Se viene un nuevo aumento de colectivos, trenes y subtes: cuándo será y cuánto saldrá el boleto mínimo El transporte público en el AMBA registrará otra suba en el inicio de 2026, en el marco de un esquema de actualizaciones automáticas atadas a la inflación.







Se viene un nuevo aumento de colectivos, trenes y subtes: cuándo será y cuánto saldrá el boleto mínimo.

El transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volverá a aumentar en enero, con incrementos que alcanzarán a colectivos, trenes, subte y premetro. Las subas se dan en un contexto de inflación creciente y salarios rezagados.

Según se informó esta semana, la inflación de octubre fue del 2,3%, lo que derivará en un aumento del 4,3% en diciembre para los colectivos que circulan por el AMBA. A partir de enero, entrarán en vigencia los nuevos cuadros tarifarios.

En los colectivos que operan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires, las tarifas irán desde $620,22 para viajes de hasta 3 kilómetros, hasta $795,40 para recorridos de entre 12 y 27 kilómetros. En las líneas provinciales, el boleto mínimo será de $688,06 y el máximo alcanzará los $943,35 para trayectos superiores a los 27 kilómetros. Para los colectivos de jurisdicción nacional, el pasaje costará entre $494,83 y $678,42, según la distancia recorrida.

En el caso de los trenes del AMBA, las tarifas para todos los ramales quedarán fijadas en $280 para la sección 1, $360 para la sección 2 y $450 para la sección 3.

El subte y el premetro también registrarán aumentos. Desde enero, el boleto con tarjeta SUBE pasará de $1.206 a $1.260, lo que implica una suba del 4,5%. En febrero, el pasaje ascenderá a $1.336, con un ajuste acumulado del 11%.

A partir de marzo, el Gobierno porteño implementará un sistema de incrementos mensuales automáticos para el subte y el premetro. El mecanismo tomará como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional de dos meses atrás, con un adicional del 1%. El esquema busca evitar atrasos tarifarios, aunque consolida una dinámica de aumentos continuos para los usuarios del transporte urbano.