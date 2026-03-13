Quiénes ganarán los Premios Oscar 2026, según las casas de apuestas

La gran cita del cine tendrá lugar el próximo domingo, con grandes nombres de la industria entre los nominados compitiendo por llevarse la estatuilla dorada. Conocé los favoritos del público.

A pocos días de la gran gala del 15 de marzo , la expectativa por los Premios Oscar 2026 es cada vez más grande y los fanáticos del cine ya consultan las tendencias para intentar predecir quiénes se llevarán la estatuilla dorada.

Como ocurre todos los años, las casas de apuestas sirven como un termómetro fundamental de los posibles resultados, analizando cada precursor de la temporada y el pulso de la crítica para establecer sus favoritos. En esta 98.ª edición , algunas categorías parecen tener un dueño indiscutido, mientras que otras prometen un final mucho más parejo.

En la categoría reina, todas las miradas están puestas en Una batalla tras otra ( One Battle After Another). La épica de Paul Thomas Anderson llega como la gran favorita. Aunque Sinners (Pecadores) marcó un hito con sus 16 nominaciones , el filme de Anderson se impuso al consolidarse como la opción más segura para los apostadores.

Hamnet (4,5%) y Marty Supreme (3,7%) se posiciona por detrás de las dos favoritas, pero se mantienen como alternativas con escasas posibilidades de consagrarse con el premio a Mejor película.

En cuanto a la Mejor Dirección , el panorama es aún más claro: Paul Thomas Anderson lidera las cuotas con una ventaja abrumadora (superior al 90% en algunas plataformas), lo que sugiere que este podría ser finalmente el año de su consagración definitiva por parte de la Academia, dejando atrás a competidores de la talla de Ryan Coogler y Chloé Zhao.

Quién ganará el premio al mejor actor

La categoría a Mejor actor será, sin dudas, una de las ternas más reñidas de la noche. Según los últimos datos de las casas de apuestas, se vive un duelo de titanes entre Michael B. Jordan y Timothée Chalamet.

Si bien el protagonista de Sinners lidera levemente las apuestas gracias a su reciente victoria en los premios del sindicato de actores, Chalamet se mantiene muy cerca por su rol en Marty Supreme. Aunque fue el favorito durante gran parte de la temporada, hoy tiene que pelear por llevarse la estatuilla.

En tercer lugar se ubica el nombre de Leonardo DiCaprio quien se destacó como protagonista de Una batalla tras pero los números actuales lo alejan de los dos punteros.

Quién ganará el premio a la mejor actriz

hamnet - agnes

A diferencia de la categoría masculina, el Oscar a la Mejor Actriz parece tener un nombre grabado: Jessie Buckley. Por su desgarradora interpretación en Hamnet, la actriz irlandesa domina las apuestas con un impresionante 83,7% de probabilidades de éxito.

Las cuotas sugieren que es casi imposible que se le escape la estatuilla, dejando con muy pocas chances a sus competidoras directas como Rose Byrne, Renate Reinsve y Emma Stone. Además, teniendo como precedente el reoconocimiento de Buckley en los Globos de Oro y en la crítica especializada, es sin lugar a duda una de las apuestas más firmes.