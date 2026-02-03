3 de febrero de 2026 Inicio
Como es el rincón de Buenos Aires que te hará creer que estás en Europa con una torre destacada

Este documento es fundamental en todo el país y busca reducir los accidentes viales.

Este lugar de Buenos Aires te hará creer que estás en otro país.

Este lugar de Buenos Aires te hará creer que estás en otro país.

  • Carnaval 2026 es una ocasión ideal para una escapada cerca de la Ciudad de Buenos Aires.
  • A solo 40 minutos se encuentra Torrepueblo, un complejo que recrea una ciudad italiana.
  • Su arquitectura europea, con calles empedradas y fachadas rústicas, remite a la Toscana.
  • Ofrece gastronomía, relax y actividades culturales en una experiencia integral.

El fin de semana largo de Carnaval 2026 se presenta como una ocasión perfecta para romper con la rutina diaria. Ya sea para disfrutar de varios días de descanso o para organizar una salida corta, los alrededores de la Ciudad de Buenos Aires concentran opciones que sorprenden. A solo 40 minutos de la capital aparece un paseo diferente que propone la experiencia de recorrer una pintoresca ciudad italiana sin cruzar el océano.

La fachada de Enero se ubica sobre la avenida Rafael Obligado, en la Costanera norte de la Ciudad de Buenos Aires.
Está escondido en la Costanera y es un gran bodegón de Buenos Aires: desde bife de chorizo hasta pescados

Ese lugar es Torrepueblo, un complejo turístico ubicado en la provincia de Buenos Aires que se convirtió en un punto de atracción para visitantes gracias a su impronta arquitectónica única. El predio recrea con gran fidelidad el espíritu de los pueblos europeos, con calles empedradas, fachadas rústicas y escenarios que evocan de inmediato el paisaje y la identidad de la Toscana.

Torrepueblo

La experiencia no se limita a lo visual. Torrepueblo integra comodidad, entretenimiento y propuestas culturales en un recorrido completo, con una oferta gastronómica destacada, espacios destinados al descanso y al bienestar, y actividades culturales a lo largo de todo el año. Una opción atractiva para quienes buscan sofisticación y aire europeo a pocos kilómetros de la ciudad.

Cómo es Torrepueblo, el complejo que está en Buenos Aires y te hace creer que estás en Europa

El fin de semana largo de Carnaval 2026 se perfila como el momento perfecto para conocer Torrepueblo, un destino que sorprende por su impronta y rompe con el paisaje tradicional bonaerense. Situado en la provincia de Buenos Aires, a solo 40 minutos de la Ciudad, este complejo aparece como una joya ideal para una escapada breve, pensada para quienes buscan desconexión sin resignar confort ni elegancia. Su concepción invita a los visitantes a sentirse dentro de una ciudad italiana, en un entorno sereno y de marcado estilo europeo en plena zona norte.

Torrepueblo

El principal atractivo de Torrepueblo reside en su arquitectura, responsable de la popularidad que el lugar ha alcanzado en los últimos años. Fachadas de piedra, torres emblemáticas y plazas inspiradas en regiones como la Toscana o Umbría construyen una atmósfera cálida y envolvente. Este espíritu europeo no se limita a lo visual: cada rincón invita a pasear sin apuro por sus calles internas y a disfrutar de un ambiente que parece ajeno al vértigo urbano, como si el tiempo transcurriera a otro ritmo.

Además de su fuerte identidad estética, el complejo se destaca por ofrecer una propuesta integral que fusiona lujo, gastronomía y expresiones culturales. Quienes lo visitan pueden acceder a experiencias de alta cocina, espectáculos al aire libre y espacios dedicados al bienestar y la relajación. De este modo, Torrepueblo se consolida como una opción completa para descansar y entretenerse, ideal para quienes desean experimentar el encanto del Viejo Continente sin salir de la provincia de Buenos Aires.

