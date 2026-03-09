9 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Los mejores 8 consejos para cocinar en la air fryer y que tus comidas queden excelentes

Los tips para potenciar el resultado de los platos y que la freidora de aire sea un aliado infalible en tu cocina.

Por
Cocina rápida y práctica en la freidora de aire. 

Cocina rápida y práctica en la freidora de aire.  

Imagen ilustrativa ChatGPT
  • La freidora de aire tiene ciertos trucos que tenés que conocer para aprovechar al máximo su rendimiento en tu cocina.
  • Precalentar siempre el equipo al menos 5 minutos antes de introducir los alimentos.
  • Bajar la temperatura unos 20 °C y reducí el tiempo un 30 % respecto al horno.
  • Un buen consejo para evitar que tus alimentos queden muy secos es utilizar un pulverizador de aceite y rotar los alimentos a mitad de cocción para dorarlos bien.

La air fryer se ganó un lugar importante en la cocina de muchos hogares, dejando de ser una moda pasajera para convertirse en un electrodoméstico esencial. Una de las grandes ventajas de este aparato es que resulta muy fácil de aprender a utilizar, sin embargo, para dominarlo por completo requiere entender que no funciona exactamente igual que un horno ni que una sartén tradicional.

Gastronomía rápida: omelette proteico de ricota con pocos ingredientes.
Te puede interesar:

Receta rica y rápida: Paulina Cocina compartió cómo hacer un omelette proteico de ricota

Para sacarle el máximo partido, es necesario conocer ciertos trucos que van desde la elección de los recipientes adecuados hasta el manejo preciso de los tiempos y temperaturas. Pequeños ajustes en la forma de preparar los alimentos pueden marcar la diferencia entre una pechuga de pollo seca y una jugosa que explote de sabor.

Los consejos para cocinar bien en la air fryer

Papas en freidora de aire

Para exprimir al máximo el rendimiento de tu freidora, es fundamental prestar atención a los materiales, ingredientes y técnicas que empleás. Conocé 8 puntos clave para elevar el nivel de tus platos:

  1. Elegí bien los materiales. Los moldes de aluminio no son los mejores porque no conducen bien el calor en este aparato. Lo más recomendable es usar recipientes de vidrio que se adapten al tamaño de la cubeta, o moldes de cerámica, hierro o acero inoxidable, que mantienen mucho mejor la temperatura.
  2. El precalentamiento es clave. Al igual que con un horno, precalentá la air fryer al menos 5 minutos antes de introducir los alimentos. Esto asegura que la cocción empiece con fuerza desde el primer segundo.
  3. Recordá que la freidora es más rápida que el horno. Como regla general, bajá entre 10 y 20 °C la temperatura respecto a una receta de horno convencional y reducí el tiempo un 20–30 %.
  4. Un spray con aceite es imprescindible. Darle un toque antes de empezar y otro a mitad de cocción es el gran secreto para potenciar el dorado y lograr esa textura crujiente que buscamos. Si no tenés spray, una brocha con aceite también funciona perfecto.
  5. Para que nada te quede crudo por dentro ni seco por fuera, cortá los ingredientes en trozos similares y que no sean demasiado grandes. La uniformidad es la base de una cocción equilibrada.
  6. No amontones la comida, para evitar que te queden partes hervidas y otras crudas. Cociná en tandas si es necesario para que el aire envuelva cada pieza.
  7. A mitad del tiempo de cocción, siempre remové la cesta o da vuelta los alimentos (como las milanesas o carnes). Esto garantiza que el dorado sea parejo por todos los lados.
  8. No dejes que la grasa se acumule. Limpiá la freidora después de cada uso para evitar humos y olores en la próxima comida.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Verduras crocantes en freidora de aire: una opción rápida y saludable.

Las verduras que mejor funcionan en la air fryer: tomá nota

Chipá de zapallo: la versión innovadora de Paulina Cocina.

Innovadora: la receta de chipá de zapallo de Paulina Cocina que es súper rica

Estos 5 alimentos no se pueden cocinar en la air fryer: por qué es recomendable evitarlos.

Atención: 5 comidas que nunca deben hacerse en la air fryer

Con apenas unos pocos ingredientes y un paso a paso muy simple, esta preparación se convierte en una opción perfecta para cualquier ocasión.

Esta es la receta de Paulina Cocina de torta de manzana y coco: liviana y sin harina

Pizza casera en freidora de aire lista en pocos minutos. 

Cómo hacer una pizza en la air fryer de forma sencilla: ingredientes y paso a paso

Receta fácil y económica para cualquier ocasión.
play

La receta de pastel de papas "nivel Dios" de Paulina Cocina: la más rica de todas

Rating Cero

Mavinga arremetió contra Danelik: Sos una perra

Fuerte pelea en la casa de Gran Hermano entre Mavinga y Danelik: "Nadie te quiere"

A menos de un mes de haber confirmado el romance, Juanita Tinelli terminó con su novio, Tomás Mazza

Reconocida modelo terminó con su novio streamer a poco de blanquear su relación: qué pasó

La producción cuenta con seis episodios y combina historias independientes en cada capítulo con el misterio central que rodea al personaje de Nanno.
play

Esta serie de misterio y suspenso llegó a Netflix y rápidamente alcanzó las tendencias: ¿cómo se llama?

los rumores de un cameo de Jackman o Cavill en futuras producciones podrían abrir la puerta a nuevas historias interconectadas, ampliando el universo sin perder la esencia del antihéroe.

¿Vuelve Wolverine en solitario? Este es el rumor que vuelve locos a los fans de Marvel

Actualmente, la exfigura televisiva asegura que no extraña la exposición mediática.

Qué fue de la vida de Ayelén Paleo: de vedette a tener un trabajo impensado

Este breve documental cuenta con Héctor Muniente como director, Arantza Sánchez, César Martí y Santi Aguado como productores ejecutivos y se sustenta en archivos y entrevistas con las personas más cercanas a la víctima.
play

De qué se trata El asesino de TikTok, la serie documental de Netflix que sorprende a todos: cuántos capítulos tiene

últimas noticias

play

Derrumbe en Belgrano: se desplomó un andamio y un obrero resultó herido

Hace 13 minutos
Mavinga arremetió contra Danelik: Sos una perra

Fuerte pelea en la casa de Gran Hermano entre Mavinga y Danelik: "Nadie te quiere"

Hace 37 minutos
A menos de un mes de haber confirmado el romance, Juanita Tinelli terminó con su novio, Tomás Mazza

Reconocida modelo terminó con su novio streamer a poco de blanquear su relación: qué pasó

Hace 59 minutos
Esta es la feria más elegida por los turistas para visitar en Buenos Aires

Arte callejero, historia y mucha cultura: esta es la feria más elegida por los turistas para visitar en Buenos Aires

Hace 1 hora
Irán advierte que el barril del petróleo podría superar los 200 dólares

Irán advierte a EEUU e Israel que si continúan los ataques el barril del petróleo podría superar los u$s200

Hace 1 hora