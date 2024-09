Buenos y baratos: 3 restaurantes de Buenos Aires para salir a comer

Sin dudas combinar propuestas innovadoras y precios amigables es ampliamente satisfactorio para los comensales, y la Ciudad ofrece opciones que van desde cartas que combinan opciones tradicionales a otros más creativos, brindando una experiencia gastronómica inolvidable.

Cafe Paulin Café Paulin, un lugar que ofrece una amplia y variada selección. Cafe Paulin

Café Paulin

Este es uno de los boliches más reconocidos para comer algo al mediodía en el microcentro porteño. Para algunos, por su ubicación, puede ser un lugar caótico, ruidoso y con poco espacio, aunque también hay que tener en cuenta que ofrecen milanesas, tortillas, y platos del día que no los supera casi nadie. Compite cabeza a cabeza con El Buen Libro, un café similar que está a pocas cuadras.

Pizzería "Angelito", de Villa Crespo

Es muy reconocida por sus pizzas al molde y sus minutas, a precios sumamente accesibles para todo aquel que quiera disfrutar de las clásicas pizzas de nuestro país y sobre todo las de la Ciudad porteña. No se cobra por dejar el auto en la calle como sí sucede en Palermo, por ejemplo. Un lugar interesante para tener en cuenta.

Demashk, en Palermo Nuevo

Este un local de 3 metros de ancho por 6 de fondo, que no cuenta con un lugar para sentarse a disfrutar sino que es más bien un lugar de comida al paso, que cuenta con una barra y algunas sillas afuera. Este lugar vende comida árabe a precios muy económicos. Dado que no tiene mucho lugar, es ideal para el take away.