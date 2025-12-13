13 de diciembre de 2025 Inicio
Así es playa do Julião, el destino de Brasil que tiene aguas turquesas y piscinas naturales ideales para visitar

Un rincón del litoral brasileño se volvió tendencia entre viajeros argentinos por su combinación de mar cálido, precios accesibles y un paisaje que parece sacado de una postal.

Esta playa ofrece un entorno paradisíaco donde la Mata Atlántica desciende directamente hacia la arena blanca.

  • Ubicada a pocos minutos de un centro turístico muy conocido.
  • Elegida por quienes buscan tranquilidad y buena gastronomía.
  • Ideal para viajar en familia o en escapadas cortas.
  • Recomendaciones clave para aprovecharla al máximo.

Playa do Julião, en Ilhabela (São Paulo), se convirtió en uno de los destinos más deseados para 2026 gracias a sus aguas turquesas, sus piscinas naturales y su ambiente tranquilo lejos del turismo masivo.

Mientras que Río de Janeiro, Búzios, Florianópolis o Camboriú atraen a miles de turistas cada año, Ilhabela guarda rincones mucho más serenos para quienes buscan naturaleza, paz y aguas cristalinas. Entre ellos destaca playa do Julião, una joya escondida que combina selva, mar y formaciones rocosas que crean auténticas piscinas naturales.

Ubicada en el litoral norte del estado de São Paulo, a solo 12 kilómetros del centro de Ilhabela, esta playa ofrece un entorno paradisíaco donde la Mata Atlántica desciende directamente hacia la arena blanca. La forma más habitual de llegar a la isla es tomando el ferry desde São Sebastião, un trayecto breve y económico que es parte del encanto del viaje.

Ilhabela, San Pablo, Brasil

Cómo es playa do Julião, el exótico destino de Brasil perfecto para 2026

Playa do Julião es una elección ideal para parejas, familias y grupos de amigos que buscan aguas tranquilas y un paisaje perfecto para fotos, descanso o actividades acuáticas. Se destacan:

Aguas turquesas y piscinas naturales

Las rocas dispersas cerca de la orilla forman pequeñas piscinas cristalinas donde es común observar peces y vida marina.

Quienes llevan antiparras, patas de rana o snorkel pueden disfrutar aún más del espectáculo.

Ambiente tranquilo y naturaleza protegida

A diferencia de otras playas más concurridas de Brasil, Julião mantiene una atmósfera calma incluso en temporada alta, ofreciendo sombra natural, espacios amplios y una conexión directa con la vegetación autóctona.

Servicios y comodidades

La playa cuenta con:

  • Restaurantes y chiringuitos
  • Puestos de bebidas y aperitivos en verano
  • Alquiler de sillas, sombrillas, kayaks y tablas de paddle surf

Aunque en la playa misma hay pocos alojamientos, su proximidad a Feiticeira y Praia Grande garantiza una amplia oferta de hoteles y posadas.

Dónde hospedarse para visitar playa do Julião

Muchos viajeros optan por hospedarse en São Sebastião y cruzar a Ilhabela por el día. Sin embargo, quienes prefieren recorrer la isla con calma pueden dormir directamente en Ilhabela y disfrutar de sus múltiples playas, senderos y actividades.

