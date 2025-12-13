IR A
Es un éxito en Netflix: la serie de solo 6 capítulos en la que actúa Juan Minujín

Esta impactante producción policial transcurre en la Patagonia, y combina drama, suspenso y misterio en partes iguales. Sus giros inesperados te van a mantener enganchado hasta el final.

Esta serie argentina cuenta con Juan Minujín y un gran elenco.

Entre las muchas producciones que llegaron a Netflix este año, algunas de las más exitosas fueron historias cortas, contundentes y cargadas de misterio. Este es el caso de una excelente serie argentina de solo seis capítulos que cuenta con las actuaciones de Juan Minujín y Soledad Villamil.

Se trata de Atrapados, que se estrenó en marzo pasado como parte de "La colección de Harlan Coben", un conjunto de series producidas en distintos países y basadas en las obras policíacas del aclamado autor. Todas tienen en común una trama de crímenes, misterios y secretos.

En el caso de Atrapados, la historia original transcurría en New Jersey, pero Netflix la trasladó a la Patagonia y adaptó algunos personajes para enmarcar la historia en Argentina. Las distancias, los bosques y el silencio se convirtieron en una parte fundamental de la serie, reconocida como uno de los mejores estrenos del año.

Atrapados

Netflix: sinopsis de Atrapados

Ema Garay es una periodista de investigación que vive en Bariloche, donde es conocida por una serie de reportajes con cámara oculta en los que expone a criminales que quedaron impunes. Su última obsesión es atrapar a un depredador sexual que contacta a menores por medio del grooming.

Aunque Ema cree saber quién es el culpable, la Policía le dice que las pruebas no son suficientes. Ella decide seguir la investigación por su cuenta, pero el caso se complica cuando una adolescente desaparece y las pistas la llevan hacia un referente de la comunidad, revelando un panorama mucho más complejo de lo que había pensado. ¿Está dispuesta a arriesgar su reputación?

Tráiler de Atrapados

Embed - Atrapados | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Atrapados

  • Soledad Villamil como Ema Garay.
  • Juan Minujín como Marcos Brown.
  • Alberto Ammann como Leo Mercer.
  • Matías Recalt como Bruno Meller.
  • Carmela Rivero como Martina Schulz.
  • Fernán Mirás como Comisario Herrera.
