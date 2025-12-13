León XIV pidió "reducir el ruido consumista" y evitar las compras desenfrenadas en Navidad El líder de la Iglesia Católica reclamó "sobriedad" para las Fiestas y propuso un gesto concreto: "Invitemos a una familia pobre a la cena". Por + Seguir en







El Papa saluda a los fieles congregados en la Plaza San Pedro en una audiencia general. Vatican News

León XIV aprovechó la respuesta a una carta de Antonio, un psicólogo de Pagani, una localidad y comuna italiana de la provincia de Salerno, región de Campania, para hacer un llamado a la reflexión sobre el verdadero sentido de la Navidad y las Fiestas.

En el mensaje publicado en la revista Piazza San Pietro, el Papa instó a los católicos a reducir el ruido consumista y a recuperar la sencillez como una señal de esperanza y fraternidad.

El texto original del fiel describía su trabajo con familias y jóvenes que luchan contra miedos, falta de reconocimiento y soledad, y le pedía al Pontífice una palabra que llegue a quienes acompañan a las nuevas generaciones.

El gesto práctico contra el consumismo desenfrenado León XIV propuso un gesto directo y concreto: “Invitemos a la cena de Navidad a una familia pobre o incluso solo a una persona sola”. Así, el líder de la Iglesia Católica busca que los hogares cristianos eviten las compras desenfrenadas y miren hacia afuera, hacia aquellos que sufren.