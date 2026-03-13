Los artistas confirmados que cantarán en la entrega de los Premios Oscar 2026 La 98.ª edición de los Premios Oscar contará con shows musicales de primer nivel, la conducción de Conan O'Brien y el debut de nuevas categorías en una noche histórica para el cine. + Seguir en







Los Premios Oscar 2026 serán el domingo 15 de marzo.

La ceremonia se realizará este domingo 15 de marzo en el emblemático Dolby Theatre de Los Ángeles. La transmisión de la alfombra roja iniciará a las 19 horas de Argentina y la gala de premiación comenzará puntualmente a las 21. El comediante Conan O'Brien será el encargado de conducir la gala por segunda vez, aportando su característico estilo humorístico. Se presentarán en vivo los temas de las películas Sinners y Las guerreras Kpop, con artistas como Miles Caton y el grupo HUNTR/X. Los Premios Oscar 2026 se preparan para una de sus galas más ambiciosas, reafirmando su lugar como el evento máximo de la industria cinematográfica mundial. La ceremonia se llevará a cabo el próximo domingo 15 de marzo en el emblemático Dolby Theatre de Los Ángeles, un recinto que año tras año se convierte en el epicentro del glamour y el reconocimiento artístico.

En esta oportunidad, la conducción estará a cargo del carismático comediante Conan O'Brien, quien regresa al escenario de la Academia por segunda vez con su estilo único para guiar a las estrellas a través de una noche cargada de emociones y sorpresas.

Oscars 2026 El cronograma del evento ya está definido para los espectadores en Argentina y la región. La gran cita será este domingo, comenzando con el despliegue de la alfombra roja a las 19 horas, donde se podrán ver los looks más destacados de la temporada. Posteriormente, a las 21, dará inicio la premiación oficial, que se extenderá durante varias horas para distinguir a lo mejor del cine producido en el último año, incluyendo categorías que han generado gran expectativa como la de "Mejor Casting", que debuta formalmente en esta edición.

La música, como siempre, será un pilar fundamental de la transmisión, con presentaciones diseñadas para ser "momentos cinematográficos vivos". En esta oportunidad, la Academia decidió centrar sus shows en vivo en dos de los títulos nominados que se posicionan como grandes fenómenos culturales de la temporada: la multipremiada Sinners y la sensación animada KPop Demon Hunters (Las guerreras Kpop)

Qué artistas van a cantar en los Premios Oscar 2026 Las guerreras k-pop La película animada de Netflix tendrá su momento musical con la interpretación de "Golden". La lista de presentaciones musicales para el evento sorprendió por su diversidad. Uno de los momentos más esperados será la interpretación de "Golden", el tema nominado de la película animada Las guerreras Kpop. Las cantantes EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, las voces detrás del grupo HUNTR/X, subirán al escenario para ofrecer una versión que combinará la danza moderna con instrumentistas tradicionales coreanos, celebrando las raíces folclóricas que inspiraron el film.