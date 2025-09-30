Adiós a los vestidos floreados: estos son los que se van a usar en la primavera 2025

Los vestidos floreados dejan de ser protagonistas en la primavera 2025 . Aunque durante años fueron un ícono de frescura y color en los días cálidos, la moda marca un giro: ahora ganan terreno los modelos en colores monocromáticos y cortes más limpios , que combinan practicidad con un aire sofisticado.

Este cambio se refleja en las principales pasarelas del mundo, donde las flores cedieron su lugar a tonos plenos como lavanda , celeste o tierra . El auge responde a una búsqueda de estilos más versátiles, capaces de adaptarse tanto a salidas informales como a ocasiones más elegantes.

Con el inicio de la temporada primavera verano 2026 , las marcas impulsan una propuesta que revaloriza el vestido, pero en versiones renovadas: telas ligeras como lino o gasa , cortes minimalistas y una paleta de colores que se aleja del estampado clásico .

Lavanda, celeste, durazno y tierra son algunos de los colores más buscados de la temporada.

Los nuevos diseños mantienen la comodidad del vestido , pero priorizan la simpleza . La apuesta es por piezas al cuerpo o holgadas , según el estilo, que se distinguen por los tonos lisos y la ausencia de estampados. Además, aparecen alternativas con geométricos y lunares , que se consolidan como guiño retro en esta temporada .

El cambio no solo está en la estética: los cortes se vuelven más funcionales, pensados para acompañar la rutina diaria sin perder frescura. Estos vestidos se combinan con calzado variado —desde sandalias y zapatillas hasta borcegos—, lo que los vuelve una prenda clave para el guardarropa de los próximos meses.

Vestido monocromático 1 Los cortes minimalistas y las telas ligeras apuestan a un look fresco y adaptable. Freepik

El resultado es un estilo más minimalista, canchero y versátil, que desplaza a los floreados y propone una forma distinta de vivir la primavera. Así, se transforma en una opción que no solo marca moda, sino que también responde a la necesidad de practicidad y frescura en el día a día.