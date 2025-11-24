Tragedia en un circo de Italia: un acróbata chileno murió en el "Globo de la Muerte" Christian Quezada Vásquez, de 26 años, perdió el control de su moto mientras actuaba junto a dos colegas cerca de Nápoles. La Justicia investiga si el espectáculo cumplía con todas las normas de seguridad. Por







Tras la muerte del joven, el circo suspendió todas sus funciones. Redes sociales

Un acróbata chileno de 26 años murió durante un espectáculo de circo en un municipio de Nápoles, Italia, tras perder el control de su moto dentro del llamado "Globo de la Muerte" y chocar contra otros dos colegas, lo que derivó en una investigación para determinar si se cumplieron todas las normas de seguridad.

Christian Quezada Vásquez era integrante del Imperial Royal Circus y realizaba su acto junto a otros dos motociclistas, uno colombiano y otro mexicano. El accidente ocurrió durante una de sus presentaciones en Sant'Anastasia, cerca de la ciudad de Nápoles.

Según detalló el medio Corriere della Sera, por causas que se desconocen, dos de las motos chocaron mientras hacían una coreografía a alta velocidad dentro del "Globo de la Muerte". Quezada Vásquez desaceleró para evitar el impacto; eso hizo que su vehículo perdiera tracción y cayera desde el punto más alto de la esfera.

El espectáculo se suspendió de inmediato. El personal del circo no pudo hacer nada por el joven chileno, quien falleció en el acto. Su colega mexicano fue trasladado a un hospital local en estado crítico, mientras que el colombiano solo sufrió heridas leves.

Embed Fri, Nov. 21, Italy — A stunt act at a circus in Sant'Anastasia went wrong inside the “globe of death.”



One rider, a 26yearold from Chile, died. Another, a 43yearold from Mexico, was badly hurt but is stable. A third rider wasn’t injured. pic.twitter.com/qC9Notg1Be — World News (@World_Newsn) November 23, 2025 Inspectores de la Unidad de Investigación de Castello di Cisterna fueron los primeros en llegar al lugar. Ahora, la investigación busca determinar cuáles eran las condiciones de la jaula, comprobar si el circo cumplía con todas las medidas de seguridad y establecer la mecánica del accidente.