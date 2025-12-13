IR A
Es una excelente serie de Netflix, acaban de lanzar su segunda temporada y tiene 6 capítulos

La primera entrega de esta historia de drama y suspenso fue un éxito en 2024, y lo mismo ocurre con la segunda. Acaba de estrenarse y ya está entre lo más visto del catálogo de la plataforma de streaming.

Esta serie mexicana es un éxito en Netflix.

Netflix no para de incorporar a su catálogo historias cortas, impactantes y muy ágiles, ideales para maratonear en un fin de semana. Y en medio de todos los estrenos, llegó la segunda temporada de una excelente serie que tiene solo seis capítulos y ya se posicionó entre lo más visto.

Se trata de Accidente: Temporada 2, la segunda entrega de la exitosa producción mexicana que revolucionó Netflix a mediados del año pasado. Sin mucha publicidad, los nuevos episodios se estrenaron el 10 de diciembre y enseguida cautivaron a la audiencia que se había quedado pendiente de la historia.

La historia de Accidente: Temporada 2 continúa todos los puntos que habían quedado sin resolver en la primera parte, ahora con un tono más maduro y apremiante, donde lo que se calla tiene tanta importancia como lo que se dice. Si no viste la primera temporada, es un excelente momento para hacerlo.

Accidente Netflix Serie -

Netflix: sinopsis de Accidente: Temporada 2

La segunda temporada comienza un año después del trágico accidente que cambió para siempre la vida de tres familias. La muerte de sus hijos dejó de ser noticia, pero deben vivir con el dolor y las consecuencias todos los días. Movidos por la culpa, la vergüenza y los secretos, cada uno deberá decidir si quiere redimirse y seguir adelante con su vida o, por el contrario, buscar venganza.

Tráiler de Accidente: Temporada 2

Embed - Accidente: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Accidente: Temporada 2

  • Ana Claudia Talancón como Daniela Robles.
  • Sebastián Martínez como Emiliano Lobo.
  • Alberto Guerra como Agustín Mejía "El Charro".
  • Eréndira Ibarra como Guadalupe Barranco "Lupita".
  • Shaní Lozano como Yolanda Cuenca.
  • Silverio Palacios como Ramón Gómez "Moncho".
  • Erick Elías como Fabián Vallejo.
  • Pau Menna como Paula Vallejo.
  • Erik Hayser como David Matamoros.
