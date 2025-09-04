4 de septiembre de 2025 Inicio
Cómodas y a la moda: así son las zapatillas barefoot que se establecen como la tendencia del momento

Este diseño gana terreno en el calzado urbano. Su comodidad y sujeción flexible lo convierten en la opción preferida para el día a día.

Su popularidad en ascenso da una muestra de un cambio en las preferencias hacia prendas y accesorios más saludables.

El calzado minimalista pisa fuerte y gana cada vez más espacio entre las opciones de estilo urbano y casual. Las zapatillas barefoot, caracterizadas por su diseño simple y liviano, se consolidan como una alternativa que mezcla estética y confort, al imitar la sensación de andar descalzo mientras se protege el pie.

Una opción ideal para quienes buscan renovar imagen sin arriesgar demasiado.
La reina Letizia fue una de las figuras que impulsó esta tendencia al incorporarlas en sus looks. Es así que en su última aparición pública con este modelo, apostó por un conjunto sencillo y práctico.

Con precios accesibles en tiendas online y una amplia variedad de talles y colores, este tipo de zapatillas se volvió una opción buscada tanto por quienes priorizan el bienestar del pie como por quienes siguen las corrientes actuales de la moda. Su popularidad en ascenso da una muestra de un cambio en las preferencias hacia prendas y accesorios más saludables y respetuosos con el cuerpo.

De qué se trata la moda de las zapatillas barefoot y por qué están en tendencia

Las zapatillas barefoot se definen por un diseño minimalista que busca replicar la experiencia de caminar descalzo. Para lograrlo, incorporan una suela fina, ultra flexible y sin excesiva amortiguación, junto con una puntera más ancha que da libertad de movimiento a los dedos. Esta estructura reduce la presión en el pie y mejora la sensación de equilibrio, a la vez que ayuda a prevenir lesiones y deformidades.

Uno de sus grandes atractivos es la versatilidad, ya que combinan con distintos estilos y resultan prácticas tanto para el día a día como para actividades que requieren mayor comodidad. Además, al estar confeccionadas con materiales transpirables y ligeros, se adaptan bien a diferentes climas y rutinas.

En el mercado, modelos similares a los que usa la reina Letizia pueden encontrarse en plataformas como Amazon, con precios desde los 49,99 euros. Están disponibles en talles que van del 36 al 46 y en al menos cinco colores, lo que aumenta las opciones para quienes buscan un calzado funcional pero también estético. Que estén atados mediante cordones y el diseño transpirable refuerzan la practicidad de un producto que responde a la creciente demanda de comodidad manteniendo el estilo.

El recoocido actor, protagonista de Tarzán llegó a Netflix en otro personaje muy distinto.
Esta película sobre un príncipe vikingo protagonizada por Alexander Skarsgård es furor en Netflix: de cuál se trata

El intérprete de Rocky en la versión teatral pasó por el Movistar Arena para ver a la banda y recibió un homenaje especial.

Nico Vázquez sorprendió en el show de Erreway: la dedicatoria especial de Benjamín Rojas

Gimena Accardi rompió el silencio.

Gimena Accardi rompió el silencio y habló sobre su supuesto romance con un hombre de 20 años

El actor de Friends falleció el 28 de octubre de 2023, a los 54 años.

La "Reina de la ketamina" se declaró culpable de venderle la dosis fatal a Matthew Perry

Erreway tocó en un Movistar Arena colmado.

El emotivo renacer de Erreway: clásicos inolvidables, madurez en escena y un show que superó las expectativas

Millie Bobby Brown y un nuevo look descontracturado.

Millie Bobby Brown compartió su look descontracturado: corpiño animal print y jean tiro bajo

Se conoció la grilla del Cosquín 2026.

Se conoció la grilla del festival Cosquín Rock 2026

Esta película sobre un príncipe vikingo protagonizada por Alexander Skarsgård es furor en Netflix: de cuál se trata

¿Cuáles son las predicciones de Niño Prodigio para todos los signos hasta el 7 de septiembre?.

Cuáles son las predicciones de Niño Prodigio para todos los signos hasta el domingo 7 de septiembre en 2025

Esta actualización optimiza las oportunidades de ahorro.

Se activa el 5 de septiembre: cuál es el descuento que tiene Cuenta DNI para todos los viernes del mes

Cómodas y a la moda: así son las zapatillas barefoot que se establecen como la tendencia del momento

