Qué costo tiene la multa de tránsito por pasar un semáforo en rojo en Buenos Aires El Gobierno bonaerense anunció aumentos significativos en las multas de tránsito, con sanciones más severas para faltas como el exceso de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol y cruzar semáforos en rojo. Por + Seguir en







Cómo afrontar el pago de una multa de tránsito: qué descuento puedo obtener y cuándo prescriben

Las multas de tránsito en la Provincia de Buenos Aires aumentaron fuerte en 2026 y pueden llegar hasta $1.807.000.

El ajuste alcanza tanto a infracciones graves como a faltas comunes, como no usar cinturón, casco o circular sin documentación.

Las conductas de mayor riesgo —alcohol o drogas al volante, contramano, banquina o semáforo en rojo— tienen sanciones desde $180.700.

La acumulación de infracciones puede derivar en montos millonarios y busca reforzar la seguridad vial. El esquema de multas de tránsito vigente en la Provincia de Buenos Aires durante 2026 genera inquietud entre los automovilistas por los fuertes aumentos aplicados. De acuerdo con lo informado en el programa Arriba Argentinos, la actualización de los valores eleva las sanciones por infracciones graves a cifras que pueden llegar hasta los $1.807.000. La medida apunta a desalentar conductas peligrosas y reforzar la seguridad vial como eje central de la política provincial.

La actualización impacta no solo en las faltas más severas, sino también en infracciones habituales que ahora implican un gasto considerable. Acciones como no presentar la documentación obligatoria, circular sin cinturón de seguridad o manejar una moto sin casco registran incrementos significativos. A esto se suma el uso del teléfono celular al volante, una de las principales causas de distracción, que recibe penalidades más altas dentro del nuevo cuadro tarifario.

Multas de tránsito Provincia de Buenos Aires El mayor endurecimiento se concentra en conductas de alto riesgo, como conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, circular en contramano o por la banquina, y no respetar los semáforos. En estos casos, las multas se ubican en un rango que va de $180.700 a $903.000. Con estos montos, las autoridades buscan reforzar el respeto por las normas de tránsito y reducir los accidentes en calles y rutas bonaerenses.

Cuánto cuesta la multa de tránsito por pasar en rojo en Buenos Aires El esquema de multas que rige en la Provincia de Buenos Aires desde el inicio de 2026 despertó una marcada inquietud, sobre todo por el efecto de la acumulación de sanciones. Un escenario especialmente delicado aparece cuando el exceso de velocidad se combina con la falta de la VTV, ya que la suma de infracciones puede traducirse en cifras millonarias. El contraste resulta evidente si se tiene en cuenta que, antes de la última actualización, muchas de estas penalidades no superaban los $100.000, lo que muestra un incremento de magnitud considerable.