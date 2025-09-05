5 de septiembre de 2025 Inicio
Una famosa actriz de Hollywood reveló su rutina de skincare: de qué se trata

La estrella compartió un ritual de ocho pasos que dividió opiniones. Entre consejos efectivos y errores de aplicación, dejó lecciones para cuidar el rostro con criterio.

Lo que generó sorpresa fue la intensidad con la que aplicó cada uno de los pasos.

Jessica Alba volvió a ser noticia, pero esta vez no por un estreno en cine, sino por su rutina de skincare. La actriz y empresaria compartió un video para Harper's Bazaar que generó un intenso debate en redes sociales y entre especialistas en belleza. Aunque muchos aplaudieron su sinceridad, otros criticaron la forma en la que aplica los productos, un detalle que puede marcar la diferencia en la salud de la piel.

El interés que despierta la famosa de Hollywood en temas de autocuidado no es casualidad. Desde la adolescencia enfrentó problemas de acné que la impulsaron a investigar sobre fórmulas y técnicas, hasta convertir el cuidado del rostro en su filosofía de vida. De hecho, su compromiso con lo natural y lo consciente la llevó a fundar The Honest Company y, más tarde, Honest Beauty, marcas que hoy son referentes dentro del movimiento clean beauty.

Lo que parecía un simple tutorial terminó siendo una rutina de ocho pasos que, aunque completa, dejó varias lecciones para quienes buscan imitarla. Más allá de los productos utilizados, lo que generó sorpresa fue la intensidad con la que se aplicó cada uno, defendiendo que esa energía estimula la circulación y ayuda a mantener un aspecto firme y luminoso.

Cómo es la rutina de skincare de Jessica Alba y qué saber si la querés llevar a cabo

La rutina viral de Jessica Alba cuenta con ocho pasos que mezclan limpieza profunda, hidratación y estimulación facial. Todo comienza con una doble limpieza, destinada a eliminar impurezas y preparar la piel para recibir los tratamientos posteriores. Luego aplica un sérum de vitamina C, un clásico antioxidante que aporta luminosidad y ayuda a combatir el daño ambiental.

El tercer paso incluye un masaje facial, que según ella es clave para activar la circulación y tonificar el rostro. Después, pasa a un exfoliante labial seguido de un bálsamo nutritivo para hidratar y proteger esa zona tan delicada. En cuanto a la piel, incorpora una crema hidratante como base esencial de su rutina diaria.

Por último, completa el ritual con un masaje reafirmante y técnicas de estimulación de la circulación, prácticas que, según afirma, ayudan a mantener la firmeza y retrasar los signos de envejecimiento. Sin embargo, muchos especialistas advierten que la aplicación con movimientos bruscos o con exceso de producto puede provocar irritaciones, flacidez y líneas prematuras.

La polémica se encuentra en que, si bien la secuencia de productos es correcta, la manera de aplicarlos debería ser más delicada. El cutis requiere gestos suaves y cantidades moderadas para proteger su barrera natural y prolongar los beneficios del skincare. Tomar lo positivo de su rutinay adaptarlo a técnicas más cuidadosas puede ser el mejor camino para lograr resultados visibles sin dañar la piel.

