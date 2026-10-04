4 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Así es el truco para sacarse el olor a ajo de las manos cuando cocinas

El cocinero Joseba Arguiñano reveló un sencillo método para quitar el aroma de las manos después de cocinar. Cómo hacerlo y qué otros consejos existen para manipular este ingrediente.

Por
Joseba Arguiñano compartió un sencillo truco para quitar el olor a ajo de las manos después de cocinar.

Joseba Arguiñano compartió un sencillo truco para quitar el olor a ajo de las manos después de cocinar.

Bullets:

Así podés evitar que se te peguen las hamburguesas en la mano mientras las preparas
Te puede interesar:

Cómo hacer hamburguesas caseras y que no se te peguen en el armado según un chef

  • Cuál es el truco de Joseba Arguiñano para quitar el olor a ajo de las manos.
  • Por qué recomienda enjuagarlas con agua fría sin frotar.
  • Cómo retirar el germen del ajo para suavizar su sabor.
  • Qué consejos existen para conservar y manipular el ajo.
  • Cómo pelar y congelar los dientes de ajo fácilmente.

Así es el truco para sacarse el olor a ajo de las manos cuando cocinas: el cocinero Karlos Arguiñano compartió un sencillo tip para quienes quedan con aroma a la hortaliza después de cocinar. Cómo es el método que se volvió tendencia.

El ajo es uno de los ingredientes más utilizados en la cocina y, al manipularlo, es habitual que su olor quede en las manos. Para quienes buscan una alternativa sencilla para eliminarlo, Joseba Arguiñano compartió un truco durante uno de sus programas.

El experto explicó el consejo mientras preparaba una receta junto a la actriz Dafne Fernández. La técnica es muy simple y no requiere ningún producto adicional.

Como sacar el olor a ajo de tus manos cuando cocinas

Según explicó Karlos Arguiñano, después de manipular ajo hay que poner las manos bajo el chorro de agua fría y evitar frotarlas. El cocinero remarcó que no es necesario refregar las manos durante el lavado. Después de enjuagarlas, recomienda simplemente secarlas. Se trata de un procedimiento muy sencillo que puede probarse cada vez que se manipulan ajos durante la preparación de una receta.

El truco también fue mencionado en otras ocasiones por Arguiñano. En sus programas, el cocinero recomendó una técnica similar para el cuchillo utilizado para cortar ajo. En este caso, el consejo consiste en colocar el cuchillo bajo el chorro de agua, sin necesidad de fregarlo para intentar eliminar el olor.

a

a

Otro consejo habitual en la cocina está relacionado con el interior de los dientes de ajo. Al cortarlos por la mitad, puede retirarse el pequeño germen que se encuentra en el centro. El cocinero Jordi Cruz mostró este procedimiento en uno de sus contenidos y explicó que suele retirarlo para evitar que el ajo repita.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La música y los DJ sets forman parte de la dinámica del lugar.

Un rooftop en piso 11 de Palermo donde comer, tomar cócteles y observar la ciudad desde arriba

La gastronomía japonesa suma una nueva propuesta en Palermo.

El nuevo restaurante de Palermo donde cada comensal prepara su propio sushi

El miércoles 30 de septiembre será el último feriado local previsto para septiembre de 2026 en la provincia de Buenos Aires. 

Este es el truco para limpiar la freidora de aire: no es necesario usar agua

Este es el truco para conseguir la papa frita perfecta.

Así es el truco para cocinar las papas fritas y que queden suaves por dentro y crocantes por fuera

play

Seguí en vivo la cobertura especial de C5N de las elecciones en Brasil

Un desequilibrio energético se puede equilibrar con el sonido de los cuencos.

Los cuencos tibetanos: qué son y para qué se utilizan

Rating Cero

Roberto Pettinato pidió disculpas tras suspender su show en España por motivos de salud.

Preocupación por la salud de Roberto Pettinato: debió suspender un show en España y habló desde la cama

Peter Ostrum interpretó a Charlie Bucket en 1971 y, tras alejarse del cine, construyó una carrera profesional completamente diferente.

Qué fue de la vida de Peter Ostrum, el actor que hizo de Charlie Bucket en Willy Wonka y la fábrica de chocolate original

El actor que rechazó Arma Mortal y se terminó convirtiendo en un ícono del cine de acción.

Rechazó Arma Mortal pero dio lugar a un detective histórico en el cine: quién es

Así fue la transformación de Wanda Nara para su debut en el cine.

Debut en el cine: así fue la impactante transformación de Wanda Nara

Dua Lipa contó junto a Shakira Antología, un clásico de la colombiana, en Madrid.

Por primera vez juntas, Dua Lipa y Shakira cantaron un hitazo y explotaron las redes

“Está bien, mejorando día a día. Ya está en un cuarto común”, confirmó Juana Viale sobre Mirtha Legrand.
play

Juana Viale dio más detalles sobre el estado de salud de Mirtha Legrand

últimas noticias

En lo que va de escrutinio se mantiene la historica divisiòn regional del voto en Brasil. 

El voto por regiones: el Nordeste sigue sosteniendo a Lula mientras que el sur es tierra de Bolsonaro

Hace 12 minutos
En septiembre las pyme vendieron menos que en el mismo mes de 2025.

Las ventas minoristas pyme cayeron 1,2% en septiembre y acumulan un retroceso de 2,1% en 2026

Hace 34 minutos
Rodrigo Daniel Carrica de 37 años golpeó a su pareja y es investigado por la Justicia. 

La Justicia abrió una causa por violencia de género en Tapalqué tras un video difundido en redes sociales

Hace 38 minutos
Alejandro Topo Rodríguez, del Instituto Consenso Federal.

El Instituto Consenso Federal rechazó la propuesta para suspender las PASO: "Milei quiere alterar las reglas"

Hace 1 hora
Israel endurece protocolos para pilotos extranjeros tras amenaza terrorista.

Benjamín Netanyahu ordenó revisar la seguridad de aerolíneas extranjeras tras el intento de atentado

Hace 1 hora