Como es Cabo Polonio, el parque nacional de Uruguay que tiene playa y es perfecto para el verano Sin autos, con acceso restringido y un estilo que invita a la desconexión total, el lugar se convirtió en un refugio para viajeros que priorizan la tranquilidad.







Este es uno de los destinos favoritos de quienes buscan un Turismo diferente

Cabo Polonio es parte del Parque Nacional que conserva paisajes típicos de la costa atlántica de Uruguay.

El balneario está situado en el km 264,5 de la ruta 10. Allí, el acceso se realiza únicamente en vehículos 4x4 autorizados para proteger el entorno natural.

Sus playas permiten caminatas largas y llenas de atractivos naturales. La colonia de lobos marinos y el faro son puntos centrales del recorrido.

De esta forma, se convierte en un destino imperdible para los amantes de la naturaleza y del turismo alejado del bullicio. En la costa atlántica uruguaya, Cabo Polonio se presenta como uno de los destinos más singulares y magnéticos para quienes buscan un Turismo diferente. Declarado Parque Nacional, este enclave aislado combina playas amplias, dunas móviles y un entorno natural prácticamente virgen donde el tiempo parece tener otro ritmo.

La fauna marina es parte del atractivo del parque: lobos marinos, aves costeras y diversos ecosistemas conviven en un ambiente protegido que se mantiene gracias a estrictas medidas de conservación. Además de sus playas de agua clara y oleaje variado, el parque ofrece actividades vinculadas al bienestar y la aventura. Se posiciona cada verano como uno de los lugares imperdibles del Uruguay.

El Parque Nacional Cabo Polonio abarca una amplia extensión de territorio que conserva intacta la esencia natural de la costa atlántica uruguaya. Sus paisajes rústicos, dunas móviles y ecosistemas protegidos lo convierten en uno de los rincones más auténticos del país.

Al llegar, el visitante descubre un pequeño poblado rodeado por el océano y grandes arenales, donde la vida cotidiana se organiza en torno al faro, las casitas de chapa y los senderos de arena. El sitio combina playas amplias, dunas móviles y un entorno natural prácticamente virgen donde el tiempo parece tener otro ritmo.

En medio de este lugar silvestre se encuentra el balneario Cabo Polonio, ubicado en el kilómetro 264,5 de la ruta 10. Para acceder, los visitantes deben utilizar vehículos 4x4 autorizados, diseñados para transitar sin afectar el delicado ambiente que rodea al poblado.

Recorrer sus playas es una experiencia que puede prolongarse por horas entre arena, viento y mar. Durante el paseo, uno de los principales atractivos es la colonia permanente de lobos marinos, instalada en las formaciones rocosas próximas al faro, un sitio emblemático que ningún viajero pasa por alto.