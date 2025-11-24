24 de noviembre de 2025 Inicio
Imputaron al hombre que chocó y mató a una familia en Río Negro

Axel Adrián Araneda, que circulaba bajo los efectos de estupefacientes utilizando su celular y a una velocidad superior a los 170 km/h, quedó acusado por el delito de homicidio culposo agravado.

Por
Axel Araneda tenía libertad condicional por una condena vinculada al narcotráfico

El hombre de 30 años, acusado de chocar y matar a una familia en la Ruta Nacional 22, en la provincia de Río Negro, fue imputado y se dispuso la prisión preventiva en su contra. Axel Adrián Araneda, circulaba bajo los efectos de estupefacientes, utilizando su celular, con nivel de alcoholemia positivo y conducir a alta velocidad.

De acuerdo a lo expuesta en un comunicado del Ministerio Público Fiscal provincial, el imputado “conducía una camioneta en sentido oeste-este en forma imprudente y antirreglamentaria, sin el cuidado, prevención y dominio exigido por la ley”, debido a que circulaba bajo los efectos de estupefacientes, utilizando su celular, alcoholizado y a una velocidad mínima superior a los 170 km/h.

Producto del accidente que se produjo el 21 de noviembre en el kilómetro 1204 de la Ruta Nacional 22, en Allen, cuatro personas murieron al chocar con su camioneta otro vehículo en el que viajaban dos adultos y dos niños.

De acuerdo a lo que se pudo determinar, Axel “Chinito” Araneda, embistió por detrás con su Volkswagen Amarok a una Ford EcoSport que estaba detenida en la banquina izquierda. Producto de la violencia del choque, la EcoSport fue arrastrada más de 37 metros y se incendió por completo.

Cuatro ocupantes del vehículo fallecieron de manera instantánea por la magnitud del impacto y, en el caso de los niños, por inhalación de hollín durante el incendio posterior. Mientras que un hombre, el conductor, quedó internado y recuperó el conocimiento.

“Este domingo logramos que se le formulara los cargos, pedir la prisión preventiva dado su antecedente condenatorio, pero fundamentalmente por peligro de fuga ya que pudimos acreditar que es de una familia muy solvente”, indicó el abogado de la familia dañada, Marcelo Velasco en diálogo con La Mañana por C5N.

El letrado también aseguró que quedaron “satisfechos en esta etapa” y a partir de ahora, tendrán un plazo investigativo de 4 meses “para preparar las pruebas y llevarlo a juicio, pero privado de la libertad y con sus bienes embargados”.

Minutos antes del choque fatal, Araneda publicó una selfie al volante de su Amarok, sin patente colocada, exhibiendo una cadena de oro y un reloj de lujo. De acuerdo con la fiscalía, ese material fue clave para solicitar el congelamiento de su perfil en redes sociales y preservar evidencia.

Tras el impacto, Axel Adrián Araneda fue trasladado al hospital producto del impacto, pero además de quedar imputado por la Justicia, el abogado querellante, Marcelo Velasco, explicó que el hombre de 30 años fue dado de alta que actualmente se encuentra detenido en la Comisaría Tercera de General Roca de Río Negro.

“Estuvo sentado en la audiencia con algunas escoriaciones en la cabeza, mínimas. Mientras que Pastor Gutiérrez que fue el conductor de la EcoSport sigue internado en el hospital. Tengo conocimiento por familiares que le contaron que del accidente fallecieron su esposa, hija y nietas”, detalló y agregó: “Es importante tenerlo no solo como víctima del hecho sino también como testigo”.

