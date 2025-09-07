7 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Así surgió la moda de las cejas finas en los 90 que vuelve a estar en las tendencias de belleza

Esta corriente demuestra la naturaleza cíclica de las preferencias en belleza facial. Las influencias cinematográficas y mediáticas continúan moldeando los estándares contemporáneos.

Por
Los patrones cíclicos demuestran cómo las preferencias estéticas experimentan renovaciones periódicas.

Los patrones cíclicos demuestran cómo las preferencias estéticas experimentan renovaciones periódicas.

Grazia

El estilo de cejas delgadas que marcó la estética de los años noventa regresa como alternativa a las tendencias actuales de volumen y naturalidad, consolidándose nuevamente en las preferencias de belleza contemporáneas. Esta corriente volvió a surgir influenciada por figuras destacadas del modelaje actual que mantienen esta característica como un sello distintivo, desafiando los cánones establecidos durante las últimas décadas.

Una propuesta mainstream que está cambiando completamente los códigos tradicionales del vestir contemporáneo.
Te puede interesar:

Del dormitorio a las calles: esta es la nueva moda en el mundo de la ropa que sorprende por su comodidad

La evolución de las tendencias en cejas refleja los cambios culturales y estéticos de cada época, desde las primeras manifestaciones cinematográficas hasta las influencias mediáticas modernas. Históricamente, estos elementos faciales funcionaron como indicadores de moda que abarcan varias generaciones, adaptándose a las necesidades expresivas y estilísticas de diferentes períodos, siempre manteniendo su capacidad transformadora del rostro.

La reaparición de este fenómeno estético no constituye una novedad absoluta, sino el resultado de ciclos naturales que caracterizan la industria de la belleza. Los patrones cíclicos demuestran cómo las preferencias estéticas experimentan renovaciones periódicas, permitiendo que elementos considerados pasados de moda recuperen relevancia y se reinterpreten según las sensibilidades contemporáneas.

cejas finas

Cómo es la moda de las cejas finas que vuelve a ser tendencia

La génesis de esta corriente estética se remonta a las décadas de 1920 y 1930, cuando las actrices del cine mudo adoptaron cejas extremadamente depiladas para potenciar la expresividad facial en ausencia de diálogos. Figuras como Clara Bow, Claudette Colbert y Greta Garbo establecieron este patrón que perduraría como referencia cinematográfica durante años, creando un canon de belleza que trascendió las pantallas.

Este estilo volvió a aparecer en escena durante los años noventa, época en la cual las supermodelos transformaron este rasgo en elemento distintivo universal. El maquillador Kevyn Aucoin ejerció influencia determinante en esta transformación, colaborando con el diseñador Isaac Mizrahi para crear looks inspirados en Carole Lombard que definirían la estética de toda una generación.

cejas finas

Las figuras emblemáticas de esta era incluyen a Helena Christensen, Claudia Schiffer, Linda Evangelista, Naomi Campbell y Cindy Crawford, quienes popularizaron cejas marcadamente depiladas que se convirtieron en símbolo de elegancia y modernidad. Kate Moss continuó esta tradición, consolidando el estilo mediante su presencia constante en portadas, desfiles y eventos sociales de alta relevancia mediática.

El fenómeno se expandió desde el modelaje hacia el entretenimiento, incorporando actrices como Cameron Díaz, Drew Barrymore, Reese Witherspoon y Melanie Griffith, quienes proyectaron esta estética en producciones cinematográficas exitosas. La música también adoptó esta tendencia a través de artistas como Britney Spears, Gwen Stefani y Victoria Beckham, generando una influencia transversal que alcanzó todos los estratos sociales.

La democratización del estilo transformó las cejas finas en fenómeno masivo que se pudo ver en espacios cotidianos, desde oficinas hasta transporte público, dando cuenta de una penetración cultural importante.

El cambio de milenio introdujo corrientes contrapuestas que privilegiaron la naturalidad aparente y el volumen, representadas por figuras como Cara Delevingne, Keira Knightley y Jennifer Connelly. Pese a eso, la persistencia de referentes como Hailey Bieber y Bella Hadid mantiene viva esta alternativa de cejas delgadas.

Las técnicas de recuperación incluyen micropigmentación y microblading para casos de sobredepilación, mientras que alternativas temporales como maquillaje correctivo permiten experimentar sin compromisos permanentes. Los profesionales recomiendan priorizar la naturalidad individual sobre tendencias extremas, adaptando el estilo a las características faciales específicas de cada persona.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lo que generó sorpresa fue la intensidad con la que aplicó cada uno de los pasos.

Una famosa actriz de Hollywood reveló su rutina de skincare: de qué se trata

Su popularidad en ascenso da una muestra de un cambio en las preferencias hacia prendas y accesorios más saludables.

Cómodas y a la moda: así son las zapatillas barefoot que se establecen como la tendencia del momento

Una opción ideal para quienes buscan renovar imagen sin arriesgar demasiado.

Este es corte de pelo con flequillo que Dakota Johnson puso de moda y será la tendencia en el final del 2025

Estos estilos muestran cómo pequeños cambios en el nail art logran transformar por completo la imagen personal.

Estos son los 8 diseños de uñas que la van a romper en septiembre 2025

Con estas innovaciones, Tilbury busca democratizar la posibilidad de lucir una piel impecable y unos labios cuidados.

Esta famosa maquilladora admitió que la nueva moda de lucir al natural es difícil pero tiene un truco para poder hacerlo

El secreto está en la moderación y en saber detectar las señales de alerta que envían las uñas.

Para cuidar la piel: una dermatóloga reveló el tiempo ideal para mantener la manicura semipermanente

Rating Cero

Falso amor y venganza, una nueva producción estadounidense que ya está disponible en Netflix y es furor.
play

De qué se trata Falso amor y venganza, el documental sobre engaños amorosos que llegó a Netflix

La estrella de Hollywood reveló este detalle hilarante.

Sophie Turner contó que una famosa pareja se separó por su culpa: ¿qué hizo?

Wanda Nara sorprendió a Maxi López con su controversial promesa.

La controversial promesa de Wanda Nara a Maxi López: "Si ganas MasterChef..."

Marvel ya sufrió la filtración de varias fotos del set de Avengers: Doomsday.

Estrella de Marvel adelantó la trama de Avengers Doomsday: "Les va a derretir el cerebro"

Wanda Nara y Mauro Icardi llegaron a un acuerdo para la división de bienes.

Se reveló la división de bienes de Wanda Nara y Mauro Icardi: es una cifra multimillonaria

Si bien mantiene su perfil bajo, Antonella Roccuzzo se ha transformado a lo largo de los años en una figura de la moda y redes.

La impresionante transformación de Antonela Roccuzzo: su antes y después

últimas noticias

play
Falso amor y venganza, una nueva producción estadounidense que ya está disponible en Netflix y es furor.

De qué se trata Falso amor y venganza, el documental sobre engaños amorosos que llegó a Netflix

Hace 17 minutos
La estrella de Hollywood reveló este detalle hilarante.

Sophie Turner contó que una famosa pareja se separó por su culpa: ¿qué hizo?

Hace 17 minutos
Descubre los signos más impactados por los eclipses de septiembre 2025

Astrología viral: signos más impactados por los eclipses de septiembre 2025

Hace 18 minutos
La cultura digital sigue modificando el lenguaje, incorporando constantemente nuevos términos al diccionario.

Cuál es el significado de Skibidi, la palabra que ya está en el diccionario

Hace 19 minutos

Los 5 trucos claves para mejorar la señal del WiFi

Hace 19 minutos