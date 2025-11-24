24 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

La escapada de Buenos Aires que es un clásico que se puede visitar durante todo el año

Más allá de la temporada alta, su oferta gastronómica y cultural y sus icónicas playas, lo convierten en un increíble destino para disfrutar en cualquier estación.

Por
A 400 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires

A 400 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, es una joya del turismo bonaerense. 

Unsplash
  • Mar del Plata es el principal destino de la costa bonaerense, famoso por su arquitectura Belle Époque y sus propuestas para toda hora.
  • Es un destino ideal durante todo el año debido a su oferta cultural, la gastronomía marina en el Puerto, su vida nocturna y la cercanía a las sierras.
  • En verano se convierte en un polo cultural con la temporada teatral más importante y una intensa vida costera.
  • Se encuentra a 404 km de CABA, con acceso rápido por la Ruta 2.

Aunque tradicionalmente se la asocia con el verano, su rica oferta cultural, histórica y gastronómica la convierte en un destino vibrante durante todo el año. Un destino cercana a la Ciudad Autónoma de Buenos, con su imponente arquitectura Belle Époque, sus grandes casinos y su costa bañada por el Atlántico, es mucho más que sol y playa.

Pippo es reconocido por sus sabrosas pastas y la variedad de sus salsas. 
Te puede interesar:

El bodegón barato de Buenos Aires donde se puede comer ñoquis por $7.500

Mar del Plata es un clásico bonaerense en cualquier época del año. Su atractivo radica justamente en el amplio abanico de experiencias que van desde la pesca en sus escolleras hasta la intensa actividad nocturna, las sierras cercanas y los espectáculos teatrales.

Este encanto la hace única y atrae millones de turistas que aprovechan cualquier oportunidad para meter los pies en el mar y dar un paseo por la costa bonaerense. Ya sea para ir solo o en familia, para escapadas cortas o estadías largas, es un destino ideal en cualquier mes del año.

Sin embargo, durante el verano, Mar del Plata se transforma en un polo cultural con la temporada teatral más importante del país, festivales de música, ferias de artesanos y una vida costera que se extiende hasta el amanecer.

Dónde queda Mar del Plata

Baja ocupación hotelera en Mar del Plata

Mar del Plata es la cabecera del Partido de General Pueyrredón, ubicada en el sureste de la provincia de Buenos Aires, sobre la costa del Océano Atlántico, es la principal ciudad turística de la costa bonaerense y uno de los puertos pesqueros más importantes de Argentina.

Combina una extensa línea costera de acantilados y playas de arena, con la cercanía a la zona de sierras. Y lo más destacable es su cercanía con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a aproximadamente 404 kilómetros de distancia, lo que la convierte en un destino ideal para un fin de semana.

Qué puedo hacer en Mar del Plata

Durante la temporada alta, las actividades en Mar del Plata se multiplican, enfocándose en la vida al aire libre, los espectáculos y la gastronomía marina. El plan ideal comienza con el disfrute de sus extensas playas, que se adaptan a todos los gustos: desde las concurridas Playa Grande y Varese, hasta las más tranquilas del sur o las populares playas del centro como Bristol y Punta Mogotes.

Durante esta época, la ciudad vibra con la temporada teatral, concentrando las principales obras y shows de Buenos Aires, ofreciendo entretenimiento nocturno de primer nivel. En cuanto a su actividad nocturna, la ciudad cuenta con reconocidos bares y boliches, ideal para los más jóvenes o quienes buscan extender las celebraciones.

Casino central Mar del Plata

No puede faltar una visita al Puerto, donde se puede observar la colonia de lobos marinos y adquirir productos frescos en la banquina, y luego degustar la excelencia de la gastronomía marina en los restaurantes del centro y del puerto, famosos por sus rabas, mariscos y, por supuesto, el tradicional sanguche de milanesa marplatense. Los días de descanso se pueden complementar con un paseo histórico por el Torreón del Monje y el Casino Central, o con visitas a las sierras de Sierra de los Padres para una actividad diferente.

Cómo llegar a Mar del Plata

Desde la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, el viaje hasta Mar del Plata dura entre 4 y 5 horas (404 kilómetros). La ruta más utilizada y rápida es la Ruta 2, sin embargo, en temporada alta, es un camino que suele verse afectado por el caos de tránsito.

Otra opción es la Ruta 36 hasta su empalme con la 11, con un recorrido de 486 kilómetros. También, se puede tomar la Ruta 29 y luego la 226, con una extensión de 477 kilómetros. Parecen algunos kilómetros más, pero dependiendo del estado de estas rutas se puede llegar a destino con menos horas de viaje.

MAR DEL PLATA-

Para quienes prefieran ahorrarse el manejo o no cuenten con auto, una de las opciones más populares, es partir en micro desde la Terminal de Retiro. De esta manera se tarda entre 5 y 6 horas en llegar a la ciudad costera, en las cuales podés leer o escuchar música para aminorar el tiempo que dura el trayecto.

El servicio de tren de larga distancia es otra opción más económica que brinda una experiencia de viaje diferente; opera diariamente desde la estación Constitución de CABA hasta la estación de Mar del Plata, pero implica sacar los pasajes con anticipación.

La ciudad cuenta con el Aeropuerto Internacional Astor Piazzolla (MDQ), que recibe vuelos regulares desde Aeroparque y otros puntos del país, reduciendo el tiempo a menos de una hora de vuelo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Fin de semana extralargo: casi 1,7 millones de turistas se movilizaron por todo el país

Quarta Praia pertenece al archipiélago de Tinharé y se ubica en la isla de Morro de São Paulo, uno de los destinos más buscados de Bahía. Su cercanía con Salvador -solo 60 kilómetros- facilita la llegada mediante un trayecto que combina transporte terrestre y marítimo, lo que la convierte en un punto accesible dentro del Nordeste brasileño.

Cuál es la playa de Brasil con piletas naturales y que atrae a los argentinos por su cercanía

En Córdoba se esconde un pueblito entre sierras, con 600 habitantes y con aguas claras.

Turismo en Córdoba: el pueblito escondido entre sierras, con 600 habitantes y con aguas claras

Marull es una joya del turismo cordobés.

Turismo en Argentina: el pueblito que tiene un Vía Crusis único en América

El turismo no repunta: la ocupación hotelera cayó debajo del 50% en invierno y el sector pierde tas10 empleos por día

El turismo no repunta: la ocupación hotelera cayó debajo del 50% en invierno

Este sitio es perfecto para quienes buscan planes de Turismo en la ciudad porteña

Este templo escondido tiene más de 130 años, está en pleno CABA y es ideal para visitar en cualquier momento

Rating Cero

Lourdes Fernández, Lissa Vera, Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi volvieron a los escenarios tras 25 años

Así fue el regreso de Banda a los escenarios tras 25 años y en medio de la polémica con Lourdes

La modelo sorprendió luego de llevar durante largo tiempo su tradicional pelo castaño y extenso.

La impresionante transformación de Pampita: se animó al cambio de look

“Sin meterme demasiado en el barro y sin romper mi NDA, la razón por la que tuve que alejarme de Ant-Man es que, para cuando empecé a hacerlo —8 años después de haber empezado a escribirla—, ya había una fórmula. No solo en términos de continuidad dentro de las películas, sino también un estilo de la casa y una forma de rodar las cosas.

El director de Ant-Man reveló que Marvel tenía una fórmula para las películas: ¿qué cambió?

Los usuarios de la plataforma suelen compararla con clásicos como Seven o Zodiac.
play

No la miraba nadie, se estrenó en Netflix tras 4 años de su estreno y ahora la rompe

Ahora, llegó a la gran N roja, se trata de una producción estadounidense de 2024 que fue exitosa en cines, el film Furiosa: De la saga Mad Max, la película que sorprende en Netflix a todos los televidentes del mundo entero.
play

Furiosa: De la saga Mad Max llegó a Netflix y es de lo más visto: qué historia cuenta

Ahora, llegó a la gran N roja, una película que es tendencia en este sitio de streaming, un estreno de 2023 estadounidense en cines, ahora está siendo furor en Netflix.
play

Terror aclamado por la crítica: cuál es la trama de El exorcista del papa, la película furor en Netflix

últimas noticias

El presidente Milei tiene una agenda cargada para esta semana.

Milei retoma la agenda: reúne al Gabinete y recibe al canciller de Israel

Hace 11 minutos
Estela de Carlotto cuestionó la designación de un militar al frente del Ministerio de Defensa.

Estela de Carlotto rechazó la designación de Carlos Presti en Defensa: "Es una provocación"

Hace 1 hora
Tras la muerte del joven, el circo suspendió todas sus funciones.

Tragedia en un circo de Italia: un acróbata chileno murió en el "Globo de la Muerte"

Hace 1 hora
Axel Araneda tenía libertad condicional por una condena vinculada al narcotráfico

Imputaron al hombre que chocó y mató a una familia en Río Negro

Hace 1 hora
Entre los métodos más difundidos aparecen alternativas tradicionales que se aplican desde hace años.

Cómo es el truco para limpiar la parrilla con un papel aluminio: por qué es más efectivo

Hace 1 hora