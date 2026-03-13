Así se hacen las tortitas de papa con pollo desmechado de Paulina Cocina: son deliciosas Una propuesta práctica difundida en Instagram combina puré, relleno sabroso y salsa cítrica para lograr bocados dorados en sartén. Por + Seguir en







En gastronomía, estas tortitas de papa con pollo desmechado se acompañan con una salsa fresca de hierbas, limón y vegetales. @paulinacocina

La preparación mezcla puré de papa con un relleno de pollo desmenuzado salteado con cebolla y especias.

Las piezas se arman como pequeñas tortitas rellenas que luego se doran en sartén hasta lograr una textura crocante.

La receta se completa con una salsa fresca con tomate, morrón, ajo, hierbas y limón.

El resultado final es una alternativa práctica para preparar bocados tipo sanguchito con una masa de papa. La receta de tortitas de papa con pollo desmechado compartida por Paulina Cocina propone una forma diferente de preparar un plato simple con ingredientes cotidianos. La combinación de puré de papa moldeado con relleno de pollo y una salsa fresca genera una preparación pensada para comer en pequeños bocados, con una textura crocante por fuera y suave en el interior.

La idea fue difundida a través de su cuenta de Instagram, donde explicó el paso a paso para armar estas piezas que funcionan como una especie de mezcla entre arepa y sanguchito. La base del plato es una masa de papa enriquecida con manteca, leche y maicena, que permite manipularla fácilmente para formar las tortitas.

El relleno, en tanto, se compone de pollo hervido y desmenuzado, combinado con cebolla salteada y condimentos. Una vez armadas, las piezas se cocinan en sartén hasta que se doran de ambos lados. El toque final llega con una salsa criolla con hierbas y limón, que aporta frescura y contraste de sabores.

Tortitas de papa con pollo - Paulina 2 @paulinacocina Cómo hacer las tortitas de papa con pollo desmechado de Paulina Cocina La preparación combina técnicas simples de cocina casera con un armado que permite obtener un plato práctico y sabroso. El proceso incluye la elaboración del puré, la cocción del pollo y el armado de las tortitas antes de dorarlas en sartén.

Ingredientes 1 pechuga de pollo

Sal

Pimienta

Curry

1 kg de papa

Leche

Manteca

3 cucharadas de maicena (almidón de maíz)

1 cebolla

Pimentón Para la salsa:

Tomate

Morrón

Cebolla

Ajo

Jugo de limón

Ralladura de limón

Perejil

Cilantro

Menta

Aceite de oliva Embed Preparación Colocar las papas en una olla con agua y sal y hervir hasta que estén bien tiernas. Aparte, cocinar la pechuga de pollo en agua con sal, pimienta y curry hasta que esté completamente cocida. Retirar las papas, pisarlas y preparar un puré de papa agregando sal, un poco de manteca y un chorrito de leche hasta obtener una textura suave. Incorporar tres cucharadas colmadas de maicena al puré y mezclar hasta formar una masa firme y maleable. Picar la cebolla y saltearla en una sartén a fuego bajo hasta que quede transparente. Desmenuzar la pechuga cocida y agregarla a la sartén junto con sal y pimentón. Mezclar bien. Tomar una porción de la masa de papa y formar una bolita. Aplastar ligeramente para crear una base. Colocar una cantidad generosa del relleno de pollo en el centro, cubrir con más puré y cerrar para formar una tortita compacta. Dorar las piezas en una sartén con un poco de aceite hasta que estén crocantes de ambos lados. Preparar la salsa mezclando tomate, morrón, cebolla y ajo picados con jugo y ralladura de limón, además de perejil, cilantro, menta y aceite de oliva. Servir las tortitas calientes acompañadas con la salsa fresca por encima o a un costado. El resultado es una preparación que combina textura dorada, interior suave y un contraste cítrico y herbal, pensada para disfrutar en bocados pequeños.