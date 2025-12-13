IR A
Luto en el humor: murió Ernesto Acher, arquitecto y genial músico de Les Luthiers y La Banda Elástica

El artista fue una figura clave del humor musical y dejó un vasto legado luego de fusionar la música clásica y el jazz con la comedia. Tenía 86 años.

El espectáculo argentino lamentó la pérdida de uno de los pioneros de Les Luthiers.

Tras la muerte de Héctor Alterio, el mundo del espectáculo argentino también lamenta la pérdida de Ernesto Raúl Acher Abulafia, quien fuera uno de los pioneros de Les Luthiers y posteriormente La Banda Elástica, y falleció este sábado a los 86 años.

Nació en Buenos Aires el 9 de octubre de 1939, y desarrolló una temprana pasión por la música, formándose en piano y clarinete y explorando el jazz desde su adolescencia. Pese a haberse graduado como arquitecto en la UBA en 1965, donde también fue docente, su vocación lo llevó al escenario.

Acher dejó su marca como un artista de enorme versatilidad, destacándose como músico, humorista y director orquestal. Su arte se basó en una personalísima concepción de la fusión, combinando la música clásica con el jazz, siempre abordados desde una perspectiva brillante y humorística.

El aporte decisivo a Les Luthiers

La impronta de Acher en el mítico grupo Les Luthiers fue decisiva para su evolución y consolidación. Se incorporó a la formación en marzo de 1971, inicialmente para reemplazar de manera temporal a Marcos Mundstock en la lectura de textos y la ejecución de instrumentos. Un año después, debido a su talento y versatilidad, fue invitado a sumarse de forma permanente como compositor, arreglador y multiinstrumentista.

Entre sus aportes musicales más recordados y celebrados se encuentran obras fundamentales del repertorio del grupo como Miss Lilly Higgins, Epopeya de los quince jinetes, el poema sinfónico Teresa y el Oso y la Cantata de Don Rodrigo.

Después de Les Luthiers, Acher continuó su legado musical y humorístico con la conformación de La Banda Elástica, consolidando una trayectoria que trasciende géneros y fronteras.

