Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 13 de marzo

El dólar oficial se ubica en $1.368,92 para la compra y $1.419,08 para la venta, mientras que en el Banco Nación se mantiene más bajo a pesar de darse a conocer el dato del índice de Precios al Consumidor (IPC).

¿A cuánto cotiza el dólar hoy?

El dólar oficial se mueve a la baja en plena escalada de las hostilidades en Medio Oriente.
El dólar se mantuvo estable tras el mal dato de inflación

El mercado cambiario local comienza a reflejar el impacto de un escenario internacional más complejo. La fortaleza global del dólar y el menor atractivo de las estrategias de carry trade empezaron a trasladarse a los precios de los activos, mientras los inversores siguen de cerca el dato de inflación y la dinámica de reservas del Banco Central.

El encarecimiento de la energía por las tensiones en Medio Oriente está impulsando al dólar a nivel global y debilitando a otras monedas vinculadas al crecimiento, como el euro o varias divisas emergentes.

La fuerte suba del precio del petróleo —que llegó a acercarse a u$s120 por barril en el mercado de futuros— podría fortalecer al dólar en el corto plazo y generar presión sobre diversas monedas internacionales.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó este jueves que la inflación de febrero fue de 2,9%, tras ocho meses consecutivos de aumentos consecutivos sigue sin bajar. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) interanual aumentó 33,1%.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.400 para la compra y $1.420 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.394,50 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.839,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.457,29 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.415,52

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.414

