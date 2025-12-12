12 de diciembre de 2025 Inicio
Como es Cabo Polonio, el parque nacional de Uruguay que tiene playa y es perfecto para el verano

Sin autos, con acceso restringido y un estilo que invita a la desconexión total, el lugar se convirtió en un refugio para viajeros que priorizan la tranquilidad.

Este es uno de los destinos favoritos de quienes buscan un Turismo diferente

Este es uno de los destinos favoritos de quienes buscan un Turismo diferente

  • Cabo Polonio es parte del Parque Nacional que conserva paisajes típicos de la costa atlántica de Uruguay.

  • El balneario está situado en el km 264,5 de la ruta 10. Allí, el acceso se realiza únicamente en vehículos 4x4 autorizados para proteger el entorno natural.

  • Sus playas permiten caminatas largas y llenas de atractivos naturales. La colonia de lobos marinos y el faro son puntos centrales del recorrido.

  • De esta forma, se convierte en un destino imperdible para los amantes de la naturaleza y del turismo alejado del bullicio.

En la costa atlántica uruguaya, Cabo Polonio se presenta como uno de los destinos más singulares y magnéticos para quienes buscan un Turismo diferente. Declarado Parque Nacional, este enclave aislado combina playas amplias, dunas móviles y un entorno natural prácticamente virgen donde el tiempo parece tener otro ritmo.

La fauna marina es parte del atractivo del parque: lobos marinos, aves costeras y diversos ecosistemas conviven en un ambiente protegido que se mantiene gracias a estrictas medidas de conservación. Además de sus playas de agua clara y oleaje variado, el parque ofrece actividades vinculadas al bienestar y la aventura. Se posiciona cada verano como uno de los lugares imperdibles del Uruguay.

Qué tiene Cabo Polonio, la playa uruguaya que es un destino destacado para el 2026

Cabo Polonio

El Parque Nacional Cabo Polonio abarca una amplia extensión de territorio que conserva intacta la esencia natural de la costa atlántica uruguaya. Sus paisajes rústicos, dunas móviles y ecosistemas protegidos lo convierten en uno de los rincones más auténticos del país.

Al llegar, el visitante descubre un pequeño poblado rodeado por el océano y grandes arenales, donde la vida cotidiana se organiza en torno al faro, las casitas de chapa y los senderos de arena. El sitio combina playas amplias, dunas móviles y un entorno natural prácticamente virgen donde el tiempo parece tener otro ritmo.

En medio de este lugar silvestre se encuentra el balneario Cabo Polonio, ubicado en el kilómetro 264,5 de la ruta 10. Para acceder, los visitantes deben utilizar vehículos 4x4 autorizados, diseñados para transitar sin afectar el delicado ambiente que rodea al poblado.

Recorrer sus playas es una experiencia que puede prolongarse por horas entre arena, viento y mar. Durante el paseo, uno de los principales atractivos es la colonia permanente de lobos marinos, instalada en las formaciones rocosas próximas al faro, un sitio emblemático que ningún viajero pasa por alto.

Deseo de matar regresó de manera explosiva al catálogo de Netflix con Bruce Willis y generó un fenómeno que pocos anticiparon. Aunque se trata de una película estrenada en 2018.
De qué se trata Deseo de matar, la película de Bruce Willis que llegó a Netflix y se volvió furor

La serie de Marvel hasta tuvo una continuación en la actualidad gracias a su éxito en los 90.

Dirigió una de las series más famosas de Marvel y ahora critica a todo Hollywood: quien es y qué dijo

El comunicado oficial confirma que Levinton fue operado.

Operaron a Joaquín Levinton tras el infarto: el comunicado oficial de Turf

Joaquín Levinton sufrió un infarto.

Cómo está Joaquín Levinton después de haber sufrido un infarto

El estreno de El secreto de Santa en Netflix desató un particular efecto: los suscriptores comenzaron a debatir en redes por qué esta comedia romántica navideña se volvió tendencia tan rápido. 
Cuál es la trama de El secreto de Santa, la película que rápidamente crece en Netflix

Con seis episodios, la producción destaca por su sensibilidad y su mensaje sobre el amor, la aceptación y la reconstrucción personal.
Conmueve de principio a fin: la miniserie de Netflix para ver en diciembre

