León XIV pidió "reducir el ruido consumista" y evitar las compras desenfrenadas en Navidad

León XIV aprovechó la respuesta a una carta de Antonio, un psicólogo de Pagani, una localidad y comuna italiana de la provincia de Salerno, región de Campania, para hacer un llamado a la reflexión sobre el verdadero sentido de la Navidad y las Fiestas.
En el mensaje publicado en la revista Piazza San Pietro, el Papa instó a los católicos a reducir el ruido consumista y a recuperar la sencillez como una señal de esperanza y fraternidad.
El texto original del fiel describía su trabajo con familias y jóvenes que luchan contra miedos, falta de reconocimiento y soledad, y le pedía al Pontífice una palabra que llegue a quienes acompañan a las nuevas generaciones.
El gesto práctico contra el consumismo desenfrenado
León XIV propuso un gesto directo y concreto: “Invitemos a la cena de Navidad a una familia pobre o incluso solo a una persona sola”. Así, el líder de la Iglesia Católica busca que los hogares cristianos eviten las compras desenfrenadas y miren hacia afuera, hacia aquellos que sufren.
En este sentido, advirtió que la Navidad no debe ser un "escaparate de deseos vacíos", sino que debe ser una ocasión de encuentro y sentido compartido.