El pueblito fuera del radar en Córdoba que es una pasaje garantizado al relax

Un destino caracterizado por su ambiente familiar, su naturaleza exuberante y su clima.

La Paisanita es una localidad ubicada en el departamento Santa María en el Valle de Paravachasca, a solo 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba y aproximadamente 8 a 10 kilómetros de Alta Gracia.





El río Anisacate forma "La Olla", un pozo natural profundo que funciona como pileta ideal para nadar, practicar pesca deportiva y disfrutar de días de picnic y camping en playas ideales para desconectarse en cualquier estación del año.





Entre las paradas históricas destacan la capilla Nuestra Señora de Luján construida en los años cincuenta, y la colonia Evita junto con la escuela Sarmiento inauguradas por Eva Perón. Uno de los rincones cordobeses más tranquilos que posee el Valle de Paravachasca es La Paisanita. A solo unos 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba y a unos 8 o 10 kilómetros de Alta Gracia, es una excelente opción para descansar. Es uno de los destinos más buscados en la provincia para los fanáticos del turismo de río y la tranquilidad, siendo un destino caracterizado por su ambiente familiar, su naturaleza exuberante y su clima que la diferencia de otros centros turísticos más grandes de Córdoba.

Qué puedo hacer en La Paisanita Las experiencias disponibles en esta villa de veraneo combinan río, naturaleza, historia y tranquilidad:

Disfrutar de las playas del río Anisacate ideales para relajarse y pasar el día en cualquier época del año

Nadar en "La Olla", pozo natural profundo que funciona como piscina ideal para zambullirse en el sector más visitado del balneario

Practicar natación en las aguas cristalinas y frescas del río Anisacate que descienden de las Sierras Chicas

Realizar pesca deportiva en el río aprovechando sus condiciones naturales

Visitar "El Honguito", mirador circular ubicado en medio del río que ofrece vistas panorámicas privilegiadas

Disfrutar de cabalgatas por los caminos de tierra entre mucha vegetación

Hacer travesías en bicicleta explorando el entorno serrano

Participar de safaris fotográficos capturando la belleza natural del lugar

Practicar avistaje de aves en uno de los mejores escenarios naturales de la zona

Visitar la capilla Nuestra Señora de Luján construida en los años cincuenta en lo más alto de uno de los cerros

Conocer la colonia Evita y la escuela Sarmiento inauguradas por Eva Perón, ambas de gran valor histórico La Paisanita Cordoba Turismo Cómo llegar a La Paisanita Para acceder a esta comuna hay que llegar a Alta Gracia, una vez en ese lugar tomar la Ruta Provincial 5 en dirección sur hacia el Valle de Paravachasca, y a la altura de Anisacate tomar el desvío por la Ruta Provincial S-523 o calles internas señalizadas que llevan directamente a Villa La Paisanita, que se encuentra a pocos kilómetros de Anisacate siguiendo el curso del río. De las comunas entre Alta Gracia y el Embalse Los Molinos, La Paisanita es la única que no se ubica sobre la RP 5, siendo necesario dirigirse desde la RP5 a la RP C45 y luego tomar el Camino de los Pioneros. También se puede ahorrar tiempo de viaje con un vuelo directo desde Aeroparque Jorge Newbery o el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hasta el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio L.V. Taravella en Córdoba, aunque desde ese punto es necesario transporte particular alquilando un auto para llegar por la Ruta hasta la villa ubicada a aproximadamente 50 kilómetros de la capital provincial.