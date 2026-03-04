4 de marzo de 2026 Inicio
Este pueblo parece Inglaterra pero está en Uruguay: cómo podés llegar y qué atractivos tiene

Calles tranquilas y construcciones históricas definen su identidad. Una alternativa ideal para una pausa frente al río.

Los rastros británicos, visibles en sus edificaciones y en la disposición urbana, explican gran parte de su singularidad.

  • Un pequeño poblado uruguayo sorprende por su estética de influencia británica y su atmósfera serena.
  • Su origen está ligado a trabajadores ingleses que llegaron a fines del siglo XIX.
  • Ofrece paseos costeros, construcciones históricas y propuestas gastronómicas tradicionales.
  • Es una opción accesible desde Buenos Aires y Montevideo para una escapada distinta.

En la costa uruguaya del Río de la Plata existe un destino que, por su arquitectura y su paisaje, remite más a una aldea inglesa que a un clásico pueblo rioplatense. Se trata de un rincón con identidad propia, donde la historia y la tranquilidad marcan el ritmo de cada jornada.

Lejos de los centros turísticos más visitados, este enclave del departamento de Colonia conserva un perfil bajo y calles silenciosas. Su escala reducida y su entorno natural lo convierten en una alternativa atractiva para quienes buscan desconectarse del movimiento habitual.

Los rastros británicos, visibles en sus edificaciones y en la disposición urbana, explican gran parte de su singularidad. Ese pasado, vinculado a la actividad portuaria del siglo XIX, todavía define la postal actual del lugar.

Las viviendas de ladrillo a la vista, los techos inclinados y los jardines prolijos evocan una típica aldea del Reino Unido. Edificios emblemáticos como el antiguo hotel, la escuela y el club social mantienen ese estilo que distingue al lugar dentro de Uruguay.

Caminar por sus pocas cuadras implica encontrarse con faroles antiguos, fachadas bien conservadas y el sonido constante del viento proveniente del Río de la Plata. La rambla costera es uno de los puntos más elegidos para contemplar el atardecer y disfrutar de vistas abiertas al río.

Entre las actividades recomendadas se encuentran la visita a la histórica Casa Evans, recorridos por espacios culturales que relatan el pasado local y la posibilidad de probar platos caseros en restaurantes y almacenes tradicionales. Muchos turistas suman el paseo a una visita a Colonia del Sacramento, ubicada a poco más de una hora en auto.

Para llegar desde Buenos Aires, se puede tomar un ferry hasta Colonia del Sacramento y luego continuar por ruta. Desde Montevideo, el trayecto en auto demanda alrededor de dos horas y media, lo que lo convierte en una escapada accesible y diferente.

