Partido de General Pueyrredón , ubicada en el sureste de la provincia de Buenos Aires, sobre la costa del Océano Atlántico, es la principal ciudad turística de la costa bonaerense y uno de los puertos pesqueros más importantes de Argentina.

Combina una extensa línea costera de acantilados y playas de arena, con la cercanía a la zona de sierras. Y lo más destacable es su cercanía con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a aproximadamente 404 kilómetros de distancia, lo que la convierte en un destino ideal para un fin de semana.

Qué puedo hacer en Mar del Plata

Durante la temporada alta, las actividades en Mar del Plata se multiplican, enfocándose en la vida al aire libre, los espectáculos y la gastronomía marina. El plan ideal comienza con el disfrute de sus extensas playas, que se adaptan a todos los gustos: desde las concurridas Playa Grande y Varese, hasta las más tranquilas del sur o las populares playas del centro como Bristol y Punta Mogotes.

Durante esta época, la ciudad vibra con la temporada teatral, concentrando las principales obras y shows de Buenos Aires, ofreciendo entretenimiento nocturno de primer nivel. En cuanto a su actividad nocturna, la ciudad cuenta con reconocidos bares y boliches, ideal para los más jóvenes o quienes buscan extender las celebraciones.

No puede faltar una visita al Puerto, donde se puede observar la colonia de lobos marinos y adquirir productos frescos en la banquina, y luego degustar la excelencia de la gastronomía marina en los restaurantes del centro y del puerto, famosos por sus rabas, mariscos y, por supuesto, el tradicional sanguche de milanesa marplatense. Los días de descanso se pueden complementar con un paseo histórico por el Torreón del Monje y el Casino Central, o con visitas a las sierras de Sierra de los Padres para una actividad diferente.

Cómo llegar a Mar del Plata

Desde la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, el viaje hasta Mar del Plata dura entre 4 y 5 horas (404 kilómetros). La ruta más utilizada y rápida es la Ruta 2, sin embargo, en temporada alta, es un camino que suele verse afectado por el caos de tránsito.

Otra opción es la Ruta 36 hasta su empalme con la 11, con un recorrido de 486 kilómetros. También, se puede tomar la Ruta 29 y luego la 226, con una extensión de 477 kilómetros. Parecen algunos kilómetros más, pero dependiendo del estado de estas rutas se puede llegar a destino con menos horas de viaje.

Para quienes prefieran ahorrarse el manejo o no cuenten con auto, una de las opciones más populares, es partir en micro desde la Terminal de Retiro. De esta manera se tarda entre 5 y 6 horas en llegar a la ciudad costera, en las cuales podés leer o escuchar música para aminorar el tiempo que dura el trayecto.

El servicio de tren de larga distancia es otra opción más económica que brinda una experiencia de viaje diferente; opera diariamente desde la estación Constitución de CABA hasta la estación de Mar del Plata, pero implica sacar los pasajes con anticipación.

La ciudad cuenta con el Aeropuerto Internacional Astor Piazzolla (MDQ), que recibe vuelos regulares desde Aeroparque y otros puntos del país, reduciendo el tiempo a menos de una hora de vuelo.