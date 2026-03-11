11 de marzo de 2026 Inicio
Así se puede hacer la tortilla de papas en la air fryer: ingredientes y procedimiento

Fiel compañera de las mesas argentinas, con todo el sabor del bodegón y la simpleza de tu electrodoméstico de confianza.

Por
La receta fácil y rápida de tortilla de papa en la air fryer ideal para la cena. 

Pexels
  • La tortilla de papa es uno de los platos más representativos de la cocina argentina más allá de la tradición española.

  • La receta también se puede hacer en la air fryer.

  • En este electrodoméstico se puede obtener un resultado similar al de la fritura tradicional y más saludable.

  • Se necesitan solo 4 ingredientes para esta preparación más liviana.

La tortilla de papa es uno de los platos más representativos de la cocina argentina, más allá de la tradición española. Primer plato o a acompañamiento, esta preparación tiene muchos adeptos y existen formas de prepararla que no lleven mucho tiempo de cocción.

Para lograr una tortilla de papa rica, nutritiva y rápido se puede hacer uso de la freidora de aire, electrodoméstico que abrió la puerta a nuevas formas de preparación, con menos aceite y con un procedimiento más simple para las comidas cotidianos.

La airfryer, con su funcionamiento que se basa en la circulación de aire caliente a alta velocidad, permite cocinar las papas de manera uniforme y lograr resultados similares a los de la fritura tradicional, aunque utilizando apenas unas gotas de aceite. Así, la tortilla de papas encuentra una versión más liviana pero que conserva el espíritu del plato clásico.

La Capitana - tortilla.jpg

El cambio principal en la receta aparece en la cocción de las papas, pero, además de ser una alternativa más liviana, esta técnica resulta práctica para quienes buscan resolver comidas sencillas para el día a día. La tortilla, en ese sentido, sigue siendo un plato versátil que se puede comer caliente, tibio o frío, algo que en parte explica su permanencia en la cocina latinoamericana.

Cómo hacer una tortilla de papas en la airfryer

El secreto de esta versión de tortilla está en cocinar las papas primero en la freidora de aire para lograr una textura tierna por dentro y apenas dorada por fuera. De esa manera se evita la fritura en aceite y se obtiene una base lista para integrarse con los huevos, que luego terminarán de cuajar en la sartén. La preparación mantiene la lógica de la receta clásica, aunque incorpora el uso de la airfryer como paso previo para simplificar la cocción y reducir la cantidad de aceite utilizada.

Ingredientes

  • 560 gramos de papas

  • 5 huevos

  • Aceite de oliva

  • Sal

TORTILLA DE PAPAS

Procedimiento

Lavar, pelar y cortar las papas en cubos de aproximadamente un centímetro y medio, procurando que todas tengan un tamaño similar, para asegurar una cocción pareja. Colocarlas en la airfryer con un chorrito de aceite de oliva y cocinarlas hasta que queden tiernas y ligeramente doradas. Mientras tanto, batir los huevos en un bowl con una pizca de sal.

Luego, incorporar las papas ya cocidas y mezclar suavemente para integrarlas sin romperlas demasiado. Calentar una sartén antiadherente con apenas un poco de aceite, verter la mezcla y cocinar a fuego bajo de diez a quince minutos, preferentemente con la sartén tapada. Luego dar vuelta la tortilla y cocinar del otro lado hasta que quede firme y dorada. Una versión más rápida del plato riquísimo de siempre.

