Estados Unidos aseguró que el líder supremo de Irán "está herido y probablemente desfigurado" El secretario de Defensa, Pete Hegseth, indicó que "el nuevo líder, supuestamente no tan supremo, está herido y probablemente desfigurado. Ayer emitió un comunicado, bastante débil, la verdad. Pero no hubo voz ni vídeo. Fue un comunicado escrito".







Mojtaba Khamenei, nuevo líder supremo de Irán.

En las últimas horas, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que el líder supremo de Irán "está herido y probablemente desfigurado". Esto ocurre un día después de que Mojtaba Khamenei brindara su primer discurso, en forma de audio, tras el asesinato de su padre.

"Sabemos que el nuevo líder, supuestamente supremo, está herido y probablemente desfigurado", declaró Pete Hegseth en esa línea calificó el audio de Khamenei como "débil" ya que "no había audio ni vídeo. Era una declaración escrita".

"Irán tiene muchas cámaras y muchas grabadoras de voz. ¿Por qué una declaración escrita? Creo que ya sabes por qué", sugirió el secretario de Defensa. "Su padre ha muerto. Tiene miedo, está herido, está huyendo y carece de legitimidad. Es un lío para ellos", sentenció.

AHORA | Estados Unidos afirma que "el nuevo líder supremo de Irán se encuentra refugiado bajo tierra, herido y probablemente desfigurado"



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/NjciwvLPZh — C5N (@C5N) March 13, 2026 Durante su primer discurso Mojtaba Khamenei avisó que seguirá bloqueando el estrecho de Ormuz. "Tenemos que continuar", señaló, previo a advertir que seguirán con los ataques en el Golfo Pérsico: “No dudaremos en vengar la sangre de nuestros mártires”.

Luego recordó la figura de su antecesor al remarcar que "tanto su vida como su muerte estuvieron imbuidas de la gloria y la dignidad que resultan de la confianza en la verdad. Tuve la oportunidad de visitar su cuerpo tras su martirio. Lo que vi fue una montaña de fuerza y escuché que su mano sana estaba cerrada en un puño".