El cocinero Joseba Arguiñano reveló un sencillo método para quitar el aroma de las manos después de cocinar. Cómo hacerlo y qué otros consejos existen para manipular este ingrediente.

Cómo hacer hamburguesas caseras y que no se te peguen en el armado según un chef

Así es el truco para sacarse el olor a ajo de las manos cuando cocinas: el cocinero Karlos Arguiñano compartió un sencillo tip para quienes quedan con aroma a la hortaliza después de cocinar. Cómo es el método que se volvió tendencia.

El ajo es uno de los ingredientes más utilizados en la cocina y, al manipularlo, es habitual que su olor quede en las manos . Para quienes buscan una alternativa sencilla para eliminarlo, Joseba Arguiñano compartió un truco durante uno de sus programas.

El experto explicó el consejo mientras preparaba una receta junto a la actriz Dafne Fernández. La técnica es muy simple y no requiere ningún producto adicional.

Según explicó Karlos Arguiñano, después de manipular ajo hay que poner las manos bajo el chorro de agua fría y evitar frotarlas . El cocinero remarcó que no es necesario refregar las manos durante el lavado. Después de enjuagarlas, recomienda simplemente secarlas. Se trata de un procedimiento muy sencillo que puede probarse cada vez que se manipulan ajos durante la preparación de una receta.

El truco también fue mencionado en otras ocasiones por Arguiñano. En sus programas, el cocinero recomendó una técnica similar para el cuchillo utilizado para cortar ajo. En este caso, el consejo consiste en colocar el cuchillo bajo el chorro de agua, sin necesidad de fregarlo para intentar eliminar el olor.

a

Otro consejo habitual en la cocina está relacionado con el interior de los dientes de ajo. Al cortarlos por la mitad, puede retirarse el pequeño germen que se encuentra en el centro. El cocinero Jordi Cruz mostró este procedimiento en uno de sus contenidos y explicó que suele retirarlo para evitar que el ajo repita.