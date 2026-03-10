10 de marzo de 2026 Inicio
Cómo hacer para que las alitas de pollo queden 10 puntos en la air fryer

Un método simple permite lograr pollo dorado por fuera y jugoso por dentro con ayuda de este electrodoméstico cada vez más utilizado en la cocina.

Receta fácil de alitas de pollo crujientes en air fryer paso a paso.

  • La freidora de aire permite cocinar alitas con una textura crujiente utilizando muy poco aceite.

  • El secreto está en controlar la temperatura y respetar las fases de cocción.

  • Un buen resultado depende de evitar empanados que retengan humedad y acomodar bien las piezas.

  • Las alitas pueden acompañarse con salsas clásicas o guarniciones simples sin modificar el método de cocción.

En los últimos años, la air fryer se consolidó como uno de los electrodomésticos más utilizados en la cocina doméstica. Entre las preparaciones más populares aparece la receta de alitas de pollo, ya que este aparato permite lograr un resultado muy buscado: piezas doradas y crujientes por fuera, pero jugosas por dentro, en menos tiempo que con otros métodos de cocción.

Uno de los secretos para conseguir esa textura está en controlar correctamente la temperatura y los tiempos de cocción. El flujo de aire caliente que circula dentro del aparato ayuda a dorar la piel de manera uniforme, siempre que las piezas estén bien distribuidas y no se superpongan dentro de la canasta.

Además, la técnica no requiere grandes cantidades de aceite ni preparaciones complejas. Para obtener un buen resultado alcanza con condimentar bien las alitas y evitar empanados pesados, que suelen retener humedad y afectar el efecto crocante que caracteriza a esta preparación.

En la gastronomía casera, las alitas en air fryer destacan por su textura crujiente.

Cómo hacer las alitas de pollo en la air fryer

Preparar alitas de pollo en la air fryer es un proceso sencillo si se respetan los tiempos y temperaturas adecuados. El objetivo es lograr que la piel quede crujiente por fuera mientras el interior mantiene su jugosidad, algo que puede conseguirse con una combinación correcta de especias y una cocción en etapas.

Ingredientes

  • 500 g de alitas de pollo
  • Sal gruesa
  • Pimienta negra molida
  • Ajo en polvo
  • Tomillo seco
  • Orégano seco
  • Pimentón dulce o picante

Preparación

  1. Colocar las alitas de pollo en un recipiente amplio y condimentarlas con sal, pimienta y el resto de las especias hasta que la piel quede bien cubierta.
  2. Distribuir las piezas dentro de la freidora de aire procurando que no queden superpuestas, para que el aire caliente circule correctamente.
  3. Cocinar primero a 180 °C durante 15 minutos.
  4. Dar vuelta cada pieza y continuar la cocción otros 10 minutos a la misma temperatura.
  5. Finalizar el proceso con 5 minutos a 200 °C para potenciar el dorado y lograr la textura crujiente.
  6. Retirar del aparato y servir inmediatamente para mantener el contraste entre exterior crocante e interior jugoso.
Las especias secas ayudan a potenciar el sabor sin necesidad de empanado.

Este método se basa en una cocción progresiva con un golpe final de calor, que permite dorar la piel sin perder humedad en el interior. Aunque el horno tradicional también puede utilizarse con un sistema similar primero a baja temperatura y luego con mayor intensidad de calor, la air fryer acelera el proceso gracias a su eficiencia térmica y al tamaño reducido del espacio de cocción. Las alitas pueden acompañarse con salsa búfalo, barbacoa, teriyaki, ajo con parmesano o ranchera, e incluso aprovechar la grasa que liberan durante la preparación para sumar patatas precocidas como guarnición.

