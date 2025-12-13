Para aquellos que buscan un respiro de la Ciudad de Buenos Aires sin necesidad de planificar un viaje largo, las lagunas de la Provincia ofrecen la combinación perfecta de naturaleza, tranquilidad y actividades al aire libre .

Si estás buscando lugares para hacer viajar por el fin de semana, disfrutas de las caminatas cerca del agua y de ver la puesta del sol sobre la laguna, estos destinos se presentan como las opciones ideales para una revitalizante escapada de día , a pocos kilómetros de Buenos Aires.

La Laguna de Gómez y la Laguna de Chascomús son escenarios perfectos para cambiar de aire y realizar actividades en un entorno natural que invita a la desconexión. Aunque también pueden ser la excusa perfecta para animarse a probar deportes acuáticos.

La Laguna de Gómez es el corazón del Parque Natural Laguna de Gómez , ubicado en el partido de Junín, al noroeste de la provincia. Es un destino predilecto para los amantes de la adrenalina acuática y la pesca.

Forma parte de la cuenca del Río Salado y se caracteriza por sus amplias costas y su gran espejo de agua , ideal para la práctica de diversos deportes a vela, motos de agua, parapente, etc. También es un lugar popular para la pesca deportiva del pejerrey, especialmente en temporada, con zonas delimitadas para la actividad.

Hay tres playas disponibles: dos a lo largo del Camino Costero y una sobre el Camino de los Navegantes, ideales para el juego de niños y el disfrute general. También cuenta grandes espacios verdes ideales para hacer picnic, con sector de fogones y servicios de camping para pasar el día.

Además, tiene una oferta gastronómica amplia dentro del Parque Natural, con proveedurías, panadería y confitería, bares, y carritos de comidas. Al estar a 260 kilómetros de la Ciudad, el viaje en auto toma aproximadamente tres horas, siendo la Ruta Nacional 7 la vía principal de acceso.

Laguna de Chascomús

La Laguna de Chascomús es la más grande del sistema de las Lagunas Encadenadas y se encuentra muy cerca de la Ciudad de Buenos Aires, lo que la hace un destino sumamente accesible para un viaje corto.

laguna Chascomús Wikipedia

Ubicada en el partido de Chascomús, es un verdadero oasis en la llanura. La laguna cuenta con una costanera de más de 30 km, ideal para caminatas y paseos en bicicleta. El entorno combina el espejo de agua con los edificios históricos de la ciudad a orillas de la laguna, ofreciendo hermosas vistas.

Se recomienda quedarse hasta el momento del atardecer para disfrutar de una bella postal cuando se pone el sol. En sus aguas, se pueden practicar deportes sin motor como kayak, kitesurf, canotaje y remo. También está permitida la pesca deportiva.

La cercanía con la ciudad de Chascomús permite visitar su casco histórico, sus museos y la Capilla de los Negros, complementando la jornada de naturaleza con un recorrido cultural.

Desde CABA, hay una distancia aproximada de 125 km. El acceso más rápido es por la Autopista Buenos Aires - La Plata y luego la Autovía 2 , con un trayecto que se extiende por más de una hora. También se puede llegar fácilmente en tren desde la estación Plaza Constitución (Línea Roca) o en colectivo de larga distancia.