Cómodas y a la moda: así son las zapatillas barefoot que se establecen como la tendencia del momento Este diseño gana terreno en el calzado urbano. Su comodidad y sujeción flexible lo convierten en la opción preferida para el día a día. Por







Su popularidad en ascenso da una muestra de un cambio en las preferencias hacia prendas y accesorios más saludables. Sportlife

El calzado minimalista pisa fuerte y gana cada vez más espacio entre las opciones de estilo urbano y casual. Las zapatillas barefoot, caracterizadas por su diseño simple y liviano, se consolidan como una alternativa que mezcla estética y confort, al imitar la sensación de andar descalzo mientras se protege el pie.

La reina Letizia fue una de las figuras que impulsó esta tendencia al incorporarlas en sus looks. Es así que en su última aparición pública con este modelo, apostó por un conjunto sencillo y práctico.

Con precios accesibles en tiendas online y una amplia variedad de talles y colores, este tipo de zapatillas se volvió una opción buscada tanto por quienes priorizan el bienestar del pie como por quienes siguen las corrientes actuales de la moda. Su popularidad en ascenso da una muestra de un cambio en las preferencias hacia prendas y accesorios más saludables y respetuosos con el cuerpo.

zapatillas barefoot G. G. C. De qué se trata la moda de las zapatillas barefoot y por qué están en tendencia Las zapatillas barefoot se definen por un diseño minimalista que busca replicar la experiencia de caminar descalzo. Para lograrlo, incorporan una suela fina, ultra flexible y sin excesiva amortiguación, junto con una puntera más ancha que da libertad de movimiento a los dedos. Esta estructura reduce la presión en el pie y mejora la sensación de equilibrio, a la vez que ayuda a prevenir lesiones y deformidades.

Uno de sus grandes atractivos es la versatilidad, ya que combinan con distintos estilos y resultan prácticas tanto para el día a día como para actividades que requieren mayor comodidad. Además, al estar confeccionadas con materiales transpirables y ligeros, se adaptan bien a diferentes climas y rutinas.

zapatillas barefoot EL PAÍS En el mercado, modelos similares a los que usa la reina Letizia pueden encontrarse en plataformas como Amazon, con precios desde los 49,99 euros. Están disponibles en talles que van del 36 al 46 y en al menos cinco colores, lo que aumenta las opciones para quienes buscan un calzado funcional pero también estético. Que estén atados mediante cordones y el diseño transpirable refuerzan la practicidad de un producto que responde a la creciente demanda de comodidad manteniendo el estilo.