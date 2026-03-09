Los mejores 8 consejos para cocinar en la air fryer y que tus comidas queden excelentes Los tips para potenciar el resultado de los platos y que la freidora de aire sea un aliado infalible en tu cocina. Por + Seguir en







La freidora de aire tiene ciertos trucos que tenés que conocer para aprovechar al máximo su rendimiento en tu cocina. Precalentar siempre el equipo al menos 5 minutos antes de introducir los alimentos. Bajar la temperatura unos 20 °C y reducí el tiempo un 30 % respecto al horno. Un buen consejo para evitar que tus alimentos queden muy secos es utilizar un pulverizador de aceite y rotar los alimentos a mitad de cocción para dorarlos bien. La air fryer se ganó un lugar importante en la cocina de muchos hogares, dejando de ser una moda pasajera para convertirse en un electrodoméstico esencial. Una de las grandes ventajas de este aparato es que resulta muy fácil de aprender a utilizar, sin embargo, para dominarlo por completo requiere entender que no funciona exactamente igual que un horno ni que una sartén tradicional.

Para sacarle el máximo partido, es necesario conocer ciertos trucos que van desde la elección de los recipientes adecuados hasta el manejo preciso de los tiempos y temperaturas. Pequeños ajustes en la forma de preparar los alimentos pueden marcar la diferencia entre una pechuga de pollo seca y una jugosa que explote de sabor.

Los consejos para cocinar bien en la air fryer Papas en freidora de aire Para exprimir al máximo el rendimiento de tu freidora, es fundamental prestar atención a los materiales, ingredientes y técnicas que empleás. Conocé 8 puntos clave para elevar el nivel de tus platos:

Elegí bien los materiales. Los moldes de aluminio no son los mejores porque no conducen bien el calor en este aparato. Lo más recomendable es usar recipientes de vidrio que se adapten al tamaño de la cubeta, o moldes de cerámica, hierro o acero inoxidable, que mantienen mucho mejor la temperatura. El precalentamiento es clave. Al igual que con un horno, precalentá la air fryer al menos 5 minutos antes de introducir los alimentos. Esto asegura que la cocción empiece con fuerza desde el primer segundo. Recordá que la freidora es más rápida que el horno. Como regla general, bajá entre 10 y 20 °C la temperatura respecto a una receta de horno convencional y reducí el tiempo un 20–30 %. Un spray con aceite es imprescindible. Darle un toque antes de empezar y otro a mitad de cocción es el gran secreto para potenciar el dorado y lograr esa textura crujiente que buscamos. Si no tenés spray, una brocha con aceite también funciona perfecto. Para que nada te quede crudo por dentro ni seco por fuera, cortá los ingredientes en trozos similares y que no sean demasiado grandes. La uniformidad es la base de una cocción equilibrada. No amontones la comida, para evitar que te queden partes hervidas y otras crudas. Cociná en tandas si es necesario para que el aire envuelva cada pieza. A mitad del tiempo de cocción, siempre remové la cesta o da vuelta los alimentos (como las milanesas o carnes). Esto garantiza que el dorado sea parejo por todos los lados. No dejes que la grasa se acumule. Limpiá la freidora después de cada uso para evitar humos y olores en la próxima comida.