Turismo en Argentina: la tierra del vino en altura para ir este verano 2026 que te va a enamorar

Una propuesta que fusiona entornos naturales, tradición vitivinícola y experiencias para disfrutar bajo el sol del verano.

Por
Un destino del norte argentino que combina historia

Un destino del norte argentino que combina historia, sabores y naturaleza.

Tripadvisor
  • Cafayate se presenta como un destino de vino de altura en el norte argentino.
  • El paisaje se distingue por viñedos, cerros coloridos y espacios naturales singulares.
  • Además de bodegas, el destino ofrece arte rupestre, ríos y arenas blancas bajo la luna.
  • Actividades culturales, gastronomía norteña y paseos históricos completan la experiencia.

Ubicado al sur de la provincia de Salta y a más de 1.600 metros sobre el nivel del mar, Cafayate emerge como un punto caliente para el turismo en Argentina, especialmente en verano. La región despliega un clima semiárido, con días soleados que destacan los verdes viñedos frente a fondos rojos de cerros y piedras. Esa pintura natural se complementa con un estilo de vida tranquilo, en el que las plazas arboladas, mercados artesanales y edificios históricos contribuyen a un ambiente acogedor.

El entorno natural de estos destinos ofrece tranquilidad y mucha relajación.
Escapadas de Buenos Aires: 2 lagunas para visitar en el verano 2026

El corazón de Cafayate está marcado por los colores que describen sus paisajes y tradiciones. Más allá del vino que ha convertido a la zona en un referente vitivinícola, la propuesta se nutre de la presencia de peñas y festivales donde las guitarras y ritmos locales enriquecen la experiencia cultural. En las afueras del centro, ríos, cascadas y senderos invitan a exploraciones que revelan cuevas con pinturas rupestres o médanos y dunas de arena blanca que sorprenden a cada paso.

Los viñedos se extienden como un tapiz bajo cielos límpidos y soleados, y la Ruta del Vino, que guía por establecimientos icónicos junto a bodegas y el Museo de la Vid y el Vino, se combina con visitas a maravillas naturales como la Reserva Natural Quebrada de las Conchas. Entre formaciones geológicas se encuentran la Garganta del Diablo o el Anfiteatro, hitos panorámicos que simbolizan la riqueza del territorio.

Cafayate, Salta
Con su fusión de paisajes, identidad y producción vitivinícola, el norte de Argentina ofrece propuestas para todos los visitantes.

Con su fusión de paisajes, identidad y producción vitivinícola, el norte de Argentina ofrece propuestas para todos los visitantes.

Dónde queda Cafayate

Cafayate se encuentra al sur de la provincia de Salta y forma parte de los Valles Calchaquíes, una región que conjuga alturas, colores y paisajes típicos del noroeste argentino. El departamento cubre más de 1.500 km², con una altitud de 1.683 metros sobre el nivel del mar, lo que le da un clima particular, templado de día y fresco por la noche, que favorece al cultivo de variedades como la Torrontés y al disfrute de actividades al aire libre.

La ubicación geográfica favorece panoramas donde el contraste del verde de los viñedos se mezcla con el rojo intenso de las piedras y la naturaleza circundante.

Qué puedo hacer en Cafayate

Una de las experiencias centrales es recorrer la Ruta del Vino, donde se combinan visitas a viñedos, bodegas familiares y degustaciones guiadas que revelan los perfiles distintivos de los vinos de altura.

El Museo de la Vid y el Vino ofrece contexto histórico y cultural sobre la vitivinicultura local, mientras que en el pueblo mismo las plazas, mercados artesanales y las tradicionales construcciones invitan a caminatas tranquilas. La gastronomía regional cobra protagonismo con platos emblemáticos como las salteñas, humitas, tamales o locro, y el dulce de cayote o helado con sabor a vino completan la oferta dulce.

Más allá del pueblo, el entorno natural brinda opciones para los amantes de la aventura y la contemplación. Senderos que llevan hacia cuevas con pinturas rupestres, ríos que esconden cascadas y formaciones rocosas únicas como la Garganta del Diablo o el Anfiteatro permiten experiencias diversas. Los médanos y las pequeñas montañas de arena blanca ofrecen escenarios inusuales, especialmente cautivadores bajo la luz de la luna.

Finalmente, los eventos y festivales, incluida la tradicional Fiesta Nacional de la Serenata, amplían la agenda cultural, integrando música, tradición y comunidad en el marco de un destino que celebra tanto su naturaleza como su patrimonio humano.

Cómo llegar a Cafayate

Desde Ciudad de Buenos Aires, hay varias formas de llegar a Cafayate que combinan avión, micro y rutas terrestres. Una opción eficiente es tomar un vuelo desde Aeroparque Jorge Newbery (AEP) o desde el aeropuerto internacional de Ezeiza (EZE) hasta el Aeropuerto Martín Miguel de Güemes en Salta; el trayecto aéreo dura alrededor de dos horas. Desde allí, se puede tomar un taxi o un transporte público hasta la terminal de ómnibus de Salta y continuar en bus a Cafayate, un viaje terrestre que suele durar aproximadamente cuatro horas cubriendo cerca de 183 km por la Ruta Nacional 68 a través de la Quebrada de las Conchas.

cafayate
Distintas formas de llegar desde Buenos Aires conectan aire, carretera y paisaje.

Distintas formas de llegar desde Buenos Aires conectan aire, carretera y paisaje.

Para quienes prefieren moverse sin avión, existen servicios de micros desde Buenos Aires hasta Cafayate, con conexiones que implican trasbordos y un recorrido total de más de 1.300 km, con duración estimada superior a 25 horas. Otra alternativa es viajar en auto propio o alquilado, conducido por rutas pavimentadas como la Ruta 68, que une Salta con Cafayate, ofreciendo paisajes espectaculares y paradas en puntos panorámicos antes del arribo final.

