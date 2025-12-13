Desbaratan en CABA una banda de pungas que facturaba 25 millones al mes Diez personas terminaron detenidas, acusadas de conformar una organización criminal que robaba a pasajeros en colectivos y trenes de la Ciudad de Buenos Aires. Por + Seguir en







Algunos de los detenidos que formaban parte de una banda de pungas. TN

Una investigación judicial culminó con la detención de diez personas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes se dedicaban a robar bajo la modalidad de "pungas". La organización criminal desarticulada tenía una impresionante capacidad operativa, con estimaciones de una facturación mensual cercana a los $25 millones.

Según informó TN, el operativo se realizó después de un seguimiento exhaustivo que permitió identificar el modus operandi y la estructura de esta red delictiva. Los acusados actuaban principalmente en zonas de alta concentración de personas, como paradas de colectivos y estaciones de trenes, y aprovechaban la distracción de los pasajeros para atacar.

Las víctimas, en su mayoría, eran personas que viajaban a diario por la ciudad y resultaban despojadas de sus billeteras, celulares y otros objetos de valor en medio del tumulto. Los delincuentes operaban en equipo para rodear a sus objetivos y concretar el hurto sin levantar sospechas.

Una banda de pungas con la estructura de una pyme La banda demostró una gran organización interna y eficiencia al momento de reducir y comercializar los bienes robados. Este nivel de funcionamiento les permitía mantener el flujo de dinero que ascendía a los $25 millones cada 30 días, según detallaron los investigadores.