Desbaratan en CABA una banda de pungas que facturaba 25 millones al mes

Una investigación judicial culminó con la detención de diez personas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes se dedicaban a robar bajo la modalidad de "pungas". La organización criminal desarticulada tenía una impresionante capacidad operativa, con estimaciones de una facturación mensual cercana a los $25 millones.
Según informó TN, el operativo se realizó después de un seguimiento exhaustivo que permitió identificar el modus operandi y la estructura de esta red delictiva. Los acusados actuaban principalmente en zonas de alta concentración de personas, como paradas de colectivos y estaciones de trenes, y aprovechaban la distracción de los pasajeros para atacar.
Las víctimas, en su mayoría, eran personas que viajaban a diario por la ciudad y resultaban despojadas de sus billeteras, celulares y otros objetos de valor en medio del tumulto. Los delincuentes operaban en equipo para rodear a sus objetivos y concretar el hurto sin levantar sospechas.
Una banda de pungas con la estructura de una pyme
La banda demostró una gran organización interna y eficiencia al momento de reducir y comercializar los bienes robados. Este nivel de funcionamiento les permitía mantener el flujo de dinero que ascendía a los $25 millones cada 30 días, según detallaron los investigadores.
Los diez detenidos, entre ellos el supuesto jefe de la banda, de 71 años, quedaron a disposición de la Justicia, que inició las actuaciones correspondientes por los delitos de asociación ilícita y hurto reiterado. Las autoridades buscan determinar si existían otros integrantes o ramificaciones de la red en otras zonas de la provincia.