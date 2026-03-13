13 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

El pueblito fuera del radar en Córdoba que es una pasaje garantizado al relax

Este enclave del Valle de Paravachasca integra naturaleza exuberante, paz familiar y patrimonio histórico peronista en un entorno alejado del estrés urbano.

Por
Un destino caracterizado por su ambiente familiar

Un destino caracterizado por su ambiente familiar, su naturaleza exuberante y su clima.

  • La Paisanita es una localidad ubicada en el departamento Santa María en el Valle de Paravachasca, a solo 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba y aproximadamente 8 a 10 kilómetros de Alta Gracia.

  • El mirador circular conocido como "El Honguito" funciona como hito emblemático y punto fotográfico privilegiado que ofrece vistas panorámicas del río.
  • El río Anisacate forma "La Olla", un pozo natural profundo que funciona como pileta ideal para nadar, practicar pesca deportiva y disfrutar de días de picnic y camping en playas ideales para desconectarse en cualquier estación del año.

  • Entre las paradas históricas destacan la capilla Nuestra Señora de Luján construida en los años cincuenta, y la colonia Evita junto con la escuela Sarmiento inauguradas por Eva Perón.

Uno de los rincones cordobeses más tranquilos que posee el Valle de Paravachasca es La Paisanita. A solo unos 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba y a unos 8 o 10 kilómetros de Alta Gracia, es una excelente opción para descansar. Es uno de los destinos más buscados en la provincia para los fanáticos del turismo de río y la tranquilidad, siendo un destino caracterizado por su ambiente familiar, su naturaleza exuberante y su clima que la diferencia de otros centros turísticos más grandes de Córdoba.

Primer revés judicial para la norma impulsada por el Gobierno.
Te puede interesar:

A menos de una semana de entrar en vigor, un juez declaró inconstitucional un artículo clave de la reforma laboral

Resguardado entre caminos de tierra y mucha vegetación, este enclave serrano está atravesado por el río Anisacate. Sus playas son ideales para relajarse y pasar el día en cualquier época del año. Un símbolo distintivo del lugar es "El Honguito", mirador circular con forma de honguito ubicado en medio del río que forma parte del paisaje desde los inicios del pueblo y capta la atención de los turistas, siendo el punto más elegido por los visitantes del balneario para tomar fotos.

Más allá de sus balnearios, La Paisanita es uno de los mejores escenarios naturales para hacer actividades de todo tipo, como caminatas por senderos serranos, cabalgatas, travesías en bicicleta, safaris fotográficos y avistaje de aves. En lo más alto de uno de sus cerros se asoma la capilla Nuestra Señora de Luján construida en los años cincuenta, una de las paradas obligatorias en la localidad.

La Paisanita, Córdoba.

Dónde queda La Paisanita

La Paisanita es una localidad situada en el departamento Santa María en la provincia de Córdoba y está atravesada por el río Anisacate. Se encuentra en el Valle de Paravachasca muy cerca de la ciudad de Alta Gracia, enclavada en las Sierras Chicas. Este lugar está rodeado por sierras bajas, ofreciendo así un entorno de tranquilidad y naturaleza privilegiado.

Qué puedo hacer en La Paisanita

Las experiencias disponibles en esta villa de veraneo combinan río, naturaleza, historia y tranquilidad:

  • Disfrutar de las playas del río Anisacate ideales para relajarse y pasar el día en cualquier época del año
  • Nadar en "La Olla", pozo natural profundo que funciona como piscina ideal para zambullirse en el sector más visitado del balneario
  • Practicar natación en las aguas cristalinas y frescas del río Anisacate que descienden de las Sierras Chicas
  • Realizar pesca deportiva en el río aprovechando sus condiciones naturales
  • Visitar "El Honguito", mirador circular ubicado en medio del río que ofrece vistas panorámicas privilegiadas
  • Disfrutar de cabalgatas por los caminos de tierra entre mucha vegetación
  • Hacer travesías en bicicleta explorando el entorno serrano
  • Participar de safaris fotográficos capturando la belleza natural del lugar
  • Practicar avistaje de aves en uno de los mejores escenarios naturales de la zona
  • Visitar la capilla Nuestra Señora de Luján construida en los años cincuenta en lo más alto de uno de los cerros
  • Conocer la colonia Evita y la escuela Sarmiento inauguradas por Eva Perón, ambas de gran valor histórico
La Paisanita

Cómo llegar a La Paisanita

Para acceder a esta comuna hay que llegar a Alta Gracia, una vez en ese lugar tomar la Ruta Provincial 5 en dirección sur hacia el Valle de Paravachasca, y a la altura de Anisacate tomar el desvío por la Ruta Provincial S-523 o calles internas señalizadas que llevan directamente a Villa La Paisanita, que se encuentra a pocos kilómetros de Anisacate siguiendo el curso del río. De las comunas entre Alta Gracia y el Embalse Los Molinos, La Paisanita es la única que no se ubica sobre la RP 5, siendo necesario dirigirse desde la RP5 a la RP C45 y luego tomar el Camino de los Pioneros.

También se puede ahorrar tiempo de viaje con un vuelo directo desde Aeroparque Jorge Newbery o el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hasta el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio L.V. Taravella en Córdoba, aunque desde ese punto es necesario transporte particular alquilando un auto para llegar por la Ruta hasta la villa ubicada a aproximadamente 50 kilómetros de la capital provincial.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Mario Alberto Nívoli.

Quién era Mario Alberto Nívoli, el primer identificado entre los 12 desaparecidos hallados en La Perla

Excavaciones realizadas en La Perla que concluyeron con la identificación de 12 detenidos-desaparecidos.

Confirman la identidad de uno de los desaparecidos hallados en la Perla: "Después de tantos años pensé que no lo iban a encontrar"

Villa Tulumba fue condecorado como uno de los pueblos más lindos del mundo por la Organización Mundial de Turismo (OMT) en la edición Best Tourism Villages 2024.

Conocé Córdoba: el refugio colonial para conocer en otoño 2026

Lucas Cejas fue el único imputado en la causa por el asesinato del tarotista Pablo Giménez Casado.

Córdoba: un jurado popular condenó a cadena perpetua a un hombre que asesinó a un tarotista

Fiesta del Queso Provoleta, tradición gastronómica de Arroyo Algodón.

Conocé Córdoba 2026: el pueblo donde hacen la fiesta del queso provoleta

Hugo Vaca Narvaja confirmó que las identidades se conocerán pronto.

Restos de desaparecidos hallados en La Perla: el juez confirmó que pronto se conocerán las identidades

Rating Cero

Beetlejuice Beetlejuice promete ser una mezcla perfecta de terror y comedia, manteniendo el espíritu de la primera película mientras introduce nuevas dinámicas y personajes.
play

Cuál es la trama de Beetlejuice Beetlejuice, la secuela de la famosa película que ahora llegó a Netflix

Gran expectativa por los ganadores de los Premios Oscar 2026. 

Quiénes ganarán los Premios Oscar 2026, según las casas de apuestas

Su regreso al país generó gran repercusión cuando se difundieron imágenes de un encuentro con amigos.

La impresionante transformación física de Susana Giménez a los 82 años: tratamiento rejuvenecedor

Los Premios Oscar 2026 serán el domingo 15 de marzo. 

Los artistas confirmados que cantarán en la entrega de los Premios Oscar 2026

La pareja se mostró muy cerca en público.

Confirmaron el romance entre un cantante y una famosa actriz y se desató un escándalo

Wanda Nara y Mauro Icardi están cerca de divorciarse.

Mientras Mauro Icardi celebra el divorcio, Wanda Nara se fue a Maldivas con Martín Migueles

últimas noticias

El caso de la mujer que tenía problemas en la vista y recibió un diagnóstico inesperado

Tenía un dolor muy fuerte en la vista pero nadie esperaba lo que dijo el médico: cuál fue el diagnóstico

Hace 4 minutos
play
Beetlejuice Beetlejuice promete ser una mezcla perfecta de terror y comedia, manteniendo el espíritu de la primera película mientras introduce nuevas dinámicas y personajes.

Cuál es la trama de Beetlejuice Beetlejuice, la secuela de la famosa película que ahora llegó a Netflix

Hace 6 minutos
Opción de inversión en los bancos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 970.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Hace 11 minutos
La empresa FAM de Córdoba finalmente cerró.

Desaparecen 24 líneas de colectivos: sus recorridos pasarán a ser gratuitos

Hace 15 minutos
Los líderes caminan por la calle para mostrar músculo político en medio de la guerra.

Guerra en Irán: explosiones masivas en Teherán y una nueva demostración de fuerza en las calles

Hace 30 minutos