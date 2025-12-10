10 de diciembre de 2025 Inicio
Como es Torres, la playa del sur de Brasil con acantilados y un paisaje increíble que es perfecto para visitar en 2026

Un rincón del sur brasileño elegido por sus paisajes y tranquilidad. Una opción accesible para quienes buscan calor y mar sin viajar demasiado lejos.

El crecimiento del interés turístico la ubica como uno de los destinos más buscados para la temporada 2026.

  • Destino costero del sur brasileño elegido por su cercanía y paisajes con acantilados
  • Playas amplias, mar esmeralda y un ambiente tranquilo, ideal para quienes viajan en familia
  • Varias opciones para disfrutar: surf, senderos, miradores, gastronomía y paseos náuticos
  • Acceso sencillo por carretera desde el litoral argentino y clima cálido entre diciembre y marzo

A la hora de buscar playas para irse de vacaciones, Torres aparece como una alternativa atractiva entre las opciones cerca del mar, ofreciendo un entorno natural marcado por acantilados, arena clara y agua verde esmeralda. Su ubicación cercana al NEA argentino la convierte en una opción accesible y distinta dentro del sur de Brasil, con un ambiente relajado que conserva el espíritu de los pueblos costeros. El crecimiento del interés turístico la ubica como uno de los destinos más buscados para la temporada 2026.

Argentina es el cuarto mayor proveedor de Brasil y el tercer comprador más importante de productos brasileños.
Por la caída de las importaciones automotrices, el déficit comercial con Brasil se redujo al mínimo de 2025

Además de su proximidad con la Argentina, la ciudad destaca por mantener un ritmo calmo comparado con otros balnearios del país vecino. La costa mezcla sectores amplios y familiares con zonas más activas para surfistas, junto a senderos y miradores que muestran una geografía poco habitual en esta región. Esa fusión de mar frío, horizonte despejado y formaciones rocosas genera un paisaje que cautiva tanto a quienes buscan descanso como a quienes disfrutan de actividades al aire libre.

A medida que la temporada avanza, el movimiento crece en sus playas, restaurantes y avenidas principales, donde el clima cálido y las noches terminan de configurar una experiencia de verano diferente. Entre las opciones de playa, las excursiones y la gastronomía, Torres ofrece un abanico amplio que se mantiene fiel a su esencia sencilla, algo que muchos turistas destacan al regresar.

Así es Torres, la playa brasileña ideal para visitar en el verano 2026

Torres es la ciudad playera más próxima a la Argentina y se distingue por un paisaje dominado por torres de piedra que asoman sobre el mar, dando forma a vistas únicas en el sur brasileño. Ese entorno se acompaña con un estilo de vida más pausado que el de Florianópolis o Río de Janeiro, con menos aglomeraciones, días tranquilos y un ambiente donde las familias aún pueden instalarse sin apuro frente al Atlántico.

La zona cuenta con seis playas principales. Praia Grande, amplia y concurrida, es ideal para nadar o subirse a la tabla. A su costado aparece Praia dos Molhes, elegida por surfistas y sede de eventos náuticos. En el centro, Prainha atrae a grupos familiares por su acceso cómodo. Más adelante se encuentra Praia da Cal, con oleaje más intenso y vistas al Morro do Farol. Dentro del parque estatal se ubica Guarita, reconocida por sus acantilados y arena clara, mientras que Itapeva ofrece seis kilómetros para caminar entre médanos y brisa oceánica.

El atractivo de la ciudad no termina en la costa. Quienes buscan panorámicas pueden subir a los miradores que muestran el Atlántico desde arriba. También hay vuelos en parapente, paseos en barco hacia la Ilha dos Lobos, la única reserva marina del sur de Brasil, y restaurantes donde abundan pescados frescos, moquecas y caipirinhas servidas al pie de los morros.

El periodo más aconsejable para viajar es entre diciembre y marzo, ya que el agua mantiene temperaturas similares a las de la costa argentina, pero con días más cálidos y estables. En otoño, el viento se intensifica y la ciudad retoma su esencia tranquila, con playas casi vacías.

Llegar desde Posadas implica cruzar la frontera y avanzar por unos 800 kilómetros hacia el este. El trayecto continúa por la BR-392 hasta Porto Alegre y luego por las rutas 290 y 101 hasta ingresar a Torres. Es un recorrido cómodo para hacer en auto, lo que convierte al destino en una alternativa cercana para un descanso distinto sin necesidad de tomar avión. Cada verano crece la cantidad de viajeros argentinos que optan por este rincón brasileño, atraídos por la mezcla entre naturaleza, calma y cercanía.

