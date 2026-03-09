Los mejores 8 consejos para cocinar en la air fryer y que tus comidas queden excelentes

- La freidora de aire tiene ciertos trucos que tenés que conocer para aprovechar al máximo su rendimiento en tu cocina.
- Precalentar siempre el equipo al menos 5 minutos antes de introducir los alimentos.
- Bajar la temperatura unos 20 °C y reducí el tiempo un 30 % respecto al horno.
- Un buen consejo para evitar que tus alimentos queden muy secos es utilizar un pulverizador de aceite y rotar los alimentos a mitad de cocción para dorarlos bien.
La air fryer se ganó un lugar importante en la cocina de muchos hogares, dejando de ser una moda pasajera para convertirse en un electrodoméstico esencial. Una de las grandes ventajas de este aparato es que resulta muy fácil de aprender a utilizar, sin embargo, para dominarlo por completo requiere entender que no funciona exactamente igual que un horno ni que una sartén tradicional.