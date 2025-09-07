Así surgió la moda de las cejas finas en los 90 que vuelve a estar en las tendencias de belleza

Esta corriente demuestra la naturaleza cíclica de las preferencias en belleza facial. Las influencias cinematográficas y mediáticas continúan moldeando los estándares contemporáneos.

El estilo de cejas delgadas que marcó la estética de los años noventa regresa como alternativa a las tendencias actuales de volumen y naturalidad, consolidándose nuevamente en las preferencias de belleza contemporáneas. Esta corriente volvió a surgir influenciada por figuras destacadas del modelaje actual que mantienen esta característica como un sello distintivo, desafiando los cánones establecidos durante las últimas décadas.

La evolución de las tendencias en cejas refleja los cambios culturales y estéticos de cada época, desde las primeras manifestaciones cinematográficas hasta las influencias mediáticas modernas. Históricamente, estos elementos faciales funcionaron como indicadores de moda que abarcan varias generaciones, adaptándose a las necesidades expresivas y estilísticas de diferentes períodos, siempre manteniendo su capacidad transformadora del rostro.

La reaparición de este fenómeno estético no constituye una novedad absolut a, sino el resultado de ciclos naturales que caracterizan la industria de la belleza. Los patrones cíclicos demuestran cómo las preferencias estéticas experimentan renovaciones periódicas, permitiendo que elementos considerados pasados de moda recuperen relevancia y se reinterpreten según las sensibilidades contemporáneas.

La génesis de esta corriente estética se remonta a las décadas de 1920 y 1930, cuando las actrices del cine mudo adoptaron cejas extremadamente depiladas para potenciar la expresividad facial en ausencia de diálogos. Figuras como Clara Bow, Claudette Colbert y Greta Garbo establecieron este patrón que perduraría como referencia cinematográfica durante años, creando un canon de belleza que trascendió las pantallas.

Este estilo volvió a aparecer en escena durante los años noventa , época en la cual las supermodelos transformaron este rasgo en elemento distintivo universal. El maquillador Kevyn Aucoin ejerció influencia determinante en esta transformación, colaborando con el diseñador Isaac Mizrahi para crear looks inspirados en Carole Lombard que definirían la estética de toda una generación.

Las figuras emblemáticas de esta era incluyen a Helena Christensen, Claudia Schiffer, Linda Evangelista, Naomi Campbell y Cindy Crawford, quienes popularizaron cejas marcadamente depiladas que se convirtieron en símbolo de elegancia y modernidad. Kate Moss continuó esta tradición, consolidando el estilo mediante su presencia constante en portadas, desfiles y eventos sociales de alta relevancia mediática.

El fenómeno se expandió desde el modelaje hacia el entretenimiento, incorporando actrices como Cameron Díaz, Drew Barrymore, Reese Witherspoon y Melanie Griffith, quienes proyectaron esta estética en producciones cinematográficas exitosas. La música también adoptó esta tendencia a través de artistas como Britney Spears, Gwen Stefani y Victoria Beckham, generando una influencia transversal que alcanzó todos los estratos sociales.

La democratización del estilo transformó las cejas finas en fenómeno masivo que se pudo ver en espacios cotidianos, desde oficinas hasta transporte público, dando cuenta de una penetración cultural importante.

El cambio de milenio introdujo corrientes contrapuestas que privilegiaron la naturalidad aparente y el volumen, representadas por figuras como Cara Delevingne, Keira Knightley y Jennifer Connelly. Pese a eso, la persistencia de referentes como Hailey Bieber y Bella Hadid mantiene viva esta alternativa de cejas delgadas.

Las técnicas de recuperación incluyen micropigmentación y microblading para casos de sobredepilación, mientras que alternativas temporales como maquillaje correctivo permiten experimentar sin compromisos permanentes. Los profesionales recomiendan priorizar la naturalidad individual sobre tendencias extremas, adaptando el estilo a las características faciales específicas de cada persona.