Turismo en Córdoba: la laguna y el lago que tenés que visitar en el verano 2026

Estas dos opciones permiten un acercamiento con la naturaleza y las actividades al aire libre.

En Córdoba se destacan un lago y una laguna especiales para visitar en el año 2026.

Córdoba es una provincia con una amplia oferta de actividades al aire libre. En ese sentido, se destacan un lago y una laguna ideales para visitar durante la temporada de verano del 2026 . Por un lado, se encuentra el Lago Villa Dalcar , en Río Cuarto, y por el otro está la Laguna Mar Chiquita , en Ansenuza.

Una joven quiso ingresar a una cárcel con drogas escondidas en el ano y la descubrieron

Estos oasis de aguas claras y tranquilas, son verdaderos tesoros que combinan belleza y aventura. Estos espejos de agua, rodeados de sierras, bosques y pueblos, son el escenario ideal para disfrutar del contacto con la naturaleza, practicar deportes acuáticos o simplemente relajarse frente a paisajes únicos y avistar aves exóticas.

Estos destinos promueven un estilo de viaje responsable y sustentable. Cada lago y laguna cordobesa ofrece una experiencia distinta, donde el visitante puede conectar con el entorno, apreciar la biodiversidad y vivir momentos inolvidables en armonía con el medio ambiente.

El Lago Villa Dalcar se encuentra en la ciudad de Río Cuarto, al sur de la provincia de Córdoba . Se sitúa al oeste de la Pampa Húmeda, en una penillanura al este de la sierra de Comechingones.

El Lago Villa Dalcar es un oasis urbano y el principal espejo de agua de Río Cuarto después del río local. Este lago artificial se convirtió en un verdadero refugio de biodiversidad, albergando más de 350 especies de flora y fauna, entre aves, peces, plantas acuáticas y macroinvertebrados, lo que lo vuelve un punto imperdible para los amantes de la naturaleza y la observación de aves.

Rodeado de un entorno verde que contrasta con la dinámica ciudad, el lago funciona como un pulmón natural de enorme valor ecológico, social y recreativo.

Declarado Patrimonio Cultural y Natural en 2013, hoy es un espacio ideal para caminar, descansar, contemplar el paisaje y disfrutar actividades al aire libre, convirtiéndose en uno de los destinos más apreciados por quienes buscan conectar con la tranquilidad sin alejarse del ámbito urbano.

Laguna Mar Chiquita en Ansenuza

La Laguna Mar Chiquita (o Mar de Ansenuza) se encuentra en el noreste de la provincia de Córdoba, y la localidad principal para visitarla es Miramar de Ansenuza. Es un lago salado enorme, uno de los más grandes del mundo, famoso por su avistaje de aves, biodiversidad y atardeceres únicos, accesible a unos 197 km de la ciudad de Córdoba por ruta.

La laguna invita a vivir experiencias únicas en contacto pleno con la naturaleza. Navegación, observación de aves, caminatas, senderismo y cicloturismo bordeando sus orillas son algunas de las actividades que permiten disfrutar de sus paisajes y atardeceres inolvidables. También es un escenario ideal para deportes acuáticos como maratón de aguas abiertas, regatas, windsurf, kitesurf y kayak.

Su biodiversidad convierte al lugar en un verdadero santuario para quienes aman la fauna: es posible avistar flamencos, gaviotas, patos, aves playeras migratorias y una gran variedad de especies acuáticas.

A estas propuestas se suman opciones como la pesca del pejerrey, excursiones guiadas, safaris fotográficos, paseos nocturnos y experiencias vinculadas al turismo salud, que aprovechan las propiedades minerales del agua a través de fangoterapia y masajes relajantes. Un destino perfecto para descansar, explorar y conectar con el entorno natural.