Caso $LIBRA: hubo al menos 5 llamadas entre Mauricio Novelli y Javier Milei antes del tuit del Presidente

El análisis al teléfono del empresario cripto reveló que estuvo en contacto permanente con el mandatario antes del posteo del 14 de febrero de 2025. Los datos indicarían que Milei tenía conocimiento previo del token y que la estrategia de difusión fue coordinada.

Novelli habría sido quien le pidió a Milei que haga el posteo difundiendo el token $LIBRA.

Las pericias al teléfono del trader Mauricio Novelli, el empresario detrás del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, revelaron que llamó al menos cinco veces a Javier Milei en los minutos previos al tuit del Presidente promocionando el token, lo que demostraría que existía un conocimiento previo por parte del mandatario y una estrategia coordinada detrás de la maniobra.

Manuel Adorni y Bettina Angelotti serán investigados de oficio por la PIA. 
Así lo reveló este jueves el periodista Ariel Zak, en base a documentos anexos a la causa que brindan información detallada sobre el contenido del teléfono de Novelli. "Es la persona que, se sospecha, habría convocado al Presidente a publicar el posteo del 14 de febrero del año pasado", explicó en Minuto Uno por C5N.

"Según me cuentan, ese 14 de febrero cerca de las 19:01, horario en que Milei posteó, habrían existido numerosas comunicaciones del teléfono de Novelli al teléfono de Milei, una detrás de la otra. Habría al menos cinco comunicaciones antes de las 19:01", detalló. En ese momento, el mandatario publicó el código para acceder a la compra del token, que acababa de lanzarse al mercado.

El tuit que publicó Javier Milei el 14 de febrero de 2025 para promocionar $LIBRA.

"Hay un momento en que se interrumpen las conversaciones; tiempo después se retoman, y habría allí comunicaciones desde el teléfono presidencial hacia el teléfono de Novelli. Se habría producido también una conversación entre Novelli y Julian Peh (CEO de Kip Protocol), y en el medio podría haber también comunicaciones con la secretaria de la Presidencia, Karina Milei", agregó Zak.

La información resulta de vital importancia si se tiene en cuenta el antecedente de las cajas de seguridad de Novelli. El 4 de febrero, poco antes de su partida hacia los Estados Unidos, Novelli habilitó dos cofres en la sucursal del Banco Galicia en Martínez. Diez días después, el 14 de febrero, Milei difundió el acceso a la criptomoneda $LIBRA a través de sus redes sociales. Pocas horas después de este anuncio, el token sufrió un desplome total que afectó a un universo de 40 mil inversores.

Tras el regreso de Novelli al país, el 16 de febrero, su madre y su hermana asistieron a la entidad bancaria para retirar el contenido de las cajas de seguridad. Los registros fílmicos muestran a Alicia Rafele y María Pía Novelli, madre y hermana del principal investigado, en el momento preciso del retiro de valores.

Esta acción coordinada ocurrió de forma inmediatamente posterior al lanzamiento y derrumbe financiero del activo digital promocionado por Milei. Fue entonces que la jueza María Servini ordenó allanamientos urgentes sobre dichos depósitos, pero los agentes judiciales encontraron las cajas vacías.

Las pericias al celular de Novelli arrojaron también que el 20 de febrero, cuatro días después de que el trader regresara a la Argentina, se produjo una comunicación por WhatsApp con su socio, Manuel Terrones Godoy, en la que le dijo: "Llevo eso para allá, pero borrá".

Las llamadas de Novelli complican la situación judicial de Milei.

Caso $LIBRA: apareció el borrador del documento confidencial que compromete a Javier Milei con Hayden Davis

En el marco del caso $LIBRA, apareció el borrador del documento confidencial que compromete al presidente Javier Milei y el creador de la criptomoneda, Hayden Davis. El texto había sido ocultado por el Gobierno y por el fiscal Taiano. Asimismo, dos de los hombres involucrados en la criptoestafa, Novelli y Terrones Godoy, están más complicados ya que apareció una factura por 250 mil dólares que los compromete.

Uno de los elementos más sensibles del expediente es el archivo LOI_Kelsier.docx, una carta de intención que Mauricio Novelli se envió a sí mismo por WhatsApp el 29 de enero de 2025 y luego eliminó. La fecha resulta clave: ese mismo día Novelli solicitó una reunión entre Hayden Davis y Javier Milei, encuentro que finalmente se concretó el 30 de enero. El documento, dirigido al Presidente, comprometía tanto a Davis como a Milei y lo exponía directamente en la operación.

Aunque Novelli intentó borrar el archivo, éste fue recuperado y, según la investigación de la abogada y periodista Natalia Volosín, reapareció el 27 de noviembre de 2025. El hallazgo llegó a conocimiento del fiscal de la causa, pero todo indica que el fiscal Taiano no le otorgó la relevancia que el escrito merecía.

Según la investigación presentada por el periodista Ariel Zak en C5N, lo más llamativo es la contradicción que surge del documento: mientras en el texto se menciona que el acuerdo era 'ad honorem', los registros de las billeteras virtuales revelan una transferencia de 250 mil dólares a la cuenta de Mauricio Novelli. Todo indica que Hayden Davis habría realizado un pago para asegurar aquel encuentro con el Presidente y para que se concretara el posteo promocionando la criptomoneda.

